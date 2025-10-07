ETV Bharat / lifestyle

এইবাৰ কৰৱা চৌথত আপোনাৰ পত্নীক দিয়ক এই বিশেষ উপহাৰ

প্ৰতিগৰাকী বিবাহিত মহিলাৰ বাবে বিশেষ উৎসৱ হৈছে কৰৱা চৌথ । এই বিশেষ দিনটোত স্বামীয়ে পত্নীক বিশেষ উপহাৰ আগবঢ়ায়-

Karwa Chauth 2025
এইবাৰ কৰৱা চৌথত আপোনাৰ পত্নীক দিয়ক এই বিশেষ উপহাৰ (CANVA)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 7, 2025 at 10:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কৰৱা চৌথ (Karwa Chauth 2025)ৰ দিনা পত্নীক এখন শাৰী আৰু গহনা উপহাৰ দিয়াৰ পৰম্পৰা এতিয়া পুৰণি হৈ গৈছে ৷ পৰিৱৰ্তিত সময়ৰ লগে লগে উপহাৰ দিয়াৰ ধাৰাও বিকশিত হৈছে ৷

প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰৱা চৌথ ব্ৰত পালন কৰা মহিলাসকলৰ বাবে উপহাৰ বিশেষ হ’ব লাগে ৷ গতিকে, এই বছৰ অনলাইন আৰু অফলাইনত কোনবোৰ ট্ৰেডিং গিফ্ট (Karwa Chauth Gift Ideas) উপলব্ধ হৈছে যিয়ে আপোনাৰ কৰৱা চৌথক বিশেষ কৰি তুলিব সেয়া জানি লওঁক-

প্ৰিপেইড গিফ্ট কাৰ্ড

পত্নীসকলে কেতিয়াবা স্বামীৰ পৰা টকা বিচাৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰিব পাৰে, গতিকে আপোনাৰ পত্নীয়ে যদি বজাৰ কৰি ভালপায় তেন্তে আপুনি তেওঁক কৰৱা চৌথত প্ৰিপেইড গিফ্ট কাৰ্ড উপহাৰ স্বৰূপ আগবঢ়াব পাৰে যাতে তেওঁ নিজৰ প্ৰিয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷

বিনিয়োগ পৰিকল্পনা

আজিকালি বেছিভাগ মানুহেই পত্নীৰ বাবে সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰে । কিন্তু যদি আপুনি এই কাম কৰা নাই তেন্তে এয়াই এক ভাল সুযোগ ৷ আপুনি আপোনাৰ পত্নীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ এটা স্মাৰ্ট বিনিয়োগ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷

ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা

যদি আপুনি আপোনাৰ পত্নীক বিশেষ অনুভৱ কৰাব বিচাৰে তেন্তে তেওঁৰ প্ৰিয় গন্তব্যস্থানলৈ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰক ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা স্বামী-স্ত্ৰী উভয়ে এক সুন্দৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰাৰ লগতে একেলগে সময় কটোৱাৰ সুযোগো লাভ কৰিব ৷

সোণৰ মুদ্ৰা বা বিস্কুট

সোণৰ গহনা বেছিভাগ মহিলাৰ প্ৰিয়; তেওঁলোকে সোণ পিন্ধা আৰু গৰাকী হোৱা দুয়োটাই পচন্দ কৰে ৷ সেয়েহে কৰৱা চৌথত তেওঁক সোণৰ মুদ্ৰা বা সোণৰ বিস্কুট উপহাৰ দিলে তেওঁক আনন্দিত হ’ব, কিয়নো ই এক ডাঙৰ বিনিয়োগ আৰু সঞ্চয় কৌশল ৷

পাকঘৰৰ সামগ্ৰী

মহিলাসকলে বেছিভাগ সময় পাকঘৰতে কটায় ৷ গতিকে ক্ষয়িষ্ণু হৈ পৰা পাকঘৰৰ পুৰণি সঁজুলিবোৰ সলনি কৰিব লাগে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ৰন্ধা-বঢ়া সহজ কৰিবলৈ আপোনাৰ পত্নীক নতুন সঁজুলি যেনে কফি মেকাৰ বা এয়াৰ ফ্ৰাইয়াৰ উপহাৰ দিব পাৰে ৷

স্পা পেকেজ

উৎসৱৰ প্ৰস্তুতিৰ মাজত মহিলাসকলে প্ৰায়ে নিজৰ বাবে সময় বিচাৰি উলিয়াবলৈ অসুবিধা পায়, গতিকে স্পা পেকেজৰ বাৰ্ষিক চাবস্ক্ৰিপচন উপহাৰ দিয়াটো এক উত্তম বিকল্প হ’ব পাৰে ৷ নাৰীক সুখী কৰাৰ বাবে এয়া এক সহজ বিকল্প ৷

স্মাৰ্ট বা ষ্টাইলিছ ঘড়ী

আজিকালি মহিলাসকল ক্ৰমাৎ ফিটনেছৰ প্ৰতি সচেতন হৈ পৰিছে ৷ সেয়ে এটা স্মাৰ্ট ঘড়ী তেওঁলোকৰ বাবে এক ডাঙৰ উপহাৰ ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বাস্তৱ সময়ৰ আপডেট লাভ কৰিব পাৰে ৷ এনে উপহাৰ দিয়াটোৱেও স্বামীয়ে পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি থকা চিন্তা প্ৰকাশ কৰে ৷ আপুনিও আপোনাৰ পত্নীক তেওঁৰ সাজ-পোছাকৰ সৈতে মিল খোৱা ব্ৰেণ্ডেড আৰু ষ্টাইলিছ ঘড়ীও উপহাৰ দিব পাৰে ৷

গেজেট

মহিলাসকলে গেজেট ভাল পায়; আপুনি তেওঁলোকক আধুনিক মোবাইল ফোন, কেমেৰা, অটোমেটিক আইনা আদি উপহাৰ দিব পাৰে ৷ আপুনি এটা মেকআপ কিট, গহনা, আৰু বহুতো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে ৷

বিলাসী বিউটি কিট

প্ৰতিগৰাকী মহিলাই সাজ-পোছাক পিন্ধি ভাল পায় ৷ আজিকালি অনলাইন বিউটি কিটত যথেষ্ট ৰেহাই পোৱা যায় ৷ সেয়েহে তেওঁক এনেকুৱা কিবা এটা উপহাৰ দিব পাৰে য’ত সকলো সৌন্দৰ্য সামগ্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যায় ৷

লগতে পঢ়ক

  1. লক্ষ্মী দেৱীয়ে কিয় বিষ্ণুৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি থাকে ? জানো আহক জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ পৰা
  2. ধুনুচি নৃত্য অবিহনে কিয় আধৰুৱা অসম-বংগৰ দুৰ্গা পূজা ? ইয়াৰ আঁৰৰ তাৎপৰ্য কি জানো আহক
  3. নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনা পৰিধান কৰক এই বিশেষ ৰঙৰ পোচাক আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তোলক আপোনাৰ লুক

For All Latest Updates

TAGGED:

KARWA CHAUTH GIFTSUNIQUE KARWA CHAUTH IDEASKARWA CHAUTH DATEকৰৱা চৌথKARWA CHAUTH 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.