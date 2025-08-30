টেপৰ পানী আমাৰ বেছিভাগৰে বাবে নিৰাপদ বা সতেজ যেন লাগিব পাৰে ৷ কিন্তু চিকিৎসকে সকীয়াই দিছে যে এই সহজ অভ্যাসে আমাৰ চকুৰ বাবে বিপদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে কিন্তু এয়া আমি কোৱা কথা নহয় ৷ বিশেষজ্ঞই কয় যে, চুইমিং পুল, শ্বাৱাৰ বা আনকি টেপৰ পানীৰ পৰাও একান্থাম’বা নামৰ এটা অণুবীক্ষণিক পৰজীৱী আপোনাৰ চকু নষ্ট কৰিব পাৰে ৷ পানী, মাটি আনকি বায়ুতো পোৱা এই পৰজীৱী সাধাৰণতে গোটেই শৰীৰৰ বাবে নিৰাপদ যদিও কৰ্ণিয়াৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে বিশেষকৈ কনটেক্ট লেন্স পিন্ধাসকলৰ বাবে চকুৰ গুৰুতৰ সংক্ৰমণ হ’ব পাৰে ৷ এই সংক্ৰমণ, Acanthamoeba keratitis, অস্বাভাৱিক যদিও ই অতি বিষাদজনক, চিকিৎসা কৰাটো কঠিন, আৰু সোনকালে ইয়াক ধৰা নেপেলালে আপুনি আপোনাৰ দৃষ্টিশক্তিও হেৰুৱাব পাৰে ৷
এই বিপদ সাধাৰণতে চিনাক্ত নহয় কাৰণ বেছিভাগ মানুহেই অজ্ঞাত যে, চুইমিং পুল, শ্বাৱাৰ বা আনকি টেপৰ পানীত এই পৰজীৱীবোৰ থাকিব পাৰে ৷ চকুৰ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, লেন্সৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই নৰখা, যেনে টেপৰ পানীত কনটেক্ট লেন্স তিয়াই ৰখা বা ধুই পেলোৱাটোৱেই সংক্ৰমণৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ কাৰণ ৷ কিন্তু একান্থাম’বাক আটাইতকৈ সমস্যাজনক কৰি তোলা কথাটো হ’ল ইয়াৰ স্থায়িত্ব; ই নিয়মীয়াকৈ ক্ল'ৰিনেচন সহ্য কৰিব পাৰে আৰু চৰম পৰিস্থিতিতো লাভৱান হ'ব পাৰে, গতিকে প্ৰতিৰোধটোৱেই হৈছে প্ৰতিৰক্ষাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ লাইন ৷ ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত চকুৰ চিকিৎসক তথা ভিয়ান আই এণ্ড ৰেটিনা চেণ্টাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ডাঃ নীৰজ সন্ধুজাই একান্থাম’ইবাৰৰ আঁৰত লুকাই থকা বিপদৰ বিষয়ে সকীয়াই দিয়ে ৷
সেইবাবেই চিকিৎসকে দৃষ্টিশক্তি সুৰক্ষাৰ বাবে বীজাণুমুক্ত দ্ৰৱ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে চকুৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা মানি চলিবলৈ জোৰ দিয়ে ৷
Acanthamoeba আৰু চকুৰ সংক্ৰমণ সম্বন্ধে জানিবলগীয়া কিছু তথ্য
Acanthamoeba মানে কি ?
Acanthamoeba হৈছে এটা অণুবীক্ষণিক, মুক্তভাৱে জীৱিত পৰজীৱি
ই কেনেকৈ আপোনাৰ চকুত প্ৰৱেশ কৰে ?
- টেপৰ পানী
- হ্ৰদ, হট টাব আৰু চুইমিং পুল, বিশেষকৈ যদি ইয়াত ক্ল’ৰিন কম থাকে
- মাটি আৰু বায়ু আদিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে বিয়পিব পাৰে ৷
সংক্ৰমণ কেনেকৈ হয় ?
ইয়াৰ ফলত কৰ্ণিয়াত প্ৰভাৱ পৰা বিৰল কিন্তু গুৰুতৰ সংক্ৰমণ Acanthamoeba keratitis হ’ব পাৰে ৷ সঠিক চিকিৎসা নকৰিলে এই সংক্ৰমণৰ ফলত আপুনি দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাব পাৰে বা অন্ধ হৈ পৰিব পাৰে ৷
মূল বিপদজনক কাৰক
- কনটেক্ট লেন্স পিন্ধা, বিশেষকৈ:
- টেপৰ পানীৰে ধোৱা
- লেন্স পিন্ধি গা ধোৱা বা সাঁতোৰা
- অনুচিত চাফাই বা সংৰক্ষণ
- কৰ্ণিয়াত আঘাত বা আঁচোৰ পৰা
- চকুৰ সঠিক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ অভাৱ
চকুৰ বাবে টেপৰ পানী নিৰাপদ নে ?
- উন্নত দেশত নলৰ পানী পৰিশোধন কৰা হয়, কিন্তু ই বীজাণুমুক্ত নহয় ৷ পৰিশোধিত টেপৰ পানীত একান্থাম’বা নিদ্ৰাৰ অৱস্থাত চিষ্ট হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰে ৷
- মাজে মাজে টেপৰ পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা, যেনে গা ধোৱাৰ সময়ত বা মুখ ধোৱাৰ সময়ত, কম বিপদজনক, কিন্তু:
- যদি আপুনি কনটেক্ট লেন্স পিন্ধে বা কৰ্ণিয়াত আঘাত পাইছে তেন্তে চকুক প্ৰত্যক্ষ টেপৰ পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ অনাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷
Acanthamoebaৰ সম্ভাৱনা কেনেকৈ হ্ৰাস কৰিব পাৰি ?
- কেতিয়াও টেপৰ পানীৰে কনটেক্ট লেন্স ধুব নালাগে
- কনটেক্ট লেন্স লগাই সাঁতুৰিব বা গা ধুব নালাগে
- কেৱল বীজাণুমুক্ত, বাণিজ্যিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা লেন্সৰ দ্ৰৱ ব্যৱহাৰ কৰক
- লেন্স চম্ভালাৰ আগতে হাতখন পৰিষ্কাৰকৈ ধোৱাটো জৰুৰী
- হয়, টেপৰ পানীত Acanthamoeba থাকিব পাৰে, আৰু চকুৰ মাজেৰে সংস্পৰ্শলৈ অহাটো সম্ভৱ, বিশেষকৈ যদি আপুনি কনটেক্ট লেন্স পিন্ধে বা চকুৰ আঘাত পাইছে ৷ বেছিভাগ মানুহৰে বাবে ইয়াৰ আশংকা কম, কিন্তু কনটেক্ট লেন্স পিন্ধাসকলে বিশেষভাৱে সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় ৷
