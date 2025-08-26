এইবাৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ উৎসৱ ২০২৫ চনৰ ২৭ আগষ্টত সমগ্ৰ দেশে পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ সনাতন ধৰ্মত গণেশ চতুৰ্থীৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ৷ এই উৎসৱ মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাটকে ধৰি দেশৰ বহু ৰাজ্যত অতি আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হয় ৷ বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰত গণেশ চতুৰ্থীৰ এই ভব্য উৎসৱ চাবলগীয়া ৷ ইয়াত প্ৰায় সকলো ঘৰতে ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হয় ৷ ইয়াৰ লগতে গণপতি বাপ্পাৰ পূজা কৰা হয় ৷ ইয়াৰ লগতে বাপ্পাক তেওঁৰ প্ৰিয় ভোগ আগবঢ়োৱা হয় ৷
গণেশ চতুৰ্থী গণেশ দেৱতাৰ আটাইতকৈ প্রিয় তিথি হিচাপে বিশ্বাস কৰা হয় ৷ লোকবিশ্বাস অনুসৰি গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা গণেশ দেৱতাৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছিল ৷ সেইবাবে এই তিথি দেৱ-দেৱতাসকলৰ লগতে স্বয়ং ভগৱান গণেশৰো প্রিয় ৷ আনহাতে, সকলো পূজাৰ পূৰ্বে গণেশ দেৱতাৰ পূজা কৰা হয় ৷ সেয়ে গণেশ চতুৰ্থীৰ পৰাই আৰম্ভ হয় পূজা সমূহো ৷ এইবাৰ গণেশ চতুৰ্থী বুধবাৰ অৰ্থাৎ ২৭ আগষ্টত পৰিছে ৷
গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা গণেশ দেৱতাৰ প্রিয় সামগ্ৰী সমূহ অৰ্পণ কৰি তেখেতক পূজা কৰাৰ লগতে আমাৰ জীৱনত যিবোৰ বাধা আছে সেই সমূহ আঁতৰ কৰিব পাৰো ৷ আনহাতে গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা ঘৰলৈ, কৰ্মস্থানলৈ, কাৰ্য্যালয়লৈ নতুন গণেশ দেৱতাৰ মুৰ্ত্তি আনি পূজা দিব পাৰে অথবা আপোনাৰ গৃহৰ স্থায়ী গণেশৰ প্ৰতিমা আনি বিধিপূর্বক পূজা কৰিলে মনোকামনা পূর্ণ হয় বুলিও কোৱা হয় ৷
গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰিলে কেনেধৰণৰ দুখ-কষ্টৰ পৰা নিবাৰণ পাব পাৰি ? গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা বিধিসমূহ কি কি ? এই সম্পৰ্কে জ্যোতিষ সম্ৰাজ্ঞী ড৹ কৰবী বেজবৰুৱা পৰাই জানো আহক-
গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা গণেশক কি অৰ্পণ কৰিব পাৰে ?
গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা গণেশ দেৱতাৰ প্রিয় ভোগ বুন্দিয়াৰ লাড়ু বা মোদক আগবঢ়াব পাৰে ৷ ইয়াৰোপৰি গণেশ দেৱতাৰ আন এবিধ প্ৰিয় সামগ্ৰী হ'ল দুর্বা বা দাৱৰি বন ৷
প্ৰসাদসমূহ কেনেদৰে অৰ্পণ কৰিলে আপোনাৰ মনেৰে ইচ্ছা পূৰ্ণ হ'ব
গণেশ দেৱতা প্রিয় সামগ্ৰীৰ ভিতৰত ৰঙা জবা, সেন্দুৰ, দুবৰী বন প্রিয় ৷ দুবৰী অৰ্পণ কৰোতে ২১ গাঁঠি দুৱৰি আৰু প্ৰসাদ হিচাপে বিশেষকৈ বিঘ্নিনাশৰ বাবে ২১ টুকুৰা গুড় গণেশ দেৱতাক দান কৰিব পাৰে ৷ দুবৰী অৰ্পণ কৰোতে প্রতিটো গঠিত ওঁম গণ গণপতাই নমঃ বুলি অভিমন্ত্রিত কৰি গণেশ দেৱতাক অৰ্পণ কৰিব আৰু লগতে ২১টুকুৰা গুড় আপুনি গণেশক অৰ্পণ কৰিব আৰু পূজাৰ অন্তত সেই গুৰখিনি যিকোনো গাই গৰুক খুৱাব পাৰে ৷ লগতে সেইদিনা ব্ৰাহ্মণ সকলক ভোজন কৰাব পাৰিলেও খুব বেছি ভাল বুলি কোৱা হয় ৷ ইয়াৰোপৰি সৰু লৰা-ছোৱালীক মিঠাই, চকলেট আদি খুওৱাৰ লগতে বস্ত্ৰ আদি যদি উপহাৰ হিচাপে দিব পাৰে তেতিয়াও গণেশ দেৱতা সন্তুষ্ট হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন বাধা সমূহ দূৰ হ'ব ৷
আনহাতে, এই দিনটোত গণেশ দেৱতাৰ বাওঁফালে শুৰ থকা ফটো আপোনাৰ ঘৰত লগাব পাৰে ৷ কোৱা হয় যে গণেশ দেৱতাৰ পাছফালে দৰিদ্ৰতা বাস কৰে আৰু সমৃদ্ধি তেওঁৰ সন্মুখত থাকে সেয়ে ফটো খন কেতিয়াও ঘৰৰ বাহিৰত লগাব নালাগে ৷
(বিঃদ্রঃ ধৰ্ম, জ্যোতিষ, বাস্তু, ফেংচুই, টেৰ’ কাৰ্ড আদি বিষয়ত আধাৰিত এই লেখাসমূহ কেৱল পাঠকে জানিবৰ বাবেহে । এই উপায়সমূহ অৱলম্বনৰ পূৰ্বে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো জৰুৰী । আমাৰ উদ্দেশ্য কেৱল পাঠকক অৱগত কৰা। ইটিভি ভাৰতে এই তথ্য নিশ্চিত কৰা নাই ।)
