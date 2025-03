ETV Bharat / lifestyle

কি হয় নাটো ডেটিং ? যি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত হৈ পৰিছে খুবেই চৰ্চিত - NATO DATING

নাটোৰ ডেটিং (NATO Dating) হৈছে ৰোমাঞ্চৰ এটি নতুন ধাৰা ৷ পৰিস্থিতিৰ পিছত জেনেৰেচন জেডে নিজকে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ এই নতুন ধাৰাটো আৰম্ভ কৰিছে ৷ পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতিবিহীন সম্পৰ্ক বেয়া বুলি গণ্য কৰা হৈছিল যদিও এতিয়া এই ধাৰণাটো সমাজত নতুন নামেৰে বহুতে অনুসৰণ কৰাটো দেখা গৈছে ৷ গতিকে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে নাটো NATO মানে ডেটিং কি, এই ডেটিং কৰিব লাগে নে নাই ? এই ডেটিং কিয় নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে তথা ইয়াৰ লাভ আৰু লোকচান জানো আহক-

NATO Dating মানে কি ?

নাটো ডেটিঙৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হৈছে 'Not Attached to an Outcome' ৷ অৰ্থাৎ মানুহে কোনো নিৰ্দিষ্ট ফলাফল তথা ভৱিষ্যতৰ কথা আশা নকৰাকৈয়ে কেৱল অভিজ্ঞতাৰ বাবেই সম্পৰ্কত থাকে বা ইজনে আনজনক ডেট কৰে ৷ এই ধৰণৰ ডেটিঙত দীৰ্ঘম্যাদী সম্পৰ্ক বা বিবাহৰ কোনো হেঁচা নাথাকে ৷

যুৱক-যুৱতীসকলে কিয় নাটো ডেটিংক পছন্দ কৰিছে ?

টিণ্ডাৰৰ দৰে ডেটিং এপৰ ​​খবৰ অনুসৰি, ভাৰতৰ ১৮ৰ পৰা ২৫ বছৰৰ ভিতৰৰ যুৱক-যুৱতীসকলে এতিয়াও নিজৰ সম্পৰ্ক অন্বেষণ কৰি আছে ৷ দীৰ্ঘম্যাদী সম্পৰ্ক বা বিবাহৰ কোনো হেঁচা নোহোৱাকৈ নতুন মানুহ লগ কৰি ইজনে আনজনক জানিব বিচাৰে ৷ আগৰ সময়ত ডেটিঙত প্ৰায়ে বিয়া হোৱাৰ হেঁচা আছিল, যিটো নাটোৰ ডেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত নাই ৷ ইয়াৰ ফলত মানুহে প্ৰকৃততে কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক বিচাৰে সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ সময় পায় ৷

নাটো ডেটিঙৰ কিছু সুবিধাও আছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহে নতুন মানুহক লগ পোৱাৰ সুযোগ পায় আৰু নিজৰ সামাজিক মহল বৃদ্ধি কৰে ৷ লগতে বিভিন্ন মানুহৰ সৈতে আড্ডা মাৰিলে নতুন অভিজ্ঞতা পোৱা যায় আৰু আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হয় ৷ কিন্তু নাটোৰ ডেটিঙৰ ফলত কিছুমান অসুবিধাৰো সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ আৱেগিক মোহ থকাৰ পিছত সম্পৰ্ক ভাঙিলে দুখৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ লগতে এই ধৰণৰ ডেটিঙত গভীৰ সম্পৰ্কৰ সম্ভাৱনা কমি যায় ৷

নাটো ডেটিং আপোনাৰ বাবে উপযুক্ত নে নহয় ?

ই সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ পছন্দৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৷ যদি আপুনি এতিয়াও সম্পৰ্কৰ বিষয়ে বিভ্ৰান্ত আৰু নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে নাটোৰ ডেটিং আপোনাৰ বাবে উপযুক্ত হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু যদি আপুনি দীৰ্ঘদিনীয়াকৈ আপোনাৰ সৈতে থকা সংগী বিচাৰিছে, তেন্তে এই পদ্ধতি আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক নহ’বও পাৰে ৷