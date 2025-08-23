সমাগত গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱ আৰু গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱ (Ganesh Chaturthi 2025) ভাৰতত অতি উৎসাহ আৰু বিশ্বাসেৰে পালন কৰা হয় ৷ দহ দিন ধৰি প্ৰতিখন ঘৰতে পেণ্ডেল সজাই বাপ্পাৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰি, ভক্তিমূলক গীত গোৱা হয় আৰু শেষত বিসৰ্জনৰ সৈতে তেওঁক বিদায় দিয়া হয় ৷
ভগৱান গণেশক বাধানাশক আৰু শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়, গতিকে প্ৰতিটো শুভ কামৰ আগত তেওঁক পূজা কৰাটো আমাৰ পৰম্পৰাৰ অংশ ৷ দেশজুৰি তেওঁৰ শ শ মন্দিৰ আছে যদিও কিছুমান মন্দিৰৰ বিশেষত্ব আৰু অনন্য পৰম্পৰাৰ বাবে এক বিশেষ পৰিচয় আছে ৷ ইয়াৰে এটা হৈছে ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী জয়পুৰত অৱস্থিত গড় গণেশ মন্দিৰ ৷
ভগৱান গণেশৰ শিশু ৰূপৰ পূজা
গড় গণেশ মন্দিৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য হ’ল ইয়াত ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি শিশু ৰূপত (Garh Ganesh Temple) স্থাপন কৰা হৈছে ৷ ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে যে, ইয়াত গণপতি বাপ্পা ‘পুৰুষাকৃতি’ স্বৰূপত বহি আছে ৷ এই অনন্য ৰূপটো ভক্তসকলৰ বাবে আকৰ্ষণ আৰু ভক্তিৰ এক বিশেষ কাৰণ ৷
মন্দিৰৰ ইতিহাস ৩০০ বছৰ পুৰণি
১৮ শতিকাত মহাৰাজা ছাৱাই জয় সিং দ্বিতীয়ই গড় গণেশ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ কোৱা হয় যে, জয়পুৰত বসতি স্থাপন কৰাৰ পূৰ্বে যেতিয়া তেওঁ অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ এই মন্দিৰৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল ৷ তেওঁ ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি এনেদৰে স্থাপন কৰিছিল যে, নগৰ প্ৰাসাদৰ চন্দ্ৰ মহলৰ পৰা টেলিস্কোপৰ সহায়তও দেখা পোৱা গৈছিল ৷ এই অনন্য পৰিকল্পনাৰ পৰাই মহাৰাজৰ ভক্তি আৰু স্থাপত্য দৃষ্টিভংগীৰ জোখ ল’ব পাৰি ৷ আপোনালোকক জনাই দিও যে, বাৰি চৌপাদত অৱস্থিত ধ্বজাধীশ গণেশ মন্দিৰটো গড় গণেশ মন্দিৰৰ সৈতে সংযুক্ত, যিটো মন্দিৰৰ অংশ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
মুষাকৰাজৰ কাণত ভক্তই কয় নিজৰ সমস্যা
গড় গণেশ মন্দিৰ কেৱল প্ৰাচীনতাৰ বাবেই নহয়, ইয়াৰ অনন্য পূজা পদ্ধতিৰ বাবেও বিখ্যাত ৷ ইয়াত ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তিক অনন্য বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ মন্দিৰ চৌহদত দুটা প্ৰকাণ্ড মুষাকৰাজৰ স্থাপন কৰা হৈছে ৷ ভক্তই এই মুষাকৰাজৰ কাণত নিজৰ সমস্যা আৰু ইচ্ছা ব্যক্ত কৰে ৷ বিশ্বাস কৰা হয় যে, এই মুষাকৰাজে ভক্তসকলৰ কথা পোনপটীয়াকৈ বাপ্পালৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু ভগৱান গণেশে তেওঁলোকৰ কষ্ট দূৰ কৰে ৷
চিঠি লিখিলে পূৰণ হয় ইচ্ছা
গড় গণেশ মন্দিৰৰ আটাইতকৈ আমোদজনক কথাটো হ’ল ভক্তসকলে চিঠি বা নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ লিখি নিজৰ ইচ্ছা বাপ্পাৰ আগত ৰাখে ৷ মানুহে প্ৰথমে গণেশ জীলৈ তেওঁলোকৰ বিয়া, ঘৰত সন্তান জন্ম, নতুন চাকৰি বা যিকোনো শুভ কামৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ পঠায় ৷ প্ৰতিদিনে এই মন্দিৰৰ ঠিকনালৈ শ শ চিঠি আহে, যিবোৰ গণপতিৰ চৰণত ৰখা হয় ৷ জনাই দিও যে, এই পৰম্পৰা যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে আৰু ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে যে গণেশ জীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেক কথাই শুনি থাকে ৷
৩৬৫ টা চিৰি উঠি কৰা হয় বাপ্পাৰ দৰ্শন
মন্দিৰত উপস্থিত হ’বলৈ ভক্তসকলে ৩৬৫ টা চিৰি বগাব লাগে, যিবোৰ বছৰৰ ৩৬৫ দিনৰ প্ৰতীক ৷ এই বগাই যোৱাটো অলপ ভাগৰুৱা হ’ব পাৰে, কিন্তু মন্দিৰ পোৱাৰ লগে লগে যি শান্তি আৰু আৰাম পায়, সেইটোৱে সকলো ভাগৰ আঁতৰাই পেলায় ৷ ইয়াৰ পৰা বিশেষকৈ সূৰ্যাস্তৰ সময়ত সমগ্ৰ জয়পুৰ চহৰৰ এক প্যানোৰামিক দৃশ্য দেখা যায় ৷
যদি আপুনি কেতিয়াবা জয়পুৰলৈ যায়, তেন্তে নিশ্চয়কৈ গড় গণেশ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ নাপাহৰিব ৷ ইয়াৰ শান্তিপূৰ্ণ পৰিবেশ আৰু ভক্তসকলৰ অদম্য বিশ্বাসে আপোনাক এক অনন্য অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব ৷
