প্ৰতি বছৰে ১৫ আগষ্টৰ দিনটোত স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰে ভাৰতবাসীয়ে ৷ ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ দিনটোতে ব্ৰিটিছৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰে ভাৰতে ৷ এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱস শুকুৰবাৰে পৰিছে ৷ অৰ্থাৎ অহা শুকুৰবাৰে দেশবাসীয়ে গৌৰৱেৰে পালন কৰিব স্বাধীনতা দিৱস ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোৱে প্ৰায় ২০০ বছৰৰ পাছত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্তি লাভৰ বাবে কৰা দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগক সোঁৱৰাই দিয়ে ৷
পিছে এতিয়াও বহু লোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আছে যে, এইবাৰ আমি কিমান সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিবলৈ ওলাইছো ? কিমান বৰ্ষত ভৰি দিলে স্বাধীন ভাৰতে ? আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানোঁ আহক এইবাৰ দেশবাসীয়ে ৭৮ সংখ্যক নে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিব !
স্বাধীন ভাৰতে কিমান বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ?
১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰে ৷ স্বাধীনতাৰ প্ৰথমটো বৰ্ষপূৰ্তি ১৯৪৮ চনৰ ১৫ আগষ্টত উদযাপন কৰা হয় ৷গতিকে, ২০২৫ চনত স্বাধীনতাৰ ৭৮ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল ৷ কিন্তু যিহেতু ১৯৪৭ চনত প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল, গতিকে ২০২৫ চনত ভাৰতে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব ৷ এক কথাত ভাৰতে স্বাধীনতাৰ ৭৮ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ২০২৫ চনত ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব ৷
স্বাধীনতা দিৱসৰ ইতিহাস
১৭ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰে পৰা ভাৰতত ইংৰাজে উপনিবেশ স্থাপন কৰিছিল ৷ ১৮ শতিকাত শক্তিশালী সামৰিক বাহিনী সহায়ত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয় নিজকে শক্তিশালী গোট হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম ৷ ১৮৫৭ চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পাছত দেশত পোনপটীয়াকৈ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে ইংৰাজৰ বাট মুকলি হয় ৷ আনুষ্ঠানিকভাৱে ১৮৫৭ চনৰ পৰাই ভাৰতত ইংৰাজ বিৰোধী আন্দোলন গঢ় লৈ উঠিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয়ৰ মাজত স্বাধীনতা লাভৰ আকাংক্ষা তীব্ৰতৰ হৈ উঠে আৰু ১৮৮৫ চনত গঠন হোৱা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে এই আশাক এক স্বাধীনতা আন্দোলনাৰ ৰূপ দিয়াত অৰিহণা যোগায় ৷
ব্ৰিটিছে ২০০ বছৰতকৈ অধিক কাল ধৰি ভাৰতত শাসন কৰিছিল ৷ ভাৰতত স্বাধীনতাৰ বাবে বিদ্ৰোহ ১৮৫৭ চনতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু পাছত ১৯২০ চনত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত ই অন্য এক গতি লাভ কৰে ৷ সেই সময়তে অসহযোগ আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰে দেশবাসী আৰু এক ব্যাপক আন্দোলন গঢ়ি তোলে ৷১৯৩০ চনৰ আইন অমান্য আন্দোলন আৰু ১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনতো জঁপিয়াই পৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ সেনানীয হাজাৰ হাজাৰ শ্বহীদৰ বলিদানেৰে অৱশেষত ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত ভাৰত ইংৰাজৰ শাসনৰ পৰা মুক্ত হয় ৷
স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সন্ধিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱহাৰলাল নেহৰুৱে এই ঘটনাক “ভাগ্যৰ সৈতে মিলন” বুলি কৈছিল ৷ ১৫ আগষ্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লালকিল্লাত নেহৰুৱে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছিল ৷স্বাধীনতা দিৱসে আমাৰ মনত সেই সকল সেনানীৰ স্মৃতিও জাগৃত কৰে যিয়ে নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ্য জ্ঞান কৰি জীৱন দান দিছিল ৷ এই দিনটোৱে আমাক নতুন আৰম্ভণিৰ আহ্বান জনায় ৷
