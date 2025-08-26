২৭ আগষ্টত সমগ্ৰ দেশতে গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱ (Ganesh Chaturthi 2025) উদযাপন কৰা হ’ব ৷ ১০ দিনীয়া এই দীঘলীয়া উৎসৱত সমগ্ৰ দেশেই বাপ্পাৰ ভক্তিত বিলীন হৈ পৰে ৷ যদিও গণেশ উৎসৱ উদযাপনৰ বাবে দেশজুৰি বহু গণপতি পণ্ডেল সজাই তোলা হয়, কিন্তু কিছুমান পেণ্ডেল আছে যাৰ ভৱিষ্যৎ দেখাৰ যোগ্য ৷
এই পেণ্ডেল (India's Most Famous Ganpati Pandal) সৃষ্টিশীলতা, সৌন্দৰ্য্য, বিভিন্ন অনুষ্ঠান আৰু গণপতিৰ সুন্দৰ মূৰ্তিৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে পৰিচিত ৷ সেইবাবেই দেশৰ চুকে-কোণে মানুহৰ ভিৰ এই পেণ্ডেলবোৰ চাবলৈ সমবেত হয় ৷ দেশৰ ৫টা বিখ্যাত গণপতি পেণ্ডেলৰ বিষয়ে জানো আহক-
লালবাগচা ৰাজা, মুম্বাই
মুম্বাইৰ গৌৰৱ আৰু গণেশ উৎসৱৰ আত্মা বুলি অভিহিত লালবাগচা ৰাজা পেণ্ডেল দেশৰ ভিতৰতে বিখ্যাত ৷ ইয়াৰ বিশেষত্ব হৈছে ‘ৰঙা মুকুতাৰ মালা’ৰে সজাই তোলা ১২ৰ পৰা ২০ ফুট ওখ ভগৱান গণেশৰ ভব্য ৰূপ ৷ লালবাগচা ৰাজাৰ দৰ্শন অবিহনে মুম্বাইৰ গণেশোৎসৱ অসম্পূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ই কেৱল পেণ্ডেলেই নহয় বিশ্বাস, আস্থা আৰু ভক্তিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নিদৰ্শণ এই পূজাত দাঙি ধৰা হয় ৷ প্ৰতি বছৰে এই স্থানত লাখ লাখ ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ২০২৫ চনতো ভিৰ একেই থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ আপোনালোকক জনাই দিও যে, এইবাৰ ২৭ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লালবাগচা ৰাজাৰ দৰ্শন আৰু ৬ ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলিব ৷
বিশ্বাস কৰা হয় যে, ইয়াৰ প্ৰথম আভাস দেখি সকলো ইচ্ছা পূৰণ হয়, যাৰ বাবে ইয়ালৈ লাখ লাখ ভক্তই দৰ্শনৰ বাবে ভিৰ কৰে ৷ এই পেণ্ডেলৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা অতি কঠোৰ আৰু ইয়াত মানুহৰ ভিৰ অনুমান কৰিব পাৰি যে দৰ্শনৰ বাবে এদিন বা দুদিন আগতেই শাৰী পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ দেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু সুপৰিচিত ব্যক্তিসকলেও বাপ্পাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ এই ঠাইত ভিৰ কৰেহি ৷
দগদুষেঠ হালৱাই গণপতি, পুনে
মহাৰাষ্ট্ৰৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী পুনেৰ দগদুষেঠ হালৱাই গণপতি মন্দিৰ অদম্য বিশ্বাস আৰু সামাজিক বাৰ্তাৰ বাবে পৰিচিত ৷ শ্ৰী দগদুষেঠ হালৱাইয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই মন্দিৰ আজি বিশ্বৰ অন্যতম চহকী মন্দিৰ ৷ এই পেণ্ডেলৰ বিশেষত্ব হ’ল ইয়াৰ দৰ্শনীয় বিষয়বস্তুভিত্তিক সজ্জা ৷ প্ৰতি বছৰে এই পেণ্ডেল এটা নতুন আৰু আচৰিত ধৰণৰ বিষয়বস্তু (যেনে সামাজিক বিষয়, পৰিৱেশ সুৰক্ষা, ঐতিহাসিক পৰিঘটনা) লৈ আহে, যিটো সৃষ্টিশীলতাৰ এক ডাঙৰ উদাহৰণ আৰু লগতে মানুহক সজাগ কৰি তোলে ৷
খৈৰাতাবাদ গণেশ, হায়দৰাবাদ
তেলেংগানাৰ ৰাজধানী হায়দৰাবাদত অৱস্থিত খৈৰাতাবাদ গণেশ পেণ্ডেলৰ বিশাল গণপতি মূৰ্তিৰ বাবে বিখ্যাত ৷ ইয়াত স্থাপন কৰা মূৰ্তিটোৰ উচ্চতা প্ৰায়ে ৬০ৰ পৰা ৭০ ফুট হয়, যাক ‘বদে গণপতি’ বুলি জনা যায় ৷ হায়দৰাবাদৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত এই পেণ্ডেল চহৰখনৰ এক ল্যাণ্ডমাৰ্ক হৈ পৰে ৷ বিসৰ্জনৰ সময়ত লাখ লাখ লোকে এই বিশাল মূৰ্তিটো চাবলৈ গোট খায়, যিটো এক আচৰিত আৰু আকৰ্ষণীয় দৃশ্য ৷
জি এছ বি সেৱা মণ্ডল, মুম্বাই
মুম্বাইৰ কিংছ চাৰ্কল এলেকাত অৱস্থিত জি এছ বি (গাউড সৰস্বত ব্ৰাহ্মণ) সেৱা মণ্ডলৰ পেণ্ডেলটো ৰজাৰ ভৱিষ্যৎ আৰু ডিজাইনৰ বাবে বিখ্যাত ৷ দক্ষিণ ভাৰতীয় মন্দিৰৰ শৈলীত সজোৱা এই পেণ্ডেল, য’ত সোণ-ৰূপৰ অলংকাৰেৰে সজ্জিত ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তিৰ সৌন্দৰ্য্য শব্দৰে বৰ্ণনা কৰাটো কঠিন ৷ ইয়াৰ সজ্জা ইমানেই আকৰ্ষণীয় যে এই পেণ্ডেলটো সৰু স্বৰ্গৰ দৰে অনুভৱ হয় ৷ ইয়াৰ ব্যৱস্থা আৰু সংগঠনক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে ৷
সন্তোষ মিত্ৰ চৌহদ পেণ্ডেল, কলকাতা
বংগৰ দুৰ্গা পূজাৰ উত্তাপৰ মাজত গণেশোৎসৱৰ এক সুকীয়া পৰিচয় সৃষ্টি কৰা সন্তোষ মিত্ৰ চৌহদ পেণ্ডেল কলকাতাৰ ৰং বৃদ্ধি কৰে ৷ সৃষ্টিশীলতা আৰু বিষয়বস্তুৰ বাবে এই পেণ্ডেলটো পৰিচিত ৷ প্ৰতি বছৰে ইয়াৰ কমিটীয়ে এটা নতুন আৰু অনন্য বিষয়বস্তু বাছি লয়, যিটো শিল্পীসকলে পাণ্ডলৰ ডিজাইন আৰু মূৰ্তিত অতি সৌন্দৰ্য্য আৰু বিশদভাৱে উলিয়াই আনে ৷ এই পেণ্ডেল পৰম্পৰাগত আৰু আধুনিক শিল্পৰ এক অনন্য সংমিশ্ৰণ উপস্থাপন কৰে ৷
অপাৰেশ্যন সেন্দূৰক কেন্দ্ৰ কৰি অসমতো গণেশ চতুৰ্থীৰ মহা আয়োজন
গণেশ চতুৰ্থী অসমৰ পৰম্পৰা নহয় যদিও শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততত ধুমধামেৰে গণেশ চতুৰ্থী আয়োজন কৰা হয় । গণেশ চতুৰ্থী আয়োজনত পিছপৰি থকা নাই '৬০ৰ দশকতেই গুৱাহাটীলৈ অহা তেলুগু সমাজেও ।
নিজৰ জন্মভূমিৰ পৰা প্ৰায় আঢ়ৈ হাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰৈত থাকিও পাহৰি যোৱা নাই নিজৰ সংস্কৃতি । বিগত ৪০ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে আয়োজন কৰি আহিছে গণেশ চতুৰ্থী । ফটাশিল জি এম চি নিউ কল'নীত ড° বি আৰ আম্বেদকাৰ ইউথ ক্লাব আৰু তেলুগু এছোচিয়েচন, অসমে যুটীয়াভাৱে এইবাৰো ধুমধামেৰে আয়োজন কৰিছে গণেশ চতুৰ্থী ।
অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ আৰ্হিত গণেশ পূজাৰ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁলোকে । এইবাৰৰ পূজাৰ মূল আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ ৪১ ফুট উচ্চতাৰ গণেশৰ মূৰ্তিটো । বিগত ডেৰ মাহৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰি থকা মৃণ্ময় মূৰ্তিটোত অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃণ্ময় শিল্পীসকল ।
লগতে পঢ়ক