এই বৰ্ষৰ দেশৰ ৫খন শ্ৰেষ্ঠ গণপতি পূজাস্থলী, য'ত গৈ এবাৰ হ’লেও আপুনি গণপতিৰ দৰ্শন কৰা উচিত - GANESH CHATURTHI 2025

কাইলৈ সমগ্ৰ দেশেই উদযাপন কৰিব গণেশ চতুৰ্থী, এই উৎসৱত সমগ্ৰ দেশতে বিভিন্ন ধৰণৰ পূজাস্থলী সজোৱা হয় কিন্তু কিছুমান পূজাস্থলী এনে আছে যি সঁচাকৈ লেখতলবলগীয়া-

5 Famous Ganpati Pandals in India That Showcase Unique Devotion and Faith
দেশৰ ৫খন বিখ্যাত গণপতি পূজাস্থলী, য'ত ভক্তি আৰু বিশ্বাসৰ এক অনন্য আভাস দেখা যায় (CANVA)
২৭ আগষ্টত সমগ্ৰ দেশতে গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱ (Ganesh Chaturthi 2025) উদযাপন কৰা হ’ব ৷ ১০ দিনীয়া এই দীঘলীয়া উৎসৱত সমগ্ৰ দেশেই বাপ্পাৰ ভক্তিত বিলীন হৈ পৰে ৷ যদিও গণেশ উৎসৱ উদযাপনৰ বাবে দেশজুৰি বহু গণপতি পণ্ডেল সজাই তোলা হয়, কিন্তু কিছুমান পেণ্ডেল আছে যাৰ ভৱিষ্যৎ দেখাৰ যোগ্য ৷

এই পেণ্ডেল (India's Most Famous Ganpati Pandal) সৃষ্টিশীলতা, সৌন্দৰ্য্য, বিভিন্ন অনুষ্ঠান আৰু গণপতিৰ সুন্দৰ মূৰ্তিৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে পৰিচিত ৷ সেইবাবেই দেশৰ চুকে-কোণে মানুহৰ ভিৰ এই পেণ্ডেলবোৰ চাবলৈ সমবেত হয় ৷ দেশৰ ৫টা বিখ্যাত গণপতি পেণ্ডেলৰ বিষয়ে জানো আহক-

লালবাগচা ৰাজা, মুম্বাই

মুম্বাইৰ গৌৰৱ আৰু গণেশ উৎসৱৰ আত্মা বুলি অভিহিত লালবাগচা ৰাজা পেণ্ডেল দেশৰ ভিতৰতে বিখ্যাত ৷ ইয়াৰ বিশেষত্ব হৈছে ‘ৰঙা মুকুতাৰ মালা’ৰে সজাই তোলা ১২ৰ পৰা ২০ ফুট ওখ ভগৱান গণেশৰ ভব্য ৰূপ ৷ লালবাগচা ৰাজাৰ দৰ্শন অবিহনে মুম্বাইৰ গণেশোৎসৱ অসম্পূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ই কেৱল পেণ্ডেলেই নহয় বিশ্বাস, আস্থা আৰু ভক্তিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নিদৰ্শণ এই পূজাত দাঙি ধৰা হয় ৷ প্ৰতি বছৰে এই স্থানত লাখ লাখ ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ২০২৫ চনতো ভিৰ একেই থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ আপোনালোকক জনাই দিও যে, এইবাৰ ২৭ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লালবাগচা ৰাজাৰ দৰ্শন আৰু ৬ ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলিব ৷

5 Famous Ganpati Pandals in India That Showcase Unique Devotion and Faith
লালবাগচা ৰাজা, মুম্বাই (CANVA)

বিশ্বাস কৰা হয় যে, ইয়াৰ প্ৰথম আভাস দেখি সকলো ইচ্ছা পূৰণ হয়, যাৰ বাবে ইয়ালৈ লাখ লাখ ভক্তই দৰ্শনৰ বাবে ভিৰ কৰে ৷ এই পেণ্ডেলৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা অতি কঠোৰ আৰু ইয়াত মানুহৰ ভিৰ অনুমান কৰিব পাৰি যে দৰ্শনৰ বাবে এদিন বা দুদিন আগতেই শাৰী পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ দেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু সুপৰিচিত ব্যক্তিসকলেও বাপ্পাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ এই ঠাইত ভিৰ কৰেহি ৷

দগদুষেঠ হালৱাই গণপতি, পুনে

5 Famous Ganpati Pandals in India That Showcase Unique Devotion and Faith
দগদুষেঠ হালৱাই গণপতি, পুনে (CANVA)

মহাৰাষ্ট্ৰৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী পুনেৰ দগদুষেঠ হালৱাই গণপতি মন্দিৰ অদম্য বিশ্বাস আৰু সামাজিক বাৰ্তাৰ বাবে পৰিচিত ৷ শ্ৰী দগদুষেঠ হালৱাইয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই মন্দিৰ আজি বিশ্বৰ অন্যতম চহকী মন্দিৰ ৷ এই পেণ্ডেলৰ বিশেষত্ব হ’ল ইয়াৰ দৰ্শনীয় বিষয়বস্তুভিত্তিক সজ্জা ৷ প্ৰতি বছৰে এই পেণ্ডেল এটা নতুন আৰু আচৰিত ধৰণৰ বিষয়বস্তু (যেনে সামাজিক বিষয়, পৰিৱেশ সুৰক্ষা, ঐতিহাসিক পৰিঘটনা) লৈ আহে, যিটো সৃষ্টিশীলতাৰ এক ডাঙৰ উদাহৰণ আৰু লগতে মানুহক সজাগ কৰি তোলে ৷

