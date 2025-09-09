ETV Bharat / lifestyle

অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ভূপেন বন্দনা; শতাধিক শিল্পীৰ কণ্ঠৰে নিগৰিল 'মানুহে মানুহৰ বাবে...'

সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হয় ।

BHUPEN HAZARIKA BIRTH CENTENARY
অনুষ্ঠানত স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰো অংশগ্ৰহণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2025 at 11:11 AM IST

2 Min Read
যোৰহাট: ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী ৰাজ্যজুৰি উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হয় ৷ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগতো সোমবাৰে পুৱা ভোগদৈ দলঙৰ সমীপৰ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু মাল্যাৰ্পণ, জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদত পতাকা উত্তোলন, যোৰহাট ষ্টেডিয়ামৰ পৰা বাহিৰ কৰা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, যোৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা দৰে বাৰেৰহণীয়া কাৰ্যসূচীৰে সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ।

আনহাতে, সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হয় । অনুষ্ঠানত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই । ভূপেন হাজৰিকা দেৱলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পাছতেই যোৰহাট জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ১০০ গৰাকী শিল্পী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে "মানুহে মানুহৰ বাবে" শীৰ্ষক গীতটো পৰিৱেশন কৰে ।

অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হয় (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত যোৰহাট জিলাৰ বনাই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । গীত পৰিৱেশনৰ অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰে এসময়ত ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত তবলা বাদক হিচাপে অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰা সাংস্কৃতিক কৰ্মী প্ৰভাত হাজৰিকাই । উক্ত অনুষ্ঠানতেই কণ্ঠশিল্পী প্ৰসেনজিৎ লাহন আৰু লিপিকা ভূঞাই ভূপেন্দ্ৰ সংগীত পৰিবেশন কৰে ।

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি প্ৰীতমজ্যোতি শইকীয়াই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷ শইকীয়াই কয়, ‘‘সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত যোৰহাট জিলা ছাত্র সন্থাৰ উদ্যোগত অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনৰ মুকলি মঞ্চত সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হয় ৷ য’ত ১০০ গৰাকী শিল্পী, ছাত্র-ছাত্রীয়ে মানুহে মানুহৰ বাবে শীৰ্ষক গীতটি পৰিৱেশন কৰে । সুধাকণ্ঠৰ সৃষ্টিৰাজি আৰু কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে উত্তৰ প্ৰজন্মই জানিব পৰাকৈ এক বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচী ছাত্র সন্থাই গ্ৰহণ কৰিছে । এইক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সহযোগিতা, পৰামৰ্শ আৰু অংশগ্ৰহণ কামনা কৰিছো ৷’’

