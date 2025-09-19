স্কুবা ডাইভিং কৰা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুক সাৱটিলে হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গে, স্কুবা ডাইভিং কৰাৰ সময়ত আমি কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ?

স্কুবা ডাইভিং কৰা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুক সাৱটিলে হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গে, স্কুবা ডাইভিং কৰাৰ সময়ত আমি কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ?
সাগৰলৈ য়টত প্ৰমোদ ভ্ৰমণলৈ গৈছিল জুবিন গাৰ্গ, স্কুবা ডাইভিং কৰা অৱস্থাতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়, জানক স্কুবা ডাইভিং কৰাৰ সময়ত কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ?
Published : September 19, 2025 at 5:37 PM IST
জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে নিজৰ কণ্ঠ আৰু সংগীতেৰে লাখ লাখ লোকৰ হৃদয় জয় কৰিছিল ৷ তেওঁৰ অকাল মৃত্যুৱে সকলোকে গভীৰভাৱে স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল ৷ এই খবৰে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলক মৰ্মাহত কৰাই নহয়, এটা উল্লেখযোগ্য প্ৰশ্নও উত্থাপন কৰিছে যে স্কুবা ডাইভিঙৰ কেনেকৈ মৃত্যু হ’ব পাৰে ?
আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি বিতংভাৱে জানো আহক-
- স্কুবা ডাইভিঙৰ সময়ত শৰীৰত কি কি পৰিৱৰ্তন ঘটে ?
- আৰু জুবিন গাৰ্গৰ এই আকস্মিক মৃত্যুৰ পৰা আমি কেনেধৰণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা উচিত ?
- স্কুবা ডাইভিং আৰু ইয়াৰ ফলত শৰীৰত কেনে প্ৰভাৱ পৰে ?
স্কুবা ডাইভিং হৈছে এক ৰোমাঞ্চকৰ জল ক্ৰীড়া য’ত এজন ব্যক্তিয়ে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ আৰু অন্যান্য সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি গভীৰ পানীৰ তলত ডুব যায় ৷
শব্দ আজি নিজেই নিজত আবদ্ধ— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 19, 2025
Today Assam lost one of its favourite sons. I am in a loss of words to describe what Zubeen meant for Assam. He has gone too early, this was not an age to go.
Zubeen's voice had an unmatched ability to energise people and his music spoke directly to…
পানীৰ গভীৰতালৈ গ’লে শৰীৰত কেইবাটাও শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন ঘটে:
- উচ্চ চাপৰ প্ৰভাৱ: পানীৰ চাপে হাওঁফাওঁ আৰু ৰক্তসঞ্চালন তন্ত্ৰৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি কৰে ৷
- অক্সিজেন আৰু নাইট্ৰ’জেন গেছৰ প্ৰভাৱ: গভীৰ পানীত উশাহ ল’লে শৰীৰত অত্যধিক পৰিমাণৰ নাইট্ৰ’জেন গেছ দ্ৰৱীভূত হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত মগজু আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷
- ঠাণ্ডা পানীৰ প্ৰভাৱ: পানীৰ উষ্ণতা কম হ’লে শৰীৰৰ উষ্ণতা হ্ৰাস পাব পাৰে, যাৰ ফলত হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হ’ব পাৰে ৷
- চিন্তা আৰু ভয়: পানীৰ তলত হঠাৎ গ’লে চিন্তা আৰু ভয়ৰ ফলত হৃদস্পন্দন দ্ৰুত হ’ব পাৰে ৷
স্কুবা ডাইভিঙৰ ফলত উশাহ-নিশাহৰ সমস্যা হ’ব পাৰে নেকি ?