১৫ আগষ্টৰ দিনটো কিয় ঠিক কৰা হৈছিল
ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি ভাৰতে ১৯৪৮ চনৰ ৩০ জুনত স্বাধীনতা লাভ কৰিব লাগিছিল ৷ কিন্তু জৱহাৰলাল নেহৰু আৰু জিন্নাৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা বিবাদে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষও বৃদ্ধি কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে এই পৰিকল্পনা সলনি কৰা হৈছিল ৷ জিন্নাই ভাৰতৰ পৰা পাকিস্তানক পৃথক কৰাৰ দাবীৰ বাবে জনসাধাৰণৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ বৃদ্ধি পাইছিল ৷ যাৰ বাবে ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ দিনা ভাৰতক স্বাধীনতা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ৷
১৯৪৭ চনৰ ৪ জুলাইত লৰ্ড মাউণ্টবেটেনে ব্ৰিটিছ হাউছ অৱ কমনছত ভাৰতীয় স্বাধীনতা বিধেয়ক দাখিল কৰে, যি বিধেয়ক ব্ৰিটিছ সংসদে অনুমোদন জনায় আৰু পিছলৈ ১৫ আগষ্টক স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ সেয়ে এই দিনটো লৰ্ড মাউণ্টবেটেনৰ বাবে বিশেষ আছিল ৷ কিয়নো ১৯৪৫ চনৰ ১৫ আগষ্টত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত জাপানৰ সেনাই ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল ৷
তাৎপৰ্য
প্ৰতি বছৰে পৰম্পৰাগতভাৱে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি দেশবাসীক সম্বোধন কৰে ৷ এই ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জাতিটোৰ অগ্ৰগতি, কৃতিত্ব আৰু ভৱিষ্যকৰ লক্ষ্যসমূহ প্ৰতিফলতি কৰে ৷ এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে একেৰাহে ১১ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণ দিব ৷
স্বাধীনতা দিৱসৰ ওপৰত মহৎ লোকৰ বাণী
“১৫ আগষ্টে আমাক মনত পেলাই দিয়ে যে স্বাধীনতা কেৱল এটা অধিকাৰ নহয় — ই এক দায়িত্ব৷”
“গৌৰৱ, মৰম আৰু সুখেৰে ভৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷”
“স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল! আমাৰ পতাকাৰ ৰঙে আমাৰ স্বাধীনতাৰ বাবে কৰা ত্যাগৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ক ৷”
“স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল! আমাৰ জাতিটো সদায় বিশ্বৰ দৰবাৰত জিলিকি থাকিব আৰু ঐক্য আৰু গৌৰৱেৰে নেতৃত্ব দি যাওক ৷”
“এই স্বাধীনতা দিৱসে আপোনাৰ বাবে কঢ়িয়াই আনক আনন্দ আৰু সোঁৱৰাই দিয়ক আমাৰ জাতিৰ শক্তি আৰু ঐক্যৰ কথা ৷”
“আমাৰ স্বাধীনতা সদায় আনন্দ আৰু ঐক্যৰ উৎস হওক ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল!”
“স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল! আহক আমি আমাৰ জাতিৰ ঐক্য আৰু শক্তিক উদযাপন কৰোঁ ৷”
“এই স্বাধীনতা দিৱসে আমাক স্বাধীনতা আৰু ঐক্যৰ মূল্যবোধক ৰক্ষা কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰক, স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল ৷”
স্বাধীনতা দিৱসৰ উক্তি
“নিজকে বিচাৰি উলিওৱাৰ আটাইতকৈ উত্তম উপায় হ’ল নিজকে আনৰ সেৱাত হেৰুৱাই পেলোৱা ৷” – মহাত্মা গান্ধী ৷
“স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰাটো কেৱল সৈনিকৰ কাম নহয় ৷ গোটেই জাতিটো শক্তিশালী হ’ব লাগিব ৷” – লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী ৷
“এটা জাতিৰ সংস্কৃতি ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ হৃদয় আৰু আত্মাত বাস কৰে ৷” – মহাত্মা গান্ধী ৷
“পাহৰি নাযাব যে আটাইতকৈ ডাঙৰ অপৰাধটো হ’ল অন্যায় আৰু অন্যায়ৰ সৈতে আপোচ কৰা ৷ চিৰন্তন আইনখন মনত ৰাখিব: পাব বিচাৰিলে দিব লাগিব ৷” – নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ৷