খৈৰাতাবাদ গণেশ, হায়দৰাবাদ

5 Famous Ganpati Pandals in India That Showcase Unique Devotion and Faith
খৈৰাতাবাদ গণেশ, হায়দৰাবাদ (CANVA)

তেলেংগানাৰ ৰাজধানী হায়দৰাবাদত অৱস্থিত খৈৰাতাবাদ গণেশ পেণ্ডেলৰ বিশাল গণপতি মূৰ্তিৰ বাবে বিখ্যাত ৷ ইয়াত স্থাপন কৰা মূৰ্তিটোৰ উচ্চতা প্ৰায়ে ৬০ৰ পৰা ৭০ ফুট হয়, যাক ‘বদে গণপতি’ বুলি জনা যায় ৷ হায়দৰাবাদৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত এই পেণ্ডেল চহৰখনৰ এক ল্যাণ্ডমাৰ্ক হৈ পৰে ৷ বিসৰ্জনৰ সময়ত লাখ লাখ লোকে এই বিশাল মূৰ্তিটো চাবলৈ গোট খায়, যিটো এক আচৰিত আৰু আকৰ্ষণীয় দৃশ্য ৷

জি এছ বি সেৱা মণ্ডল, মুম্বাই

5 Famous Ganpati Pandals in India That Showcase Unique Devotion and Faith
জি এছ বি সেৱা মণ্ডল, মুম্বাই (CANVA)

মুম্বাইৰ কিংছ চাৰ্কল এলেকাত অৱস্থিত জি এছ বি (গাউড সৰস্বত ব্ৰাহ্মণ) সেৱা মণ্ডলৰ পেণ্ডেলটো ৰজাৰ ভৱিষ্যৎ আৰু ডিজাইনৰ বাবে বিখ্যাত ৷ দক্ষিণ ভাৰতীয় মন্দিৰৰ শৈলীত সজোৱা এই পেণ্ডেল, য’ত সোণ-ৰূপৰ অলংকাৰেৰে সজ্জিত ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তিৰ সৌন্দৰ্য্য শব্দৰে বৰ্ণনা কৰাটো কঠিন ৷ ইয়াৰ সজ্জা ইমানেই আকৰ্ষণীয় যে এই পেণ্ডেলটো সৰু স্বৰ্গৰ দৰে অনুভৱ হয় ৷ ইয়াৰ ব্যৱস্থা আৰু সংগঠনক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে ৷

সন্তোষ মিত্ৰ চৌহদ পেণ্ডেল, কলকাতা

5 Famous Ganpati Pandals in India That Showcase Unique Devotion and Faith
সন্তোষ মিত্ৰ চৌহদ পেণ্ডেল, কলকাতা (CANVA)

বংগৰ দুৰ্গা পূজাৰ উত্তাপৰ মাজত গণেশোৎসৱৰ এক সুকীয়া পৰিচয় সৃষ্টি কৰা সন্তোষ মিত্ৰ চৌহদ পেণ্ডেল কলকাতাৰ ৰং বৃদ্ধি কৰে ৷ সৃষ্টিশীলতা আৰু বিষয়বস্তুৰ বাবে এই পেণ্ডেলটো পৰিচিত ৷ প্ৰতি বছৰে ইয়াৰ কমিটীয়ে এটা নতুন আৰু অনন্য বিষয়বস্তু বাছি লয়, যিটো শিল্পীসকলে পাণ্ডলৰ ডিজাইন আৰু মূৰ্তিত অতি সৌন্দৰ্য্য আৰু বিশদভাৱে উলিয়াই আনে ৷ এই পেণ্ডেল পৰম্পৰাগত আৰু আধুনিক শিল্পৰ এক অনন্য সংমিশ্ৰণ উপস্থাপন কৰে ৷

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰক কেন্দ্ৰ কৰি অসমতো গণেশ চতুৰ্থীৰ মহা আয়োজন

5 Famous Ganpati Pandals in India That Showcase Unique Devotion and Faith
অপাৰেশ্যন সেন্দূৰক কেন্দ্ৰ কৰি অসমতো গণেশ চতুৰ্থীৰ মহা আয়োজন (CANVA)

গণেশ চতুৰ্থী অসমৰ পৰম্পৰা নহয় যদিও শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততত ধুমধামেৰে গণেশ চতুৰ্থী আয়োজন কৰা হয় । গণেশ চতুৰ্থী আয়োজনত পিছপৰি থকা নাই '৬০ৰ দশকতেই গুৱাহাটীলৈ অহা তেলুগু সমাজেও ।

নিজৰ জন্মভূমিৰ পৰা প্ৰায় আঢ়ৈ হাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰৈত থাকিও পাহৰি যোৱা নাই নিজৰ সংস্কৃতি । বিগত ৪০ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে আয়োজন কৰি আহিছে গণেশ চতুৰ্থী । ফটাশিল জি এম চি নিউ কল'নীত ড° বি আৰ আম্বেদকাৰ ইউথ ক্লাব আৰু তেলুগু এছোচিয়েচন, অসমে যুটীয়াভাৱে এইবাৰো ধুমধামেৰে আয়োজন কৰিছে গণেশ চতুৰ্থী ।

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ আৰ্হিত গণেশ পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁলোকে । এইবাৰৰ পূজাৰ মূল আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ ৪১ ফুট উচ্চতাৰ গণেশৰ মূৰ্তিটো । বিগত ডেৰ মাহৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰি থকা মৃণ্ময় মূৰ্তিটোত অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃণ্ময় শিল্পীসকল ।

ETV Bharat Logo