স্কুবা ডাইভিঙৰ পিছত উশাহ-নিশাহ বন্ধ হোৱাৰ আঁৰত কেইবাটাও কাৰণ থাকিব পাৰে যেনে-
- ডাইভিঙৰ চাপ(Barotrauma): হঠাৎ আৰোহণ কৰিলে হৃদযন্ত্ৰ আৰু ৰক্তবাহী নলীৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি পায় ৷
- ডিকম্প্ৰেছন চিকনেচ(Decompression Sickness): পানীৰ পৰা দ্ৰুতগতিত ওপৰলৈ উঠিলে নাইট্ৰ’জেন গেছৰ ফেন গঠন হৈ পৰাৰ ফলত ৰক্ত সঞ্চালন বন্ধ হৈ পৰে, যাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰত প্ৰভাৱ পৰে ৷
- হাইপ’ক্সিয়া: ডাইভিঙৰ সময়ত যদি উশাহ-নিশাহৰ ক্ষেত্ৰত সঠিকভাৱে গুৰুত্ব দিয়া নহয় তেন্তে অক্সিজেনৰ অভাৱত হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হ’ব পাৰে ৷
- হঠাৎ উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন: ঠাণ্ডা পানীত সময়লৈকে থাকিলে হৃদস্পন্দনত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে ৷
- পূৰ্ব হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যা থাকিলে: পূৰ্বে হৃদযন্ত্ৰ বা ৰক্তচাপৰ সমস্যা থকা লোকসকলৰ ডাইভিঙত সময়ত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে সেয়ে এনে লোকে এনে কামৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱেই উচিত ৷
মহিলা আৰু পুৰুষৰ শৰীৰৰ ওপৰত পৰা প্ৰভাৱৰ মাজৰ পাৰ্থক্য
বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে, গভীৰ পানীত কাম কৰাৰ সময়ত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন আৰু হৃদস্পন্দন বৃদ্ধিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বেছি ৷ কিন্তু দুয়োৰে বাবে হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হোৱাৰ আশংকা সমানে বেছি হ’ব পাৰে ৷
Deeply saddened by the untimely demise of our beloved Zubeen Garg.— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) September 19, 2025
Assam has lost not just a voice, but a heartbeat. Zubeen da was more than a singer, he was the pride of Assam and the nation, whose songs carried our culture, our emotions, and our spirit to every corner of the…
সাৱধানতা
- স্কুবা ডাইভিং কৰাৰ পূৰ্বে চিকিৎসা পৰীক্ষা: হৃদযন্ত্ৰ আৰু হাওঁফাওঁ পৰীক্ষা কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
- প্ৰশিক্ষণ: উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ আৰু সঁজুলি অবিহনে স্কুবা ডাইভিং নকৰাটোৱে ভাল ৷
- লাহে লাহে আৰোহণ: ডিকম্প্ৰেছন ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ স্কুবা ডাইভিঙৰ পিছত লাহে লাহে পৃষ্ঠলৈ উভতি যাওক ৷
- শৰীৰ গৰম কৰি ৰখা: ঠাণ্ডা পানীত স্কুবা ডাইভিং কৰাৰ আগতে ৱেটছুট পৰিধান কৰাটো উচিত ৷
- জৰুৰীকালীন প্ৰস্তুতি: ডাইভিং স্পটত চিপিআৰ আৰু অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰৰ সুবিধা থাকিব লাগে ৷
- স্বাস্থ্যসন্মত জীৱনশৈলী: ধূমপান, সুৰা, অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্যই হৃদযন্ত্ৰ দুৰ্বল কৰি তোলে আৰু ইয়াক পৰিহাৰ কৰাটো উচিত ৷
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পৰা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা
জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৱে আমাক এই কথাই শিকাইছে যে, দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ সময়ত স্বাস্থ্য আৰু সুৰক্ষাক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত ৷ আপুনি যিমানেই ফিট নহওক কিয়, ডাইভিঙৰ দৰে ক্ৰীয়াই শৰীৰত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ সকলোৰে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য নিয়মিতভাৱে পৰীক্ষা কৰা উচিত ৷
দুঃসাহসিক কামত লিপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বে আপোনাৰ চিকিৎসাৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল, যদি কোনোবাই ডাইভিং বা অন্যান্য ক্লান্তিকৰ ক্ৰীয়াৰ পিছত অস্বস্তি অনুভৱ কৰে তেন্তে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ কাষ চাপিব লাগে ৷
উপসংহাৰ
জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যু কেৱল সংগীত জগতৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতিয়েই নহয়, বৰঞ্চ ই এক সতৰ্কবাণী যে আমি আমাৰ স্বাস্থ্যক লৈ বা আমাৰ শৰীৰক লৈ কেতিয়াও হেতালি খেলাটো উচিত নহয় ৷ স্কুবা ডাইভিঙৰ দৰে দুঃসাহসিক ক্ৰিয়াৰ সৈতে লিপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বে সঠিক প্ৰস্তুতি, সঠিক সঁজুলি, চিকিৎসা সুৰক্ষা আদি অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ কাৰণ বিপদ কেতিয়া, ক’ত, কেনেধৰণে আহে সেয়া কোনেও ক’ব নোৱাৰে ৷
