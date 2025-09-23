ঘৰতে থাকিবলৈ পছন্দ কৰে জেন-জিয়ে, সপ্তাহত কেৱল ৪৯ মিনিটহে কটায় বাহিৰত, কাৰণ কি জানেনে ?
শেহতীয়াকৈ কৰা এক সমীক্ষাত এটা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, এই সমীক্ষা অনুসৰি জেনেৰেশ্বন জেডে সপ্তাহত মাত্ৰ ৪৯ মিনিটহে বাহিৰত কটায়, কিয় জানো আহক-
Published : September 23, 2025 at 2:03 PM IST
পৰিৱৰ্তিত সময় আৰু দ্ৰুতগতিত বিকশিত প্ৰযুক্তিয়ে যুৱক-যুৱতীসকলৰ জীৱনশৈলীত গভীৰ পৰিৱৰ্তন আনিছে (Gen Z Lifestyle) ৷ বিশেষকৈ জেনেৰেশ্বন জেড(১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০১০ চনৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা প্ৰজন্ম)ক জেনেৰেশ্বন এক্স (১৯৬৫ চনৰ পৰা ১৯৮০ চনৰ ভিতৰত জন্ম হোৱা প্ৰজন্ম)ৰ সৈতে তুলনা কৰিলে এই পৰিৱৰ্তন স্পষ্ট হৈ পৰে ৷
আচলতে জেন জিৰ জেন এক্সতকৈ যথেষ্ট কম সময় বাহিৰত কটায় ৷ শেহতীয়া এক সমীক্ষা অনুসৰি জেন জেডে সপ্তাহৰ দিনত গড়ে মাত্ৰ ৪৯ মিনিট বাহিৰত কটায়, বাকী সময় ঘৰৰ ভিতৰত কটায় (Gen Z Habits)। ৷ জেন এক্সে প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৬৫ মিনিট বাহিৰত কটায় ৷ অৰ্থাৎ Gen Z এ বাহিৰৰ কাম-কাজত প্ৰায় ২৫% কম সময় কটায় ৷
কিছুমান নতুন ফেশ্বন ট্ৰেণ্ড বা তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলীৰ বাবে জেন জিয়ে প্ৰায়ে আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰে, শেহতীয়াকৈ কৰা এক সমীক্ষাত বহু লোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা এটা কথা পোহৰলৈ আহিছে । এই সমীক্ষা অনুসৰি জেন জিয়ে সপ্তাহত মাত্ৰ ৪৯ মিনিটহে বাহিৰত কটায় । কিয় জানো আহক-
বাহিৰলৈ কমকৈ যোৱাৰ কাৰণ কি ?
জেন জিৰ ৬৭% লোকে স্বীকাৰ কৰিছে যে, তেওঁলোকে বাহিৰলৈ নোযোৱাকৈয়ে কেইবাদিনো আৰামত যাব পাৰে ৷ কিন্তু বাহিৰৰ কাম কম হোৱাৰ আঁৰৰ একমাত্ৰ কাৰণ প্ৰযুক্তি নহয় ৷ ২৫% জেন জিৰে বেয়া বতৰত ওলাই যোৱাটো অপছন্দ কৰে, ১৬% য়ে সময় কম, আৰু জেন জিৰৰ সৰু শতাংশই অকলে ওলাই যাব নিবিচাৰে ৷ তেওঁলোকে বন্ধু বা সংগীৰ সৈতে ওলাই যোৱাটো পছন্দ কৰে কাৰণ তেওঁলোকে অকলে থকাটো বিৰক্তিকৰ বুলি ভাবে ৷
তদুপৰি পৰ্দাৰ সময়ো এক ডাঙৰ বাধা হৈ পৰিছে ৷ ডিজিটেলৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা প্ৰৱেশে যুৱক-যুৱতীসকলক মোবাইল ফোন, লেপটপ, অনলাইন কন্টেন্টত নিমগ্ন কৰি পেলাইছে, যাৰ ফলত প্ৰকৃতি আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ হ্ৰাস পাইছে ৷
ঘৰতে থাকি সামাজিক জীৱনৰ এক নতুন পদ্ধতি
বাহিৰত কম সময় কটোৱাৰ পিছতো জেন জিৰসকলে নিজৰ সামাজিক জীৱনটোক লৰচৰ কৰিবলৈ দিয়া নাই ৷ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে নতুন ধৰণেৰে সম্পৰ্ক অন্বেষণ কৰিছে ৷ ডেটিং এপৰ এটা প্ৰতিবেদনত দেখা গৈছে যে ভাৰতৰ জেন জিৰসকলে এতিয়া দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ সম্পৰ্কক বাধা বুলি গণ্য নকৰে, বৰঞ্চ দুঃসাহসিক কৰ্ম আৰু নতুন অভিজ্ঞতাক আকোৱালি লয় ৷ ছুটীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সম্পৰ্কবোৰ এতিয়া দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে, আৰু জেন-জিয়ে সেইবোৰ অনন্য ধৰণে বজাই ৰাখিছে ৷
ভিডিঅ’ কলৰ জৰিয়তে, অনলাইনত চিনেমা চোৱা, ভাৰ্চুৱেল গেমিং চেচনত অংশগ্ৰহণ কৰা, আনকি ঘৰতে একেখিনি খাদ্যৰ অৰ্ডাৰ দি অনলাইন ডেটৰ আয়োজন কৰা দম্পতীয়ে একেলগে সময় কটাব ধৰিছে ৷ এই সৰু সৰু প্ৰচেষ্টাবোৰে জেন-জিক দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰতি কম ভয় কৰাইছে ৷
সামগ্ৰিকভাৱে জেনেৰেশ্বন জেডৰ জীৱনশৈলীয়ে প্ৰমাণ কৰে যে পৰিৱৰ্তিত সময় আৰু প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা প্ৰসাৰে তেওঁলোকৰ অগ্ৰাধিকাৰ আৰু অভ্যাসক কেনেকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপান্তৰিত কৰিছে ৷ এই প্ৰজন্মই পূৰ্বতকৈ ঘৰতে থাকিবলৈ বেছি পছন্দ কৰিলেও, আৰু বাহিৰৰ সময় ক্ৰমান্বয়ে সীমিত হৈ পৰিছে, ডিজিটেল প্লেটফৰ্মেও তেওঁলোকক নতুন সুযোগ আৰু অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিছে ৷
৪৯ মিনিটৰ গড় বাহিৰৰ সময় কেৱল পৰিসংখ্যা নহয়, আধুনিক জীৱনশৈলীৰ দিশটোৰ প্ৰতিফলন ৷ কাম, অধ্যয়ন, মনোৰঞ্জন, আনকি সম্পৰ্কৰ এটা উল্লেখযোগ্য অংশ এতিয়া ডিজিটেলভাৱে সম্পন্ন কৰা হৈছে ৷ এই অভ্যাসসমূহে সামাজিক আচৰণ আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক দুয়োটা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে যদিও জেনেৰেশ্বন জেডে "সামাজিক সংযোগ"ক পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰাটো নিশ্চিত ৷
আজি তেওঁলোক ঘৰৰ আৰামৰ পৰাই পৃথিৱীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ নতুন উপায় বিচাৰি, ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে নিজৰ বন্ধন মজবুত কৰি তুলিছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ অভিযোজন ক্ষমতা আৰু নতুন বস্তু আকোৱালি লোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰতিফলিত হয় ৷ কিন্তু ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো এতিয়াও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ডিজিটেল জগত আৰু বাস্তৱ জীৱনৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিলেহে শক্তিশালী মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্য বজাই ৰাখিব পাৰি ৷
জেনেৰেশ্বন -জিৰ অভ্যাসে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এক ৰোডমেপ প্ৰদান কৰিব ৷ এতিয়া প্ৰশ্ন হয়: পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল হ’বনে, নে প্ৰযুক্তি আৰু বাস্তৱ জীৱনৰ মাজত ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ নতুন উপায় বিচাৰি পাবনে ? সেয়া সময়েহে ক’ব ৷
উৎস
https://www.empowordjournalism.com/all-articles/the-stay-at-home-generation-are-we-wasting-our-youth/
