আজি ভাৰতবাসীয়ে উদযাপন কৰিছে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ ১৯৪৭ চনৰ এই দিনটোতে ভাৰতবৰ্ষই ব্ৰিটিছ দাসত্বৰ পৰা মুক্ত হৈছিল সেয়ে আজিৰ দিনটোক স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিছে ৷ স্বাধীনতা দিৱসত ভাৰতত সকলো প্ৰান্ততে দেশপ্ৰেমৰ পৰিৱেশ দেখা যায় ৷ এই দিনটো শিশুৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্কলৈকে সকলোৰে মন উৎসাহেৰে ভৰি থাকে ৷
স্বাধীনতা দিৱসত দিল্লীৰ লালকিল্লাত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত দেশবাসীক সম্বোধন কৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ এই দিনটোত ভাৰতৰ সাফল্যৰ কথা কোৱা হয় ৷ এই দিনটো প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন ৷ মানুহে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি পতাকা উৰুৱাই, জাতীয় সংগীত গাই, মিঠাই বিতৰণ কৰি উদযাপন কৰে ৷
এই বিশেষ ক্ষণত সকলোৱে নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱী, আত্মীয়-স্বজন আৰু পৰিয়ালৰ লোকলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা প্ৰেৰণ কৰে ৷ আপুনিও এই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনজনক শুভেচ্ছা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে ৷
স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভবাৰ্তা
- স্বাধীনতা দিৱস ২০২৫ৰ শুভেচ্ছা জনালো ৷ আহক আমি সকলোৱে মিলি ত্ৰিৰংগাক আৰু ওপৰলৈ উঠাই দেশক মহান কৰি তোলোঁ ৷
- এই স্বাধীনতা দিৱসত ত্ৰিৰংগাৰ তিনিটা ৰঙেৰে নিজৰ হৃদয় ৰঙীন কৰক ৷ জয় হিন্দ ৷
- আমাৰ দেশ, আমাৰ ত্ৰিৰংগা আৰু আমাক এই স্বাধীনতা দিয়া সকলো বীৰক লৈ আমি গৌৰৱান্বিত ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
- ২০২৫ চনৰ ১৫ আগষ্ট তাৰিখৰ এই শুভ দিনটোত দেশপ্ৰেমৰ মনোভাৱ সদায় হৃদয়ত দৃঢ় হৈ থাকক ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
- আমাৰ দেশক স্বাধীন কৰি তোলাত অৰিহণা যোগোৱা সেই সকলো লোককে শিৰ নত কৰি প্ৰণাম জনাওঁ আহক ৷
- আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়াললৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো ৷
- দেশপ্ৰেমৰ মনোভাৱ জাগ্ৰত কৰি স্বাধীনতাৰ উৎসৱ উদযাপন কৰো আহক, প্ৰতিখন হৃদয়ত ত্ৰিৰংগা উত্তোলন কৰো আহক – জয় হিন্দ, জয় ভাৰত
- এই বিশেষ মুহূৰ্তটো মনত ৰাখি দেশৰ বাবে কিবা এটা কৰোঁ আহক ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
- আপোনাৰ জীৱনত সদায় দেশপ্ৰেমৰ মনোভাৱ থাকক আৰু ভাৰত সদায় আগুৱাই যাওক ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
- আমি দেশৰ বাবে জীয়াই থাকিম, দেশৰ বাবে মৰিম, ত্ৰিৰংগাৰ সন্মানত আমি সদায় মূৰ তল কৰিম ৷ ভাৰত মাতা কি জয় ৷
- এই স্বাধীনতা দিৱসত আমাৰ দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া সকলো বীৰ জোৱানক স্মৰণ কৰোঁ আহক ৷ জয় হিন্দ ৷
- স্বাধীনতাৰ এই পৱিত্ৰ উৎসৱত গৌৰৱেৰে উৰি থকা ত্ৰিৰংগা আমাৰ দেশৰ গৌৰৱ আৰু পৰিচয় ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
- এই স্বাধীনতা দিৱসত আমাৰ মনৰ সকলো দুখ দূৰ কৰি স্বাধীনতাৰ আনন্দত আনন্দিত হওঁ আহক ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
- এই স্বাধীনতা দিৱসত আপুনিও নিজৰ জীৱনৰ সকলো সিদ্ধান্ত মুক্তভাৱে ল’ব পাৰিব বুলি কামনা কৰিলোঁ ৷
- স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল! আহক আমি দেশখনক উন্নত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ ৷ জয় হিন্দ ৷
- আজি আমাৰ দেশ স্বাধীন, আজি আমি স্বাধীন ৷ এই স্বাধীনতা বীৰ সৈনিকসকলৰ ত্যাগ আৰু দেশপ্ৰেমৰ ফল ৷ আহক আমি আজি সেই বীৰ যোদ্ধাসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাও ৷ স্বাধীনতা দিৱসত বহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৷
- দাসত্বৰ শিকলি ছিঙি আমি স্বাধীনতাৰ পোহৰ পাইছো ৷ এই পোহৰে আমাক নতুন পথ দেখুৱাই, নতুন সপোন দেখুৱাই ৷ ১৫ আগষ্টৰ আজিৰ দিনটোত সকলোলৈ মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৷
- আজি আমাৰ গৌৰৱৰ দিন, আজি আমাৰ আনন্দৰ দিন ৷ আমি দেশৰ প্ৰতি মৰম আৰু সন্মানেৰে আগবাঢ়ি যাওঁ আহক ৷ সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
- বহু সংগ্ৰাম, বহু ত্যাগ, বহু জীৱনৰ বিনিময়ত এই স্বাধীনতা লাভ কৰিছো ৷ আজি আমি সেই সাহসী যোদ্ধাসকলক শ্ৰদ্ধা জনাইছো ৷ সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
- ১৫ আগষ্ট কেৱল তাৰিখ নহয়, ই আমাৰ চেতনাৰ প্ৰতীক ৷ দেশপ্ৰেমৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত সমূহ দেশবাসীলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷
- স্বাধীনতা আমাৰ অধিকাৰ, আমাৰ সন্মান ৷ এই অধিকাৰ ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব ৷ আজিৰ দিনটোত নৱ ভাৰত গঢ়াৰ নতুন শপত লওঁ আহক ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত শুভেচ্ছা ৷
- ভাৰত মাতৃৰ এই মহান দিনটোত আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈছো ৷ বৈচিত্ৰ্য মাজত ঐক্যই আমাৰ দেশৰ প্ৰকৃত শক্তি ৷ সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
- গেৰুৱা, সেউজীয়া আৰু বগা, এই তিনিটা কেৱল ৰং নহয়, আমাৰ দেশৰ পৰিচয় ৷ আহক আমি আজিৰ দিনটোত দেশখনক আৰু আগুৱাই নিয়াৰ শপত লওঁ ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
- স্বাধীনতা মানে.. স্বাধীনতা উপভোগ কৰা আৰু আনকো স্বাধীনতা উপভোগ কৰিবলৈ শক্তিশালী কৰা ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
- স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল বন্ধুসকল ৷ পৰিয়ালৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে এই দিনটো উপভোগ কৰক ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা …