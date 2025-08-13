'বি টাউন'ৰ মহিমা সঁচাকৈয়ে সুকীয়া ৷ 'বি টাউন'ৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰীসকলে অভিনয়ৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ সৌন্দৰ্যৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা উপাৰ্জন কৰি আছে ৷ হয়, বলীউডৰ অধিকাংশ অভিনেত্ৰীৰেই নিজা নিজা ব্ৰেণ্ড আছে ৷ ছালৰ যত্ন তথা মেকআপ সামগ্ৰীৰ এই বেণ্ডবোৰেও খুব কম সময়তে গ্ৰাহকৰ বিশ্বাসযোগ্য হৈ পৰিছে ৷ বলীউডৰ কোন অভিনেত্ৰী কি ব্ৰেণ্ডৰ গৰাকী, আজি জানো আহক-
- কেটৰিনা কাইফৰ Kay By Katrina
অভিনেত্ৰী কেটৰিনা কাইফৰ Kay By Katrinaত লিপষ্টিক, ফাউণ্ডেচনৰ দৰে বহু মেকআপ সামগ্ৰী উপলব্ধ ৷
- প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ Anomaly
বলীউডৰ দেশী গাৰ্ল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ Anomaly নামৰ চুলিৰ যত্নৰ ব্ৰেণ্ডৰ গৰাকী ৷ ইয়াত চুলিৰ সমস্যাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত সকলো সামগ্ৰী উপলব্ধ ৷ উল্লেখ্য যে, ৰিহানা, কাইলি জেনাৰ, চেলিনা গোমেজৰ পিছত প্ৰিয়ংকাৰ ব্ৰেণ্ড হৈছে আটাইতকৈ ব্যয়বহুল ব্ৰেণ্ডৰ এক অন্যতম ব্ৰেণ্ড ৷
- কৃতি ছেননৰ Hyphen
কৃতি ছেননে অলপতে তেওঁৰ ছালৰ যত্নৰ ব্ৰেণ্ড Hyphen মুকলি কৰে ৷ তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত দিয়া তথ্য অনুসৰি এই সৌন্দৰ্য সামগ্ৰীবোৰ প্লাষ্টিক মুক্ত আৰু এশ শতাংশই প্ৰাকৃতিক ৷
- দীপিকা পাডুকনৰ 82°E
বহুতেই হয়তো নাজানে যে, সপোন সুন্দৰী দীপিকা পাডুকন এটা সৌন্দৰ্য ব্ৰেণ্ডৰ গৰাকী ৷ দীপিকাৰ 82 Degrees eastত আপুনি ছালৰ যত্নৰ সকলো সামগ্ৰীয়ে বিচাৰি পাব ৷
- ছানী লিয়নীৰ Star Struck
ছানী লিয়নীৰ এই ব্ৰেণ্ডটোতো আপুনি সকলো ধৰণৰে প্ৰসাধন সামগ্ৰী উপলব্ধ ৷
- সোণাক্ষী সিনহাৰ Soezi
সোণাক্ষী সিনহাৰ এই ব্ৰেণ্ডটো নখৰ যত্নৰ ব্ৰেণ্ড ৷ ইয়াত নখৰ যত্ন তথা সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ বাবে লাগতিয়াল সকলোবোৰেই আপুনি লাভ কৰিব ৷
- নয়নতাৰাৰ 9 Skin
দক্ষিণ তথা বলীউডৰ অভিনেত্ৰী নয়নতাৰাও এই ক্ষেত্ৰখনত এই ব্ৰেণ্ডত ছালৰ যত্নৰ সকলো সামগ্ৰীয়েই উপলব্ধ ৷
- মনীষ মালহোত্ৰাৰ My Glamm
আপুনি নিশ্চয় My Glammৰ নাম শুনিছে ৷ বিখ্যাত ফেশ্বন ডিজাইনাৰ মনীষ মালহোত্ৰাৰ মেকআপ আৰু স্কিনকেয়াৰ ব্ৰেণ্ড Manish Malhotra Beauty বিলাসী ছেগমেণ্টত পৰে । ইয়াত আইশ্বেড’ পেলেট, লিপষ্টিক, হাইলাইটাৰ আৰু বনৌষধি স্কিনকেয়াৰ প্ৰডাক্ট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
- মাছাবা গুপ্তাৰ love child
মাছাবা গুপ্তাৰ love child নামৰ ব্ৰেণ্ডটোত সকলো ধৰণৰ ছালৰ যত্নৰ সামগ্ৰী পোৱা যায় ৷ তদুপৰি, তামান্না ভাটিয়া জাপানী ব্ৰেণ্ড চিচেইডোৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ আৰু তেওঁ জাপানী ব্ৰেণ্ডৰ এম্বেচেডৰ হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় ৷
- লাৰা দত্ত – Arias
প্ৰাক্তন মিছ ইউনিভাৰ্ছ লাৰা দত্তৰ স্কিনকেয়াৰ ব্ৰেণ্ড আৰিয়াছ ভাৰতীয় মহিলাৰ বাবে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা হৈছে । ইয়াত ফেচ ৱাছ, ছিৰাম, ডে ক্ৰীম আৰু নাইট ক্ৰীমৰ দৰে সামগ্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যিবোৰ ভাৰতীয় বতৰ আৰু ছালৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি তৈয়াৰ কৰা হয় ।
বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা ভাৰতীয় সৌন্দৰ্য্য উদ্যোগত এক প্ৰচণ্ড পৰিৱৰ্তন ঘটিছে আৰু ইয়াত চেলিব্ৰিটিৰ মালিকানাধীন ব্ৰেণ্ডসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ৷ পূৰ্বে মানুহে কেৱল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্ৰেণ্ডকহে বিশ্বাস কৰিছিল যদিও এতিয়া ভাৰতীয় গ্ৰাহকে নিজৰ প্ৰিয় তাৰকাই মুকলি কৰা সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণটো হ’ল এই ব্ৰেণ্ডসমূহে ভাৰতীয় ছালৰ প্ৰকাৰ, জলবায়ু, আৰু ছালৰ যত্নৰ প্ৰয়োজনীয়তাক মনত ৰাখি সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে ৷
ইয়াৰ উপৰিও এই ব্ৰেণ্ডসমূহৰ আঁৰত কেৱল গ্লেমাৰেই নহয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আৰু বাস্তৱ কাহিনীও আছে ৷ দীপিকা পাডুকনৰ ৮২ ডিগ্ৰী ইষ্টে আত্ম-যত্ন আৰু ছালৰ স্বাস্থ্যক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বিপৰীতে কেটৰিনা কাইফৰ কে বিউটিয়ে ভাৰতীয় ছালৰ ৰং আৰু মেকআপৰ পছন্দৰ কথা মনত ৰাখি এক সংকলন আগবঢ়াইছে ৷ মনীষ মালহোত্ৰাৰ মনীষ মালহোত্ৰা বিউটিত ভাৰতীয় বনৌষধি উপাদানৰ সৈতে গ্লেমাৰ আৰু বিলাসীতাৰ সংমিশ্ৰণৰ সৈতে মেকআপ প্ৰডাক্ট তৈয়াৰ কৰি আহিছে, আনহাতে লাৰা দত্তৰ আৰিয়াছে ভাৰতীয় মহিলাৰ দৈনন্দিন ছালৰ যত্নৰ ৰুটিন সহজ আৰু ফলপ্ৰসূ কৰি তুলিছে ৷
এই ব্ৰেণ্ডসমূহে গ্ৰাহকক নতুন বিকল্প প্ৰদান কৰাই নহয়, ভাৰতীয় সৌন্দৰ্য উদ্যোগটোক বিশ্বৰ বজাৰত অধিক শক্তিশালী পৰিচয় লাভ কৰাত সহায় কৰিছে ৷ আজি এই ব্ৰেণ্ডসমূহে ছ’চিয়েল মিডিয়া, ই-কমাৰ্চ আৰু অফলাইন খুচুৰা বিক্ৰীৰ জৰিয়তে লাখ লাখ গ্ৰাহকৰ কাষ চাপিছে, যিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে সৌন্দৰ্য ব্যৱসায় কেৱল গ্লেমাৰ শ্ব’ নহয় বৰঞ্চ এক গুৰুতৰ আৰু বৃদ্ধি পোৱা উদ্যোগ ৷
ভৱিষ্যতে এই ক্ষেত্ৰত অধিক ভাৰতীয় চেলিব্ৰিটিয়ে প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে গ্ৰাহকে আৰু অধিক বৈচিত্ৰময় আৰু মানসম্পন্ন সামগ্ৰীৰ সুবিধা লাভ কৰিব ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় সৌন্দৰ্য্য বজাৰখনক স্বাৱলম্বী কৰাই নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো নিজস্ব পৰিচয়ৰ সৃষ্টি হ’ব ৷ এইদৰে ভাৰতীয় চেলিব্ৰিটি বিউটি ব্ৰেণ্ডসমূহ হৈছে এক সংগম য’ত তাৰকা শক্তি, ব্যক্তিগত শৈলী আৰু প্ৰকৃত ছালৰ যত্নৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ একত্ৰিত হয় ৷
