ETV Bharat / lifestyle

প্ৰিয় ব্যক্তিগৰাকীক এইভাৱে জনাওক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা - SPECIAL BIRTHDAY WISHES

By ETV Bharat Lifestyle Team

২১) জন্মদিন হৈছে এক নতুনৰ আৰম্ভণি ৷এয়া নতুন লক্ষ্যৰ সৈতে নতুন পথৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময় ৷আত্মবিশ্বাস আৰু সাহসেৰে আগবাঢ়ি যোৱা ৷ আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত হিয়াভৰা শুভেচ্ছা জনালো ৷

২২) আজি আন ৩৬৫ দিনৰ যাত্ৰাৰ প্ৰথম দিন ৷এই যাত্ৰাটো উপভোগ কৰা ৷তুমি আন বহুজনৰ আদৰ্শ হোৱা ৷ শুভ জন্মদিন ৷

২৩) ধুনীয়া ছোৱালীজনীলৈ জন্মদিনৰ বহুত শুভকামনা ৷তোমাৰ দৰেই ধুনীয়া হওঁক তোমাৰ জীৱন ৷সদায় আগৱাই যোৱা ৷তাৰেই কামনা ৷

২৪) তুমি মোৰ বাবে অতি বিশেষ ৷তোমাৰ এই দিনটো বিশেষ কৰি তুলিবলৈ মই এবছৰ অপেক্ষা কৰো ৷তোমাৰ দৰেই বিশেষ হওঁক তোমাৰ জীৱন ৷সদায়েই মোৰ বাবে বিশেষ হৈ থাকিবা ৷ জন্মদিনত বহুত বহুত মৰম আৰু শুভকামনা ৷

২৫)তোমাৰ জন্মদিনত মই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় উপহাৰটো তোমাক দিয়াৰ কথা ভাবিছিলো ৷ কিন্তু তেতিয়া মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে সেয়া সম্ভৱ নহয়, কিয়নো তুমি নিজেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় উপহাৰ ৷

২৬) আজি তোমাৰ দিন ৷ এই বিশেষ দিনটোত মই তোমাৰ সফল জীৱনৰ কামনা কৰিলো ৷শুভ জন্মদিন !

২৭) তোমাক জন্মদিনৰ হিয়াভৰা শুভেচ্ছা জনালো ৷ এই বছৰটোয়ে যাতে তোমাৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনে সুখ-সমদ্ধিৰ বতৰা ৷ সদায় হাঁহি থাকিবা ৷

২৮) আজি এই বিশেষ দিনটোত ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালো যাতে ভগৱানে তোমাক কুশলে ৰাখক ৷জীৱনত শুদ্ধ পথৰে আগবাঢ়ি যোৱা, তাৰেই কামনা কৰিলো ৷

২৯) ওপজা দিনৰ হিয়াভৰা ওলগ জনালো ৷জীৱনৰ এই নতুন বছৰটোয়ে যাতে তোমাৰ জীৱনলৈ পোহৰ কঢ়িয়াই আনে, তাৰেই কামনা কৰিলো ৷

৩০) যিজনে মোৰ হৃদয়ৰ চাবিকাঠি ধৰি ৰাখে, তেওঁক জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো ৷ মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য সংগী হোৱাৰ বাবে তোমাক ধন্যবাদ ৷

৩১)প্ৰিয়জনৰ Birthday ত ৰাতি ১২ বজাত Wish কৰাৰ আমেজে সুকীয়া ৷এতিয়া ১২ বাজিছে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা তোমাক বহু বহু শুভেচ্ছা জনালো ৷ Let’s have some fun!

৩২)তুমি মোক প্ৰেম, আনন্দ, সাহস, মৰম, প্ৰেৰণা সকলো দি আহিছা ৷আজি তোমাৰ জন্মদিনত তোমাৰ লগত বাকী থকা জীৱন কটোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলো ৷ Happy Birthday!

৩৩) সাগৰত পানী যিমান, মোৰ তোমাৰ প্ৰতি থকা মৰমো সিমান ৷ Happy Birthday sweetheart!

৩৪ ) তোমাৰ মোৰ জীৱনত আগমনে মোৰ সৰু পৃথিৱী খন পূৰ্ণ কৰিলা ৷ Happy Birthday Dear.

৩৫) তোমাৰ অবিহনে মোৰ চিন্তা অপূৰ্ণ, মন আচন্ন, সুখ আধৰুৱা এক কথাত সকলো অসম্পূৰ্ণ ৷ আজি তোমাৰ এই বিশেষ দিনটোত আন্তৰিক শুভকামনা জনালো ৷ সদায় মোক আগবঢ়াই নিব পৰাকৈ সামৰ্থ হৈ থাকা ৷

৩৬) জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালো ৷ আশাকৰো আজিৰ এই বিশেষ মূহুৰ্তই তোমাৰ জীৱনলৈ সীমাহীন সুখ, মৰম, আনন্দ আৰু সফলতা কঢ়িয়াই আনে ৷

৩৭) আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত প্ৰতিটো ক্ষণ আনন্দৰে উপচি পৰক ৷ তাৰে কামনাৰে শুভ জন্মদিন ৷

৩৮)তোমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো সময় অধিক সুখেৰে অতিবাহিত কৰা আৰু প্ৰতিটো জন্মদিনত অধিক আনন্দৰে উপভোগ কৰা ৷ শুভ জন্মদিন ৷

৩৯)আজি মোৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সুখৰ দিন ৷ কাৰণ আজি তোমাৰ জন্মদিন ৷ ওপজা দিনৰ আন্তৰিক হিয়াভৰা শুভেচ্ছা যাছিলো ৷

৪০)প্ৰতিটো জনমত তোমাকেই যেন মোৰ সংগী হিচাপে পাওঁ, তাৰ বাবে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷ আশাকৰো ভগৱানে তোমাৰ মঙ্গল কৰক ৷ তোমাৰ জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালো ৷