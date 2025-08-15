ETV Bharat / lifestyle

৭৯তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এনেদৰে সকলোকে জনাওক শুভেচ্ছা - INDEPENDENCE DAY 2025

আজি দেশে অতি উৎসাহেৰে উদযাপন কৰিছে ৭৯তম স্বাধীনতা দিৱস এই উপলক্ষে সকলোকে জনাওক শুভেচ্ছা…

INDEPENDENCE DAY 2025
৭৯তম স্বাধীনতা দিৱসত এনেদৰে সকলোকে জনাওক শুভেচ্ছা (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 15, 2025 at 11:44 AM IST

আজি ভাৰতবাসীয়ে উদযাপন কৰিছে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ ১৯৪৭ চনৰ এই দিনটোতে ভাৰতবৰ্ষই ব্ৰিটিছ দাসত্বৰ পৰা মুক্ত হৈছিল সেয়ে আজিৰ দিনটোক স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিছে ৷ স্বাধীনতা দিৱসত ভাৰতত সকলো প্ৰান্ততে দেশপ্ৰেমৰ পৰিৱেশ দেখা যায় ৷ এই দিনটো শিশুৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্কলৈকে সকলোৰে মন উৎসাহেৰে ভৰি থাকে ৷

স্বাধীনতা দিৱসত দিল্লীৰ লালকিল্লাত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত দেশবাসীক সম্বোধন কৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷ এই দিনটোত ভাৰতৰ সাফল্যৰ কথা কোৱা হয় ৷ এই দিনটো প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন ৷ মানুহে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি পতাকা উৰুৱাই, জাতীয় সংগীত গাই, মিঠাই বিতৰণ কৰি উদযাপন কৰে ৷

INDEPENDENCE DAY 2025
৭৯তম স্বাধীনতা দিৱসত এনেদৰে সকলোকে জনাওক শুভেচ্ছা (GETTY IMAGES)

এই বিশেষ ক্ষণত সকলোৱে নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱী, আত্মীয়-স্বজন আৰু পৰিয়ালৰ লোকলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা প্ৰেৰণ কৰে ৷ আপুনিও এই স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনজনক শুভেচ্ছা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে ৷

