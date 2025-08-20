ETV Bharat / lifestyle

অতিমাত্ৰা চিন্তা কৰে নেকি ? ইয়াৰ অপকাৰিতা কি জানেনে - EFFECTS OF OVERTHINKING ON HEALTH

Overthinkingএ আমাৰ শৰীৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায়, অতিমাত্ৰা চিন্তাই হৰম’নত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলায়, বিশেষজ্ঞৰ পৰা আজি এই বিষয়ে সবিশেষ জানো আহক-

How Overthinking Affects Your Body and Hormones: Health Tips to Protect Your Mind and Body
অতিমাত্ৰা চিন্তা কৰে নেকি ? ইয়াৰ অপকাৰিতা কি জানেনে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 20, 2025 at 5:33 PM IST

বৰ্তমান সময়ত হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ সমস্যা বহু লোকৰ মাজত দেখা গৈছে ৷ এই অৱস্থাত শৰীৰত কোনো হৰম’নৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ কম বেছি হয় ৷ ইয়াৰ বাবে মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ আনকি পিম্পল আৰু মুড বেয়া হোৱাৰ দৰে সমস্যাও দেখা দিয়ে ৷ হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ হ’ল আমাৰ অৱনতি ঘটা জীৱনশৈলী আৰু ভুল খাদ্যাভ্যাস ৷

মানুহে নিজৰ কৰ্ম আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিভিন্ন কথা ভাবি মানসিক চাপ লয় ৷ সকলোৰে জীৱনত সমস্যা থাকে, বহুতে হাঁহি হাঁহি সেইবোৰৰ সন্মুখীন হয়, আনহাতে বহুতে দিনে নিশাই চিন্তা কৰি থাকে ৷ প্ৰতিটো কথাই গুৰুত্বপূৰ্ণ হওক বা নহওক, বহুত চিন্তা কৰা হয় ৷ যাক অভাৰথিংকিং বুলিও কোৱা হয় ৷ ৷ আমাৰ শৰীৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে ৷ অতিমাত্ৰা চিন্তাই হৰম’নত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ৷ বিশেষজ্ঞৰ পৰা এই বিষয়ে সবিশেষ জানো আহক-

বিশেষজ্ঞই কি কয় ?

শ্ৰী বালাজী একচন মেডিকেল ইনষ্টিটিউটৰ মনোবিজ্ঞানৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা ডাঃ প্ৰশান্ত গোৱালে কয় যে, অতিমাত্ৰা চিন্তা অৰ্থাৎ একেটা কথা বাৰে বাৰে চিন্তা কৰিলে আমাৰ শৰীৰৰ হৰম’নত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে ৷ যেতিয়া আমি অবিৰতভাৱে বা দীৰ্ঘদিন ধৰি মানসিক চাপত থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ শৰীৰত কৰ্টিছল নামৰ হৰম’ন এটা বৃদ্ধি পায়, যাক ষ্ট্ৰেছ হৰম’ন বুলিও কোৱা হয় ৷ এই হৰম’নে শৰীৰক সজাগ হৈ থকাত সহায় কৰে যদিও যদি ই অধিক পৰিমাণে দীৰ্ঘদিন ধৰি থাকে তেন্তে ই স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ’ব পাৰে ৷

কৰ্টিছল বৃদ্ধি হ’লে টোপনিৰ মানদণ্ড বেয়া হয়, ভোক সলনি হয় আৰু ওজন বৃদ্ধি বা হ্ৰাসৰ সমস্যা হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও মানসিক চাপে ইনচুলিন হৰম’নত প্ৰভাৱ পেলায়, যাৰ ফলত ৰক্ত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰাত ভাৰসাম্যহীনতা দেখা দিয়ে ৷ অতিমাত্ৰা চিন্তা কৰিলে শৰীৰত এড্ৰিনেলিন বৃদ্ধিও হয়, যাৰ ফলত হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায় আৰু ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও মানসিক স্বাস্থ্যৰো প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ বাবে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, হতাশা আদি সমস্যা বাঢ়ি যায় ৷ গতিকে অতিমাত্ৰা চিন্তা কমাব লাগে ৷

বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে অতিমাত্ৰা চিন্তা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ হ’লে শিথিলতা, ধ্যান বা ব্যায়াম কৰা উচিত ৷ ইয়াৰ ফলত বহু ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি ৷ কাৰণ মানসিক চাপ আৰু হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতাই স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বহু ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ লগতে সুষম খাদ্য গ্ৰহণ কৰক আৰু প্ৰতি নিশা সঠিক সময়ত ৭ৰ পৰা ৮ ঘণ্টা টোপনি অহাটো নিশ্চিত কৰক ৷

  • যোগাসন আৰু ধ্যান অভ্যাস কৰক

দৈনিক কমেও ১০–১৫ মিনিট ধ্যান বা প্ৰাণায়াম কৰিলে মনটো শান্ত হৈ থাকে আৰু নেতিবাচক চিন্তাবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ৷

  • ডায়েৰী লিখাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক

যেতিয়াই আপোনাৰ মনলৈ বহুত চিন্তা আহে তেতিয়াই সেইবোৰ লিখি থওক ৷ লিখাই মনটো লঘু কৰে আৰু চিন্তাৰ বোজা কমাই দিয়ে ৷

  • ডিজিটেল ডিটক্স গ্ৰহণ কৰক

অনবৰতে ছ’চিয়েল মিডিয়া বা মোবাইলত থাকিলে অতিমাত্ৰা চিন্তা বৃদ্ধি পায় ৷ দিনটোৰ কিছু সময় “নো-ফোন টাইম” হিচাপে ৰাখক ৷

  • নিদ্ৰা গ্ৰহণ কৰক

নিদ্ৰাৰ অভাৱে মনটো ভাগৰুৱা কৰি তোলে আৰু অতিমাত্ৰা চিন্তা বৃদ্ধি কৰে ৷ প্ৰতিদিনে ৭–৮ ঘণ্টা টোপনিৰ প্ৰয়োজন ৷

  • নিয়মীয়াকৈ ব্যায়াম কৰক

খোজ কঢ়া, যোগাসন বা জিমৰ দৰে শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপে মানসিক চাপৰ হৰম’ন হ্ৰাস কৰে আৰু মনটোক শিথিল কৰি ৰাখে ৷

  • ইতিবাচক মানুহৰ লগত সময় কটাওক

ভাল সংগীয়ে নেতিবাচক চিন্তা কমাই মানসিক শক্তি প্ৰদান কৰে ৷

  • ‘NO’ ক’বলৈ শিকক

আনৰ প্ৰতিটো শব্দ বা সমস্যাৰ কথা চিন্তা কৰাৰ অভ্যাস এৰি দিয়ক ৷ আপোনাৰ মানসিক স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক ৷ মানুহক NO ক’বলৈ শিকক ৷

অহৰহ অতিমাত্ৰা চিন্তা কৰিলে মানসিক শান্তিৰ প্ৰভাৱেই নহয়, শৰীৰত হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতাও সৃষ্টি হয় ৷ আমি যেতিয়া বাৰে বাৰে কিবা এটা কথা চিন্তা কৰি থাকোঁ তেতিয়া শৰীৰত কৰ্টিছল (ষ্ট্ৰেছ হৰম’ন)ৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত টোপনিৰ সমস্যা, ভাগৰুৱা, পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যা আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱা আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ লাহে লাহে এই অভ্যাসে ডায়েবেটিছ, ৰক্তচাপ আৰু হৰম’ন বিকাৰৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷

সেইবাবেই আমি নিজৰ চিন্তাধাৰাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শিকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ যোগাসন, ধ্যান, গভীৰ উশাহ-নিশাহৰ কৌশল, নিয়মীয়া ব্যায়াম আৰু ইতিবাচক চিন্তাৰ দৰে অভ্যাসে অতিমাত্ৰা চিন্তা কৰাটো হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ৷ মনত ৰাখিব – মনক শান্ত কৰি ৰখাটোৱেই শৰীৰক সুস্থ কৰি ৰখাৰ চাবিকাঠি ৷ অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে যিমানেই কম চিন্তা কৰিব সিমানেই আপোনাৰ শৰীৰ আৰু মন সুষম আৰু সুস্থ হৈ থাকিব ৷

