ETV Bharat / lifestyle

হনুমান জয়ন্তীৰ দিনা এনেদৰে কৰক বজংগবলী ৰ আৰাধনা...দূৰ হ’ব সকলো বাধা-বিঘিনি - HANUMAN JAYANTI 2025

হনুমান জয়ন্তীৰ দিনা এনেদৰে কৰক বজংগবলী ৰ আৰাধনা...দূৰ হ’ব সকলো বাধা-বিঘিনি ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Lifestyle Team Published : April 11, 2025 at 5:28 PM IST | Updated : April 12, 2025 at 5:26 AM IST 4 Min Read

এইবাৰ ২০২৫ চনৰ ১২ এপ্ৰিলত অৰ্থাৎ কাইলৈ হনুমান জয়ন্তী পালন কৰা হ’ব । যদিও হিন্দু ধৰ্মত বহু দেৱ-দেৱী পূজা কৰা হয়, কিন্তু বজৰংগবলীৰ কথা আহিলে কিছুমান বিশেষ নিয়ম মানি চলাটো প্ৰয়োজনীয়। সনাতন ধৰ্মত হনুমান জয়ন্তীক এটা বিশেষ দিন বুলি গণ্য কৰা হয় । জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি এই দিনটোৰ বিশেষ মান্যতা আছে ৷ আনহাতে ২০২৫ বৰ্ষটো যিহেতু মংগলৰ বৰ্ষৰ বুলি কোৱা হৈছে আনহাতে এই বৰ্ষটোত যদি হনুমানক আৰাধনা কৰা হয় তেন্তে জীৱনৰ বহু বাধা আঁতৰিব বুলি কোৱা হয় ৷ জ্যোতিষ সম্ৰাজ্ঞী ড৹ কৰবী বেজবৰুৱা (ETV Bharat) হনুমান জয়ন্তীৰ দিনা কেনেদৰে হনুমানক আৰাধনা কৰিব ? হনুমানৰ ওচৰৰ সাধাৰণতে চামেলি তেলৰ চাকি জ্বলোৱা হয় লগতে নাৰিকল, পকা কল আদি অৰ্পণ কৰা হয় ৷ হনুমান জয়ন্তীৰ দিনা এই খিনি সামগ্রী অৰ্পণ কৰাৰ লগতে সেইদিনা ব্ৰত ৰাখিব পাৰে ৷ কি কাম কৰিলে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব ? যদিহে আপোনাৰ জীৱনত কিবা সমস্যা চলি আছে, বা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে পঢ়া-শুনা মন বহাব নাই পৰা, কষ্ট অনুসৰি যদি ফল লাভ নাই কৰা এনেধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ হনুমান জয়ন্তীৰ দিনাখন ব্ৰত বা পূজা কৰাৰ লগতে হনুমান জীৰ বিশেষ বিশেষ কিছুমান ফটো আপোনাৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে লগাব পাৰে ৷

Last Updated : April 12, 2025 at 5:26 AM IST