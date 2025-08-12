১৫ আগষ্ট প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে এটি গৌৰৱৰ দিন ৷ এইবাৰ ২০২৫ চনত ভাৰতে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছে ৷ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, কাৰ্যালয় আৰু সমাজত সকলো ঠাইতে এই বিশেষ দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷ সকলো ৰাইজৰ মাজত দেশপ্ৰেমৰ ঢৌ দেখা যায় ৷ বহু ঠাইত ১৫ আগষ্টত বন্ধ থকা বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় আৰু কাৰ্যালয়ত এদিন আগতে অৰ্থাৎ ১৪ আগষ্টত উদযাপন কৰা হয় ৷
দেশক স্বাধীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহু মানুহৰ সংগ্ৰাম আৰু বীৰসকলৰ ত্যাগ জড়িত হৈ আছে ৷ স্বাধীনতা উদযাপনত দেশপ্ৰেমমূলক গীত গোৱা হয়, ত্ৰিৰংগ উত্তোলন কৰা হয় আৰু বহু অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ এই উপলক্ষে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকেও শিক্ষানুষ্ঠানত ভাষণ দিয়ে ৷ আপোনাৰ সন্তানেও এই স্বাধীনতা দিৱসত ভাষণৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছে নেকি? আমি আপোনালোকক কিছুমান শ্ৰেষ্ঠ বক্তৃতাৰ ধাৰণা ক’ম যিবোৰ অনন্য আৰু ট্ৰেণ্ডি ৷
স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে আপোনাৰ সন্তানক এই ভাষণ শিকাওক
নমস্কাৰ! উপস্থিত ৰাইজ, শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু তথা মোৰ বন্ধু-বান্ধবীসকল, আজি আমি ১৫ আগষ্টৰ এই বিশেষ দিনটো গৌৰৱ আৰু আনন্দৰে উদযাপন কৰিছো ৷ আমাৰ দেশৰ বাবে এই দিনটো অতি বিশেষ কাৰণ ৭৮ বছৰ আগতে ১৯৪৭ চনত, ১৫ আগষ্টত আমি ইংৰাজৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলো ৷ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে দেশক মুক্ত কৰাৰ বাবে সংগ্ৰাম আৰু ত্যাগ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ অৱদান আমি সদায় মনত ৰখা উচিত ৷ আজিৰ দিনটোৱে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে আমি এখন মহান আৰু স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক ৷ আমাৰ দেশৰ সমৃদ্ধি আৰু উন্নয়নত আমি অৰিহণা যোগাব লাগে ৷
শিক্ষা, কঠোৰ পৰিশ্ৰম, আৰু সততাৰে আমি আমাৰ দেশখনক আৰু আগুৱাই নিব পাৰো ৷ আহক এই স্বাধীনতা দিৱসত সকলোৱে প্ৰতিশ্ৰুতি লওঁ যে আমি আমাৰ দেশখনক এখন উন্নত ঠাই হিচাপে গঢ়ি তুলি ৷ আমি দেশৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰিম আৰু কৰ্তব্য পালন কৰিম ৷ স্বাধীনতাৰ এই মহান দিনটোত আমি সকলোৱে ভাৰত মাতাক প্ৰণাম জনাই আমাৰ দেশক অধিক উচ্চতালৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ ৷
সকলোলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল! ধন্যবাদ…
বীৰসকলৰ ত্যাগ পাহৰি নাযাব
আজি ১৫ আগষ্ট, আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতাৰ কাহিনীৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত দিন ৷ ১৯৪৭ চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমি ইংৰাজৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলো, স্বাধীনতাৰ এই যাত্ৰা সহজ নাছিল ৷ দেশক স্বাধীনতা দিয়াৰ বাবে আমাৰ সাহসী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে বহুত সংগ্ৰাম কৰিছিল, বহুত ত্যাগ কৰিছিল আৰু বহু কষ্ট সহ্য কৰিছিল যাতে আমি স্বাধীনতা লাভ কৰিব পাৰো ৷ ভগত সিং, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু, চন্দ্ৰশেখৰ আজাদকে ধৰি বহু স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে দেশৰ সেৱাত নিজৰ জীৱন উচৰ্গা কৰে ৷ তেওঁলোকৰ ত্যাগ আৰু সংগ্ৰামৰ অবিহনে আজি আমি ইয়াত স্বাধীনতাৰ বতাহত উশাহ ল’ব নোৱাৰিলোহেঁতেন ৷ ১৫ আগষ্টৰ দিনটোৱে আমাক স্বাধীনতা আৰু দায়িত্বৰ মূল্য উপলব্ধি কৰায় ৷
আমি এক উন্নত ভৱিষ্যতৰ দিশত আগবাঢ়ি আমাৰ দেশৰ প্ৰগতিৰ বাবে অৰিহণা যোগোৱা উচিত ৷ আজি আমাক ঐক্য, ভাতৃত্ববোধ আৰু দেশপ্ৰেমৰ বাৰ্তা দিয়ে ৷ আমি আমাৰ সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীক লগত লৈ আমাৰ দেশৰ প্ৰগতিৰ লগত সকলোকে জড়িত কৰিব লাগিব ৷ আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰা উচিত, যাতে আমি এখন উন্নত আৰু শক্তিশালী ভাৰতৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰো ৷ আমাৰ দেশৰ সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাক লালন-পালন কৰি আগুৱাই নিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব ৷ আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে আমাক এটা শক্তিশালী ভেটি দিছে, এতিয়া সেই ভেটিত এটা উন্নত আৰু শক্তিশালী জাতি গঢ়ি তোলাটো আমাৰ দায়িত্ব ৷
ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰাও সকলোলৈ আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসৰ বহু শুভেচ্ছা ৷ আহক আমি এই দিনটোক স্মৰণীয় কৰি নিজৰ দেশৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব পালন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ ৷
