গণেশ চতুৰ্থী, যাক বিনায়ক চতুৰ্থী আৰু গণেশ উৎসৱ বুলিও কোৱা হয়, হিন্দু ধৰ্মালম্বী লোকসকলে গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনটোত সিদ্ধি বিনায়ক গণেশৰ জন্মদিন পালন কৰে ৷ গণেশক প্ৰজ্ঞা, সমৃদ্ধি আৰু সৌভাগ্যৰ দেৱতা হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ, কৰ্ণাটক, তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত এই দহদিনীয়া উৎসৱ অতি ধুমধামেৰে পালন কৰা হয় ৷ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো এই উৎসৱ অতি আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে ৷
সমগ্ৰ দেশতে আৰম্ভ হৈছে গণেশ উৎসৱ উদযাপন ৷ বিঘ্নহৰ্তা গণেশক প্ৰত্যেকেই নিজৰ ঘৰত স্থাপন কৰিব বিচাৰে ৷ ইয়াৰ বাবে কিছুমান বিশেষ নিয়মো উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ জনাই দিও যে, ভাদ মাহৰ চতুৰ্থীত গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা হয় ৷
এই সন্দৰ্ভত জ্যোতিষী ড° উমাশংকৰ মিশ্ৰই কৈছে যে, যদিও প্ৰতি মাহৰ চতুৰ্থীত গণেশজীক পূজা কৰাৰ নিয়ম আছে, কিন্তু ভাদ মাহৰ চতুৰ্থী তিথি অতি বিশেষ ৷ এই দিনটোত সিদ্ধিবিনায়ক ভগৱান গণেশৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ জ্যোতিষীৰ মতে, আজিৰ দিনটোতে ভগৱান গণেশ মত্যলৈ আহি ভক্তৰ সকলো মনোকামনা পূৰণ কৰে ৷ দহদিন ধৰি চলা এই উৎসৱক লৈ ভক্তৰ মাজত প্ৰচণ্ড উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷
গণেশ উৎসৱ উপলক্ষে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হয় ৷ কিছুমানে ঘৰত আৰু কোনোবাই ৰাজহুৱা স্থানত ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰে ৷ এই মূৰ্তিবোৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা এটি বিশেষ কথা হ’ল যে ভগৱান গণেশৰ শুৰ ৷ বহুতৰে মনত এটি খেলি-মেলিৰ সৃষ্টি হয় যে ভগৱানৰ শুৰডাল কোনফালে থাকিব লাগে, মূৰ্তিটো থিয় হৈ থাকিব লাগে নে বহি থকা হ’ব লাগে, মূৰ্তিৰ সৈতে নিগনি থাকিব লাগে নে ৰিদ্ধি-সিদ্ধি থাকিব লাগে নে থাকিব নালাগে, সেইবোৰক লৈ মানুহ বিমোৰত পৰে ৷ সেয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনত জ্যোতিষী ড° উমাশংকৰ মিশ্ৰৰ জৰিয়তে এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানো আহক-
জ্যোতিষীগৰাকীয়ে কয় যে, গণেশৰ ওপৰত লিখা সকলো গ্ৰন্থ তথ্য অনুসৰি দুয়োফালে শুৰ থকা গণেশক স্থাপনটোৱেই শুভ ৷ সোঁফালে ডাল থকাটোক সিদ্ধি বিনায়ক আৰু বাওঁফালে শুৰ থকাটোক বক্ৰতুণ্ড বুলি কোৱা হয় ৷ অৱশ্যে দুয়োৰে পূজাৰ পদ্ধতি শাস্ত্ৰ অনুসৰি বেলেগ বেলেগ হয় এই নিয়মসমূহ নো কি জানো আহক-
সোঁফালে শুৰ থকা গণেশ
সোঁফালে শুৰ থকা গণেশক দক্ষিণাভিমুখী গণেশ বা সিদ্ধি বিনায়ক বুলি কোৱা হয়, যাৰ পূজা কষ্টকৰ বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু ইয়াৰ বাবে কঠোৰ নিয়ম আৰু ৰীতি-নীতি মানি চলিব লাগে, নহ’লে অন্যথা বাপ্পা অতি শীঘ্ৰে ৰুষ্ট হ’ব পাৰে ৷ ক্ষমতা আৰু সফলতাৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু তেওঁৰ পূজা-অৰ্চনা সঠিকবাৱে কৰিলে মৃত্যুৰ ভয় নোহোৱা হয় লগতে আয়ুস আৰু শক্তি বৃদ্ধি হয় ৷ এনে মূৰ্তি পূজন সাধাৰণতে মন্দিৰত বা কঠিন সাধকসকলেহে কৰা দেখা যায়,
আনহাতে গৃহস্থৰ বাবে বাওঁ শুৰেৰে গণেশৰ পূজা অধিক সহজ আৰু সুবিধাজনক বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ সিদ্ধি বিনায়ক পূজা কৰাৰ সময়ত ভক্তই ৰেচম বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি পুৱা আৰু গধূলি নিয়মিতভাৱে পূজা কৰিব লাগে ৷ কপাহী কাপোৰ পৰিধান কৰি পূজা কৰিব নোৱাৰি ৷ শাস্ত্ৰ অনুযায়ী পূজাৰী বা পুৰোহিতৰ দ্বাৰা পূজা কৰোৱাটো উপযুক্ত বুলি বিবেচিত হৈছে ৷ লগুন ধাৰণ কৰা ভক্তই ব্ৰত ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় ৷ মূৰ্তি স্থাপন কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে এই সময়ছোৱাত কাৰোৰে ঘৰত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটো উচিত নহয় ৷
বাওঁফালে শুৰ থকা গণেশ
যদি গণেশৰ মূৰ্তিৰ শুৰডাল বাওঁফালে থকা হয়, তেন্তে এনে মূৰ্তিক বক্ৰতুণ্ড বোলা হয় ৷ এই মূৰ্তিৰ পূজা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি কিছু নিয়ম পালন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ মালা, ফুল, আৰতি, প্ৰসাদ অৰ্পণ কৰি ভগৱান গণেশক স্বাভাৱিক পদ্ধতিৰে পূজা কৰিব পাৰি ৷ কোনো পণ্ডিত বা পুৰোহিতৰ পৰা কোনো পথ প্ৰদৰ্শন নাথাকিলেও সমস্যা নাই ৷
বহি থকা নে থিয় হৈ থকা গণেশ স্থাপন কৰা উচিত
শাস্ত্ৰ অনুযায়ী গণেশৰ মূৰ্তি কেৱল বহি থকা ভংগীমাত স্থাপন কৰিব লাগে ৷ কাৰণ থিয় হৈ থকা গণেশক চলনশীল বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ মূৰ্তিৰ প্ৰাণ-প্ৰতিষ্ঠাও বহি থাকোঁতে কৰা হয় ৷ শাস্ত্ৰ অনুযায়ী বাপ্পাই বহি থকা অৱস্থাত পূজা কৰিব লাগে, যাতে ব্যক্তিজনৰ বুদ্ধি স্থিৰ হৈ থাকে ৷
নিগনি আৰু ৰিদ্ধি-সিদ্ধি
গণেশৰ মূৰ্তিত ভগৱানৰ তলত নিগনি অৰ্থাৎ মুচকৰাজ থকাটোক উত্তম বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ একে সময়তে মূৰ্তিৰ সৈতে ৰিদ্ধি-সিদ্ধিৰ উপস্থিতিও শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ইয়াৰ লগতে ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি মাটিৰে তৈয়াৰ কৰিব লাগে কাৰণ শাস্ত্ৰ অনুসৰি যিকোনো কামতে সময়ে সময়ে মাটিৰ পূজা কৰা হয় ৷
