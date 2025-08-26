ETV Bharat / lifestyle

সোঁফালে নে বাওঁফালে শুৰ থকা, থিয় নে বহি থকা ? গণেশৰ মূৰ্তি ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে জানি লওক এইসমূহ নিয়ম

ভগৱান গণেশৰ শুৰ কোনফালে হ’ব লাগে, মূৰ্তি থিয় হৈ থাকিব বহি থকা হ’ব লাগে, গণেশৰ মূৰ্তি ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে জানি লওক এইসমূহ নিয়ম-

Before buying the idol of Lord Ganesha, know the important rules related to the direction of the trunk and the design of the idol
সোঁফালে নে বাওঁফালে শুৰ থকা, থিয় নে বহি থকা ? গণেশৰ মূৰ্তি ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে জানি লওক এইসমূহ নিয়ম (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 26, 2025 at 5:02 PM IST

গণেশ চতুৰ্থী, যাক বিনায়ক চতুৰ্থী আৰু গণেশ উৎসৱ বুলিও কোৱা হয়, হিন্দু ধৰ্মালম্বী লোকসকলে গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনটোত সিদ্ধি বিনায়ক গণেশৰ জন্মদিন পালন কৰে ৷ গণেশক প্ৰজ্ঞা, সমৃদ্ধি আৰু সৌভাগ্যৰ দেৱতা হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ, কৰ্ণাটক, তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এই দহদিনীয়া উৎসৱ অতি ধুমধামেৰে পালন কৰা হয় ৷ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো এই উৎসৱ অতি আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে ৷

সমগ্ৰ দেশতে আৰম্ভ হৈছে গণেশ উৎসৱ উদযাপন ৷ বিঘ্নহৰ্তা গণেশক প্ৰত্যেকেই নিজৰ ঘৰত স্থাপন কৰিব বিচাৰে ৷ ইয়াৰ বাবে কিছুমান বিশেষ নিয়মো উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ জনাই দিও যে, ভাদ মাহৰ চতুৰ্থীত গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা হয় ৷

এই সন্দৰ্ভত জ্যোতিষী ড° উমাশংকৰ মিশ্ৰই কৈছে যে, যদিও প্ৰতি মাহৰ চতুৰ্থীত গণেশজীক পূজা কৰাৰ নিয়ম আছে, কিন্তু ভাদ মাহৰ চতুৰ্থী তিথি অতি বিশেষ ৷ এই দিনটোত সিদ্ধিবিনায়ক ভগৱান গণেশৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ জ্যোতিষীৰ মতে, আজিৰ দিনটোতে ভগৱান গণেশ মত্যলৈ আহি ভক্তৰ সকলো মনোকামনা পূৰণ কৰে ৷ দহদিন ধৰি চলা এই উৎসৱক লৈ ভক্তৰ মাজত প্ৰচণ্ড উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷

Before buying the idol of Lord Ganesha, know the important rules related to the direction of the trunk and the design of the idol
গণেশ চতুৰ্থী 2025 (ETV Bharat)

গণেশ উৎসৱ উপলক্ষে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হয় ৷ কিছুমানে ঘৰত আৰু কোনোবাই ৰাজহুৱা স্থানত ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰে ৷ এই মূৰ্তিবোৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা এটি বিশেষ কথা হ’ল যে ভগৱান গণেশৰ শুৰ ৷ বহুতৰে মনত এটি খেলি-মেলিৰ সৃষ্টি হয় যে ভগৱানৰ শুৰডাল কোনফালে থাকিব লাগে, মূৰ্তিটো থিয় হৈ থাকিব লাগে নে বহি থকা হ’ব লাগে, মূৰ্তিৰ সৈতে নিগনি থাকিব লাগে নে ৰিদ্ধি-সিদ্ধি থাকিব লাগে নে থাকিব নালাগে, সেইবোৰক লৈ মানুহ বিমোৰত পৰে ৷ সেয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনত জ্যোতিষী ড° উমাশংকৰ মিশ্ৰৰ জৰিয়তে এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানো আহক-

জ্যোতিষীগৰাকীয়ে কয় যে, গণেশৰ ওপৰত লিখা সকলো গ্ৰন্থ তথ্য অনুসৰি দুয়োফালে শুৰ থকা গণেশক স্থাপনটোৱেই শুভ ৷ সোঁফালে ডাল থকাটোক সিদ্ধি বিনায়ক আৰু বাওঁফালে শুৰ থকাটোক বক্ৰতুণ্ড বুলি কোৱা হয় ৷ অৱশ্যে দুয়োৰে পূজাৰ পদ্ধতি শাস্ত্ৰ অনুসৰি বেলেগ বেলেগ হয় এই নিয়মসমূহ নো কি জানো আহক-

Before buying the idol of Lord Ganesha, know the important rules related to the direction of the trunk and the design of the idol
গণেশ চতুৰ্থী 2025 (ETV Bharat)

সোঁফালে শুৰ থকা গণেশ

সোঁফালে শুৰ থকা গণেশক দক্ষিণাভিমুখী গণেশ বা সিদ্ধি বিনায়ক বুলি কোৱা হয়, যাৰ পূজা কষ্টকৰ বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু ইয়াৰ বাবে কঠোৰ নিয়ম আৰু ৰীতি-নীতি মানি চলিব লাগে, নহ’লে অন্যথা বাপ্পা অতি শীঘ্ৰে ৰুষ্ট হ’ব পাৰে ৷ ক্ষমতা আৰু সফলতাৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু তেওঁৰ পূজা-অৰ্চনা সঠিকবাৱে কৰিলে মৃত্যুৰ ভয় নোহোৱা হয় লগতে আয়ুস আৰু শক্তি বৃদ্ধি হয় ৷ এনে মূৰ্তি পূজন সাধাৰণতে মন্দিৰত বা কঠিন সাধকসকলেহে কৰা দেখা যায়,

Before buying the idol of Lord Ganesha, know the important rules related to the direction of the trunk and the design of the idol
গণেশ চতুৰ্থী 2025 (ETV Bharat)

আনহাতে গৃহস্থৰ বাবে বাওঁ শুৰেৰে গণেশৰ পূজা অধিক সহজ আৰু সুবিধাজনক বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ সিদ্ধি বিনায়ক পূজা কৰাৰ সময়ত ভক্তই ৰেচম বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি পুৱা আৰু গধূলি নিয়মিতভাৱে পূজা কৰিব লাগে ৷ কপাহী কাপোৰ পৰিধান কৰি পূজা কৰিব নোৱাৰি ৷ শাস্ত্ৰ অনুযায়ী পূজাৰী বা পুৰোহিতৰ দ্বাৰা পূজা কৰোৱাটো উপযুক্ত বুলি বিবেচিত হৈছে ৷ লগুন ধাৰণ কৰা ভক্তই ব্ৰত ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় ৷ মূৰ্তি স্থাপন কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে এই সময়ছোৱাত কাৰোৰে ঘৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটো উচিত নহয় ৷

বাওঁফালে শুৰ থকা গণেশ

Before buying the idol of Lord Ganesha, know the important rules related to the direction of the trunk and the design of the idol
গণেশ চতুৰ্থী 2025 (ETV Bharat)

যদি গণেশৰ মূৰ্তিৰ শুৰডাল বাওঁফালে থকা হয়, তেন্তে এনে মূৰ্তিক বক্ৰতুণ্ড বোলা হয় ৷ এই মূৰ্তিৰ পূজা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি কিছু নিয়ম পালন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ মালা, ফুল, আৰতি, প্ৰসাদ অৰ্পণ কৰি ভগৱান গণেশক স্বাভাৱিক পদ্ধতিৰে পূজা কৰিব পাৰি ৷ কোনো পণ্ডিত বা পুৰোহিতৰ পৰা কোনো পথ প্ৰদৰ্শন নাথাকিলেও সমস্যা নাই ৷

বহি থকা নে থিয় হৈ থকা গণেশ স্থাপন কৰা উচিত

শাস্ত্ৰ অনুযায়ী গণেশৰ মূৰ্তি কেৱল বহি থকা ভংগীমাত স্থাপন কৰিব লাগে ৷ কাৰণ থিয় হৈ থকা গণেশক চলনশীল বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ মূৰ্তিৰ প্ৰাণ-প্ৰতিষ্ঠাও বহি থাকোঁতে কৰা হয় ৷ শাস্ত্ৰ অনুযায়ী বাপ্পাই বহি থকা অৱস্থাত পূজা কৰিব লাগে, যাতে ব্যক্তিজনৰ বুদ্ধি স্থিৰ হৈ থাকে ৷

নিগনি আৰু ৰিদ্ধি-সিদ্ধি

Before buying the idol of Lord Ganesha, know the important rules related to the direction of the trunk and the design of the idol
গণেশ চতুৰ্থী 2025 (ETV Bharat)

গণেশৰ মূৰ্তিত ভগৱানৰ তলত নিগনি অৰ্থাৎ মুচকৰাজ থকাটোক উত্তম বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ একে সময়তে মূৰ্তিৰ সৈতে ৰিদ্ধি-সিদ্ধিৰ উপস্থিতিও শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ইয়াৰ লগতে ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি মাটিৰে তৈয়াৰ কৰিব লাগে কাৰণ শাস্ত্ৰ অনুসৰি যিকোনো কামতে সময়ে সময়ে মাটিৰ পূজা কৰা হয় ৷

