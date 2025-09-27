ETV Bharat / lifestyle

দুৰ্গা পূজাৰ লুক হৈ পৰিব আধৰুৱা যদি সাজ-পোচাকৰ সৈতে মিলাকৈ লিপষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰে

সাজ-পোচাকৰ সৈতে সঠিক লিপষ্টিক শ্বেড বাচনি কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, সেয়ে আজি আমি বিশেষজ্ঞৰ পৰাই জানো আহক সাজ-পোচাকৰ ৰং অনুসৰি কি ৰঙৰ লিপষ্টিক লগোৱা উচিত ?

Expert Tips: Find Out Which Clothes and Lipstick Shades Suit You Best
দুৰ্গা পূজাৰ লুক হৈ পৰিব আধৰুৱা যদি সাজ-পোচাকৰ সৈতে মিলাকৈ নলগাই লিপষ্টিক (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 27, 2025 at 7:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যেতিয়াই আমি ক’ৰবালৈ ওলাই যাবলগীয়া হয় বা পাৰ্টিৰ আদিলৈ যাব লাগে তেতিয়াই আমাৰ মনত এটা প্ৰশ্নই আহে যে কি পিন্ধিম ! যাতে পাৰ্টিত আমাক ধুনীয়া দেখা যায় ৷ বৰ্তমান এয়া নৱৰাত্ৰিৰ সময় আৰু এনে পৰিস্থিতিত সাজ-পোচাকৰ সৈতে সঠিক লিপষ্টিক শ্বেড বাচনি কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় ৷ আমি কি পৰিধান কৰিম সেইটো সিদ্ধান্ত লৈহে আমাৰ মেকআপ লুক তৈয়াৰ কৰো, কিন্তু প্ৰায়ে আমি এইটো ভুল কৰো যে যিকোনো পোচাকৰ ৰং অনুসৰি আমি আমাৰ লিপষ্টিক শ্বেড নলগাও ৷

ইয়াৰ ফলত আমাৰ সমগ্ৰ লুকটো নষ্ট হ’ব পাৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত, আপোনাৰ সাজ-পোচাক অনুসৰি সঠিক লিপষ্টিক বাছি লোৱাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ , যিয়ে আপোনাৰ চেহেৰাক নিখুঁত কৰি তোলে ৷ আপোনাৰ নিখুঁত ৰূপৰ বাবে আপোনাৰ সাজ-পোচাক অনুসৰি কোনটো লিপষ্টিক সঠিক হ’ব জানো আহক ৷

পেচাদাৰী মেকআপ আৰ্টিষ্ট নম্ৰতা ছোনীৰ মতে, আপোনাৰ সাজ-পোচাকৰ লগত মিল থকা ৰঙৰ লিপষ্টিক বাছি লোৱাটো যথেষ্ট কঠিন । চিন্তা নকৰাকৈ যিকোনো ৰঙৰ লিপষ্টিক লগালে আপোনাৰ সমগ্ৰ লুক নষ্ট হ’ব পাৰে । সেয়েহে এই প্ৰতিবেদনত এনে কিছুমান লিপষ্টিক শ্বেডৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে, যিয়ে আপোনাক এক আকৰ্ষণীয় লুক দিব ৷

  • পিংক আউট ফিট আৰু লিপষ্টিক শ্বেড

গোলাপী ৰঙৰ লিপষ্টিক গোলাপী ৰঙৰ কাপোৰৰ লগত ভাল দেখা নাযায় ৷ এনে পৰিস্থিতিত ৰেড পিংক, নিউড পিংক আৰু মেউভৰ লিপষ্টিক শ্বেড পিংক আউটফিটৰ সৈতে লগাব পাৰে ৷

  • সেউজীয়া ৰঙৰ আউটফিট আৰু লিপষ্টিক শ্বেড

যদি আপুনিও ভাবিছে যে কোনটো লিপষ্টিক সেউজীয়া ৰঙৰ সাজ-পোচাকৰ লগত ভাল হ’ব আৰু যদি ৰঙা লিপষ্টিক লগাইছে, তেন্তে অপেক্ষা কৰক ৷ ইয়াৰ বাবে আপুনি কফি ব্ৰাউন, ডিপ বেৰী, পিচ ৰং বা ব্ৰিক ৰেড লিপষ্টিক শ্বেডো বাছি ল’ব পাৰে ৷ সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰত ইয়াক বহুত ভাল দেখা যায়, আপুনিও চেষ্টা কৰা উচিত ৷

  • হালধীয়া আউটফিটৰ সৈতে লিপষ্টিক শ্বেড

নৱৰাত্ৰিৰ উৎসৱ বা বিয়াত মেহেন্দীত পিন্ধা হালধীয়া কাপোৰৰ লগত ভাল লিপষ্টিক মিলিলে আপোনাৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি পাব ৷ সেয়েহে হালধীয়া সাজ-পোচাকৰ সৈতে নিউড পিংক, পিংক ৰঙৰ লিপষ্টিক লগাওক ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাক নিখুঁত দেখা যাব ৷

  • ক'লা সাজ-পোচাকৰ সৈতে লিপষ্টিক শ্বেড

বেছিভাগ মানুহেই ক’লা ৰঙৰ কাপোৰ ভাল পায় ৷ এনে পৰিস্থিতিত যদি আপুনি ইয়াৰ সৈতে মিল থকা লিপষ্টিক শ্বেড বাছি ল'ব বিচাৰে , তেন্তে নিউড পীচ, ক্লাছিক ৰেড বা ৱাইন ৰঙৰ লিপষ্টিক লগাওক ৷

  • ৰঙা ড্ৰেছৰ সৈতে লিপষ্টিক শ্বেড

প্ৰায় সকলো ছোৱালী আৰু মহিলাৰে ৰঙা ৰঙৰ শাৰী, লেহেংগা, চুট বা অন্যান্য কাপোৰ থাকে ৷ এনে পৰিস্থিতিত ইয়াৰ লগত ক্লাছিক ৰেড, মেৰুণৰ দৰে লিপষ্টিক লগাব পাৰে ৷ এইবোৰৰ সৈতে আপোনাৰ লুকটো নিখুঁত দেখা যাব ৷

যিকোনো পাৰ্টি, অনুষ্ঠান, বিশেষ অনুষ্ঠানত সকলোৱে নিজকে আকৰ্ষণীয় আৰু আত্মবিশ্বাসী কৰি দেখুৱাব বিচাৰে । কিন্তু প্ৰায়ে আমি আমাৰ ড্ৰেছ আৰু মেকআপত গুৰুত্ব দিওঁতে লিপষ্টিকৰ ৰং সাজ-পোচাকৰ লগত মিলাবলৈ পাহৰি যাওঁ । এই সৰু ভুলটোৱে আমাৰ সমগ্ৰ লুকটোৱেই নষ্ট কৰি পেলাব পাৰে ৷

সঠিক লিপষ্টিক শ্বেড বাছি ল’লে আপোনাৰ মুখখন উজ্জ্বল দেখুৱাই নহয়, সমগ্ৰ সাজ-পোচাকৰ সৌন্দৰ্যও বৃদ্ধি কৰে । গোলাপী ৰঙৰ ড্ৰেছৰ সৈতে লাইট আৰু প্ৰাকৃতিক গোলাপী ৰঙৰ শ্বেড, সেউজীয়া কাপোৰৰ সৈতে বাদামী বা পীচ টোন, হালধীয়াৰ সৈতে পাতল গোলাপী, ক'লাৰ সৈতে ৱাইন আৰু ৰঙা ৰং আৰু ৰঙাৰ সৈতে ক্লাছিক ৰঙা বা মেৰুণ শ্বেড—এই সকলোবোৰৰ সংমিশ্ৰণে আপোনাক এটি নিখুঁত আৰু সুন্দৰ লুক প্ৰদান কৰিব ৷

মনত ৰাখিব, লিপষ্টিক কেৱল আপোনাৰ মেকআপৰ এটা অংশই নহয়; ই আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব আৰু শৈলীৰো সংজ্ঞা দিয়ে । যদি আপুনি আপোনাৰ সাজ-পোচাক আৰু লিপষ্টিকৰ ৰং সঠিকভাৱে মিলাই লয় তেন্তে যিকোনো উৎসৱ বা পাৰ্টীৰ মাজত আপুনি নিজকে আত্মবিশ্বাসী অনুভৱ কৰিব । গতিকে, এতিয়াৰে পৰা যেতিয়া আপুনি কোনো পাৰ্টী বা বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে সাজু হ’ব, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ সাজ-পোচাকৰ সৈতে মিলা লিপষ্টিকহে বাছি ল’ব । এই সৰু কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টাইলিং ট্ৰিকে আপোনাৰ লুকক গ্লেমাৰাছ, নিখুঁত আৰু সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব ৷

লগতে পঢ়ক

  1. এই আকৰ্ষণীয় হেয়াৰষ্টাইলেৰে সম্পূৰ্ণ কৰক আপোনাৰ দুৰ্গা পূজাৰ লুক
  2. ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কেনেদৰে পালন কৰা হয় নৱৰাত্ৰি তথা ইয়াৰ আঁৰৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?
  3. নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনা পৰিধান কৰক এই বিশেষ ৰঙৰ পোচাক আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তোলক আপোনাৰ লুক

For All Latest Updates

TAGGED:

BEST LIPSTICK SHADESLIPSTICK FOR FESTIVE LOOKOUTFIT AND LIPSTICK MATCHING GUIDETRANDING LIPSTICK SHADESনৱৰাত্ৰি 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.