স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভবাৰ্তা

INDEPENDENCE DAY 2025
৭৯তম স্বাধীনতা দিৱসত এনেদৰে সকলোকে জনাওক শুভেচ্ছা (GETTY IMAGES)
  • স্বাধীনতা দিৱস ২০২৫ৰ শুভেচ্ছা জনালো ৷ আহক আমি সকলোৱে মিলি ত্ৰিৰংগাক আৰু ওপৰলৈ উঠাই দেশক মহান কৰি তোলোঁ ৷
  • এই স্বাধীনতা দিৱসত ত্ৰিৰংগাৰ তিনিটা ৰঙেৰে নিজৰ হৃদয় ৰঙীন কৰক ৷ জয় হিন্দ ৷
  • আমাৰ দেশ, আমাৰ ত্ৰিৰংগা আৰু আমাক এই স্বাধীনতা দিয়া সকলো বীৰক লৈ আমি গৌৰৱান্বিত ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
  • ২০২৫ চনৰ ১৫ আগষ্ট তাৰিখৰ এই শুভ দিনটোত দেশপ্ৰেমৰ মনোভাৱ সদায় হৃদয়ত দৃঢ় হৈ থাকক ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
  • আমাৰ দেশক স্বাধীন কৰি তোলাত অৰিহণা যোগোৱা সেই সকলো লোককে শিৰ নত কৰি প্ৰণাম জনাওঁ আহক ৷
  • আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়াললৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো ৷
  • দেশপ্ৰেমৰ মনোভাৱ জাগ্ৰত কৰি স্বাধীনতাৰ উৎসৱ উদযাপন কৰো আহক, প্ৰতিখন হৃদয়ত ত্ৰিৰংগা উত্তোলন কৰো আহক – জয় হিন্দ, জয় ভাৰত
  • এই বিশেষ মুহূৰ্তটো মনত ৰাখি দেশৰ বাবে কিবা এটা কৰোঁ আহক ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
  • আপোনাৰ জীৱনত সদায় দেশপ্ৰেমৰ মনোভাৱ থাকক আৰু ভাৰত সদায় আগুৱাই যাওক ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
  • আমি দেশৰ বাবে জীয়াই থাকিম, দেশৰ বাবে মৰিম, ত্ৰিৰংগাৰ সন্মানত আমি সদায় মূৰ তল কৰিম ৷ ভাৰত মাতা কি জয় ৷
  • এই স্বাধীনতা দিৱসত আমাৰ দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া সকলো বীৰ জোৱানক স্মৰণ কৰোঁ আহক ৷ জয় হিন্দ ৷
  • স্বাধীনতাৰ এই পৱিত্ৰ উৎসৱত গৌৰৱেৰে উৰি থকা ত্ৰিৰংগা আমাৰ দেশৰ গৌৰৱ আৰু পৰিচয় ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
INDEPENDENCE DAY 2025
৭৯তম স্বাধীনতা দিৱসত এনেদৰে সকলোকে জনাওক শুভেচ্ছা (GETTY IMAGES)
  • এই স্বাধীনতা দিৱসত আমাৰ মনৰ সকলো দুখ দূৰ কৰি স্বাধীনতাৰ আনন্দত আনন্দিত হওঁ আহক ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
  • এই স্বাধীনতা দিৱসত আপুনিও নিজৰ জীৱনৰ সকলো সিদ্ধান্ত মুক্তভাৱে ল’ব পাৰিব বুলি কামনা কৰিলোঁ ৷
  • স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল! আহক আমি দেশখনক উন্নত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ ৷ জয় হিন্দ ৷
  • আজি আমাৰ দেশ স্বাধীন, আজি আমি স্বাধীন ৷ এই স্বাধীনতা বীৰ সৈনিকসকলৰ ত্যাগ আৰু দেশপ্ৰেমৰ ফল ৷ আহক আমি আজি সেই বীৰ যোদ্ধাসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাও ৷ স্বাধীনতা দিৱসত বহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৷
  • দাসত্বৰ শিকলি ছিঙি আমি স্বাধীনতাৰ পোহৰ পাইছো ৷ এই পোহৰে আমাক নতুন পথ দেখুৱাই, নতুন সপোন দেখুৱাই ৷ ১৫ আগষ্টৰ আজিৰ দিনটোত সকলোলৈ মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৷
  • আজি আমাৰ গৌৰৱৰ দিন, আজি আমাৰ আনন্দৰ দিন ৷ আমি দেশৰ প্ৰতি মৰম আৰু সন্মানেৰে আগবাঢ়ি যাওঁ আহক ৷ সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
  • বহু সংগ্ৰাম, বহু ত্যাগ, বহু জীৱনৰ বিনিময়ত এই স্বাধীনতা লাভ কৰিছো ৷ আজি আমি সেই সাহসী যোদ্ধাসকলক শ্ৰদ্ধা জনাইছো ৷ সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
  • ১৫ আগষ্ট কেৱল তাৰিখ নহয়, ই আমাৰ চেতনাৰ প্ৰতীক ৷ দেশপ্ৰেমৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত সমূহ দেশবাসীলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷
  • স্বাধীনতা আমাৰ অধিকাৰ, আমাৰ সন্মান ৷ এই অধিকাৰ ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব ৷ আজিৰ দিনটোত নৱ ভাৰত গঢ়াৰ নতুন শপত লওঁ আহক ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত শুভেচ্ছা ৷
INDEPENDENCE DAY 2025
৭৯তম স্বাধীনতা দিৱসত এনেদৰে সকলোকে জনাওক শুভেচ্ছা (GETTY IMAGES)
  • ভাৰত মাতৃৰ এই মহান দিনটোত আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈছো ৷ বৈচিত্ৰ্য মাজত ঐক্যই আমাৰ দেশৰ প্ৰকৃত শক্তি ৷ সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
  • গেৰুৱা, সেউজীয়া আৰু বগা, এই তিনিটা কেৱল ৰং নহয়, আমাৰ দেশৰ পৰিচয় ৷ আহক আমি আজিৰ দিনটোত দেশখনক আৰু আগুৱাই নিয়াৰ শপত লওঁ ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
  • স্বাধীনতা মানে.. স্বাধীনতা উপভোগ কৰা আৰু আনকো স্বাধীনতা উপভোগ কৰিবলৈ শক্তিশালী কৰা ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
  • স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল বন্ধুসকল ৷ পৰিয়ালৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে এই দিনটো উপভোগ কৰক ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা …

