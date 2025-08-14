ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশ শাসন ওফৰাই ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত স্বাধীনতাৰ সোৱাদ লাভ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষই ৷ দেশমাতৃৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া শত শত শ্বহীদৰ তেজৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠিত আজিৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ ৷ এইবাৰ ১৫ আগষ্টত ভাৰতে উদযাপন কৰিব ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ স্বাভাৱিকতেই এই দিনটোত প্ৰতিজন লোকৰ হৃদয়ত জাগ্ৰত হয় দেশপ্ৰেমৰ অনুভূতি ৷ এনে অৱস্থাত এটি দেশপ্ৰেমমূলক গীতে মনত দিব পাৰে এক অনন্য খোৰাক ৷
জনসাধাৰণৰ অৱসৰ বিনোদন আৰু মনোৰঞ্জনৰ এক মাধ্যম হৈছে চিনেমা ৷ সমান্তৰালকৈ চিনেমাই মানৱ মনত আন অনুভূতিৰো সৃষ্টি কৰে ৷ চিনেমাৰ দৃশ্যয়ো আমাৰ মনত সৃষ্টি কৰে দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ ৷ এইপৰ্যন্ত বহু দেশপ্ৰেমমূলক চিনেমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ লগতে দেশপ্ৰেমমূলক বহু গীতো মানুহৰ মুখে মুখে ৷ সেয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত শুনো আহক আপোনাৰ মনত দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ জগাই তুলিব পৰা এই গীতসমূহ-
ছোড়ো কল কি বাতে: ১৯৬০ চনত মুক্তি পোৱা হম হিন্দুস্তানী ছবিৰ এই গীতটিত সুনীল দত্ত, আশা পাৰেখ, সঞ্জীৱ কুমাৰ, জয় মুখাৰ্জীৰ দৰে অভিনেতা-অভিনেত্ৰীক দেখা গৈছিল ৷ ছবিখনৰ ‘ছোড়ো কল কি বাতে’ গীতটোত মুকেশে কণ্ঠদান কৰিছিল ৷ গীতটি প্ৰেম ধাৱনে ৰচনা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ সংগীত আছিল উষা খান্নাৰ ৷
ভাৰত কা ৰেহনে ৱালা হু: ১৯৭০ চনত মুক্তি পাইছিল মনোজ কুমাৰ পৰিচালিত পূৰব ঔৰ পছিম ৷ ছবিখনত মনোজ কুমাৰক মুখ্য চৰিত্ৰত দেখা গৈছিল আৰু ছাইৰা বানুক তেওঁৰ বিপৰীতে দেখা গৈছিল ৷ এই ছবিখনৰে ভাৰত কা ৰেহনে ৱালা হু গীতটো চিৰসেউজ হৈ পৰে ৷ এই গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছিল মহেন্দ্ৰ কাপুৰে ৷ গীতটোৰ সংগীত আছিল কল্যাণজী আনন্দজীৰ আৰু গীতৰ কথা আছিল ইন্দ্ৰবৰৰ ৷
সন্দেশে আতে হ্যে: ১৯৯৭ চনত মুক্তি পোৱা বলীউডৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ব’ৰ্ডাৰ ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছিল জে পি দত্তই ৷ ছবিখনত ছানী দেউল, জেকী শ্ৰুফ, সুনীল দত্ত, অক্ষয় খান্না আদি অভিনেতাক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত দেখা গৈছিল ৷ এই ছবিখনতে থকা সন্দেশে আতে হ্যে নামৰ গীতটোৱে আজিও প্ৰতিক্ষণত জোকাৰি যায় শ্ৰোতাক ৷ গীতটিত কন্ঠদান কৰিছিল সোণু নিগম আৰু ৰূপ কুমাৰ ৰাথোড়ে ৷ গীতটিৰ কথা আছিল জাভেদ আখতাৰৰ আৰু সংগীত আছিল অনু মালিকৰ ৷
এ মেৰে ৱটন কে ল’গৌ: প্ৰয়াত কণ্ঠশিল্পী লতা মংগেশকাৰৰ কণ্ঠৰ এই গীতটোৱে আজিও চকু সেমেকাই তোলে দেশবাসীৰ ৷ এক অনুষ্ঠানত তেওঁ এই গীতটো পৰিৱেশন কৰিছিল ৷ সেই সময়ত উপস্থিত থকা দৰ্শকসকলে কান্দি উঠিছিল গীতৰ তালত ৷ অনুষ্ঠানত দৰ্শকৰ আসনত থকা তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দুচকুও চকুলোৰে ভৰি পৰিছিল ৷
আই লাভ মাই ইণ্ডিয়া: পৰিচালক-প্ৰযোজক সুভাষ ঘায়ে নিৰ্মাণ কৰা পৰ্দেছ ছবিখন ১৯৯৭ চনত মুক্তি পাইছিল ৷ ছবিখনত শ্বাহৰুখ খান, মহিমা চৌধুৰী, অপূৰ্ব অগ্নিহোত্ৰী, অমৃশ পুৰী আৰু আলোক নাথক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত দেখা গৈছিল ৷ এই ছবিখনৰে আই লাভ মাই ইণ্ডিয়া গীতটো আজিও মানুহৰ মুখে মুখে ৷ এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছিল হৰিহৰণ, কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তি, শংকৰ মহাদেৱন, আদিত্য নাৰায়ণে ৷ গীতটিৰ সংগীত আছিল নদীম-শ্ৰাৱনৰ আৰু গীতৰ কথা আছিল আনন্দ বক্সীৰ ৷
মেৰা মুল্ক মেৰা দেশ: ১৯৯৬ চনত মুক্তি পোৱা হেৰী বাৱেজাৰ ছবি দিলজলেৰ মেৰা মুল্ক মেৰা দেশ অন্য এটি জনপ্ৰিয় দেশপ্ৰেমমূলক গীত ৷ এই গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছিল অলকা য়াগনিক, কুমাৰ চানু আৰু আদিত্য নাৰায়ণে ৷ গীতটিৰ কথা জাভেদ আখতাৰে লিখাৰ বিপৰীতে ইয়াৰ সংগীত আছিল অনু মালিকৰ ৷ অজয় দেৱগন আৰু সোণালী বেন্দ্ৰেই এই ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ৷
এইছা দেশ হ্যেই মেৰা: পৰিচালক আৰু প্ৰযোজক যশ চোপ্ৰাৰ নিৰ্দেশনাত ২০০৪ চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল বীৰ-জাৰাই ৷ ছবিখনত শ্বাহৰুখ খান, প্ৰীতি জিন্তা, ৰাণী মুখাৰ্জী, অনুপম খেৰৰ দৰে অভিনেতাক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত দেখা গৈছিল ৷ এই ছবিৰে গীত এইছা দেশ হ্যেই মেৰা ৷ এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছিল লতা মংগেশকাৰ, উদিত নাৰায়ণ, গুৰদাস মান আৰু প্ৰীতা মজুমদাৰে ৷ গীতটোৰ কথা জাভেদ আখতাৰে লিখাৰ বিপৰীতে ইয়াৰ সংগীত পৰিচালক আছিল প্ৰয়াত মদন মোহন ৷
য়ে জো দেশ হ্যে তেৰা: স্বদেশ ছবিৰ এই গীতটিয়ে প্ৰত্যেকগৰাকী লোকৰে মনত দেশপ্ৰেম জগাই তুলিব পাৰে ৷ সংগীত পৰিচালক এ আৰ ৰহমানে নিজেই এই গীতটিত কন্ঠদান কৰিছে ৷ গীতটিৰ কথা জাভেদ আখতাৰৰ গীতটিত শ্বাহৰুখ খানক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷
তেৰি মিট্টি: ২০১৯ চনত মুক্তি পোৱা কেছৰী ছবিখনৰ পৰিচালক আছিল অনুৰাগ সিং ৷ ছবিখনত অক্ষয় কুমাৰ আৰু পৰিণীতি চোপ্ৰাই মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ৷ এই দেশপ্ৰেমমূলক ছবিখনৰে ‘তেৰী মিট্টি’ শীৰ্ষক গীতটিয়ে ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল ৷ গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছিল বি প্ৰাকে ৷ গীতটো লিখিছিল মনোজ মুন্টাশ্বিৰে ৷
এ ৱটন মেৰে ৱটন: ২০১৮ চনত মুক্তি পোৱা মেঘনা গুলজাৰৰ ৰাজী ছবিখনত আলিয়া ভাটে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ বিপৰীতে বিকি কৌশলকো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দৃশ্যত দেখা গৈছিল ৷ এই ছবিখনতে আছিল এ ৱটন মেৰে ৱটন শীৰ্ষক গীতটো ৷ এই গীতটিত সুনিধি চৌহানে কন্ঠদান কৰাৰ বিপৰীতে ইয়াৰ পুৰুষ সংস্কৰণটোত অৰিজিত সিঙে কণ্ঠদান কৰিছে ৷ গীতটোৰ কথা গুলজাৰে লিখিছিল আনহাতে ইয়াৰ সংগীত পৰিচালক আছিল শংকৰ এহছান লয় ৷
মা তুঝে চালাম: ১৯৯৭ চনত মুক্তি পোৱা এ আৰ ৰহমানৰ এক এলবামত আছিল এই বিখ্যাত গীতটো ৷ এই এলবামটোৰ অধিকাংশই আছিল দেশপ্ৰেমমূলক গীত আৰু তাৰ ভিতৰতে মা তুঝে চালাম গীতটোৱে অভূতপূৰ্ব জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল ৷ এ আৰ ৰহমানে গীতটোত কণ্ঠদান কৰাৰ লগতে সংগীতো দিছিল ৷ গীতৰ কথা লিখিছিল মেহবুব কোতৱালে আৰু এলবামটো প্ৰযোজনা কৰিছিল ভাৰত বালাৰে ৷
মোৰে ভাৰতৰে মোৰে সপোনৰে: দেশপ্ৰেমমূলক এই গীতটিৰ ৰচনা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ৷ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এই গীতটি আপোনালোকে আপোনাৰ প্লে লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে ৷
বিশ্ব বিজয়ী ন-জোৱান: কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত এই গীতটি প্ৰত্যেকগৰাকী দেশৰ প্ৰহৰী তথা নাগৰিকক উদ্দেশ্য কৰি ৰচনা কৰিছে ৷ এই গীতটিত এটি অনন্য শক্তি আছে যিয়ে আপোনাৰ মনত দেশভক্তি জগাই তুলিব পাৰে ৷ ১৯৪২ চনত অভূতপূৰ্ব ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত এই গীতটিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিলে আৰু আজিও এই গীতটি অৰ্থপূৰ্ণ ৷ সেয়ে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এই গীতটি আপোনালোকে আপোনাৰ প্লে লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে ৷
