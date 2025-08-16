আমাৰ সকলোৰে ছালত মেলানিন নামৰ এবিধ কোষ থাকে আৰু ছালক সঠিক সুৰক্ষা দি নৰখাৰ বাবে কেতিয়াবা সূৰ্যৰ ক্ষতিকৰ অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা মেলানিনে আমাৰ ছালখনক ৰক্ষা কৰে ৷ অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ প্ৰভাৱত মেলানিন ছালৰ উপৰিভাগলৈ উঠি আহে ৷ মেলানিন গাঢ় ৰঙৰ হোৱা বাবে ছালৰ ৰং ক'লা হয় ৷ ছালৰ এই অৱস্থাকেই ছানবাৰ্ণ বোলা হয় ৷ ইয়াৰ ফলত ছাল অত্যধিক শুকান হোৱা, বয়সৰ পূৰ্বে বয়সৰ চাপ পৰা আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ ছালৰ উপৰিভাগলৈ মেলানিন নিয়মিতৰূপে অত্যধিক পৰিমাণে উঠি আহি থাকিলে ছালৰ ক'লা দাগ, ফ্রেকলছ, পিগমেন্টেচন আদি সমস্যাই দেখা দিয়ে ৷
গৰমৰ এই সময়ছোৱাত সূৰ্যৰ প্ৰখৰ ৰ'দে ছালৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে । যিয়ে আমাৰ সৌন্দর্যত প্ৰভাৱ পেলায় । বিশেষভাৱে গৰমৰ সময়ছোৱাত পুৰুষ, নাৰী, শিশুকে আদি কৰি প্ৰতিটো বয়সৰ লোকৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা কেইটামান প্রধান সৌন্দর্য সমস্যাৰ লগতে ইয়াৰ সমাধান সম্পৰ্কে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত এনেদৰে জনালে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা মালা মহন্তই ।
ছানবাৰ্ণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কি কৰিব ?
১) অতি বেছি প্ৰয়োজনীয় কাম নাথাকিলে ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাব ৷ বিশেষকৈ দুপৰীয়া ১২ বজাৰ পৰা ৩ বজালৈ ৰ'দলৈ নোলালে ভাল ৷
২) বাহিৰলৈ ওলাই গলে সম্ভৱ অনুযায়ী দেহটো ঢাক খুৱাই সাজ-পাৰ কৰিব লাগে ৷
৩) ছালকুঁৱৰী, চন্দন, তিল আৰু সূর্যমুখীযুক্ত ছানক্রীন ব্যৱহাৰে ছানবাৰ্ণ প্ৰতিৰোধ কৰি ছালখনৰ আৰ্দ্ৰতা ৰক্ষা কৰে ৷ এই উপাদানসমূহ প্রাকৃতিক এন্টি অক্সিডেন্টযুক্ত হোৱা বাবে ছালখন ডিহাইড্ৰেচনৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখে ৷
৪) বাহিৰলৈ ওলাই গলে হাত-ভৰি আৰু বাহুত ছানক্রীন ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ ৰ'দলৈ ওলোৱাৰ প্ৰায় ২০ মিনিট পূর্বে ছানক্রীন লগাব লাগে ৷ যদিহে ৰ'দত এঘণ্টাৰ বেছি সময় থাকে তেন্তে তিতা টিছুৰে মুখখন মচি পুনৰ ছানক্রীন লগাব ৷
৫) ছাল অতি স্পৰ্শকাতৰ হ'লে নাইবা সহজেই ৰ'দে পোৰা সমস্যা থাকিলে আৰু ক'লা দাগৰ সমস্যা থকাসকলে এছ পি এফ ৩০ সমৃদ্ধ ছানস্ক্রীন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷
৬) সাগৰৰ পাৰ নাইবা অত্যধিক ঠাণ্ডা ঠাইলৈ গ'লে ছানক্রীন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাদ দিব নালাগে ৷ কাৰণ এনে ঠাইত সূৰ্যৰ ক্ষতিকৰ অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ প্ৰভাৱ ছালত বেছিকৈ পৰে ৷
৭) ছুইমিং কৰাৰ সময়ত ছানবাৰ্ণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ৱাটাৰপ্রুফ ছানক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷
৮) ছানবাৰ্ণৰ সমস্যা নাইকিয়া কৰিবলৈ কেঁচা হালধিৰ পেষ্ট, জলফাই তেল আৰু বুটৰ গুড়িৰ এটা মিশ্রণ তৈয়াৰ কৰি ছালত ব্যৱহাৰ কৰিব ৷আধাঘণ্টা ৰৈ পিছত ভালদৰে ধুই পেলাব ৷
৯) ছানবাৰ্ণ হ'লে শীতল ছালকুঁৱৰী জেল ছালত লগালে সুফল পাব পাৰি ৷
ঘামৰ সমস্যা
গ্রীষ্মৰ দিনকেইটাত ঘামৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ অস্বস্তিকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ৷ ঘামৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ গোলাপজল আৰু তিয়হৰ ৰস সমপৰিমাণে মিহলাই স্প্রে বটলত ভৰাই ফ্রীজত থ'ব ৷ এসপ্তাহলৈ এয়া ভালে থাকিব ৷ ৰ'দৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহি এই মিশ্রণ মুখত আৰু ডিঙিৰ ছালত স্প্রে কৰি ল'ব ৷ ই ছালখন সজীৱ কৰি তোলে ৷ যিসকল লোকে কর্মব্যস্ততাৰ বাবে দিনটো বাহিৰত কটাবলগীয়া হয়, তেওঁলোকে এই মিশ্রণ লগত নিব পাৰে ৷ মাজে মাজে ব্যৱহাৰ কৰিলে ঘামৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাব ৷
আনহাতে যিসকলৰ অত্যধিক ঘামৰ সমস্যা আছে, তেওঁলোকে এটা বডী পেক তৈয়াৰ কৰি ছালত লগাব পাৰে ৷ দহটামান তেজপাত পানীত তিয়াই থৈ পিহি ল'ব, পাঁচটামান ডাঙৰ ইলাচি গুড়ি কৰি ল'ব ৷ ইয়াৰ লগত মূলটানি মাটিৰ গুড়ি ঠাণ্ডা পানীৰে একেলগে মিহলাই ছালত লগাব ৷ শুকোৱাৰ পিছত ধুই পেলাব ৷ সপ্তাহত এদিন বা দুদিনকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলেও ঘামৰ সমস্যা কমিব ৷
ঘামচিৰ সমস্যা
গ্রীষ্মৰ দিনকেইটাত ঘামচিও এক সৌন্দর্য হানিৰ কাৰক ৷ এই সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ ঘৰত পতা দৈ আৰু ভুচিযুক্ত আটা একেলগে মিহলাই ছালত লগাব ৷ শুকোৱাৰ পাছত ঘঁহি ঘঁহি তুলি পেলাব ৷
ক'লা তুলসীপাত, ধনিয়াপাত, পদিনা একেলগে পিহি চাৰি চামুচ পানী মিহলাই চেলি ল'ব ৷ এই মিশ্ৰণৰ লগত সমপৰিমাণৰ কেঁচা হালধিৰ ৰস মিহলাব ৷ ফ্রীজত থৈ ঠাণ্ডা কৰি এই মিশ্রণত কপাঁহত তিয়াই ঘামচি হোৱা ছালত লগাব ৷ ২০ মিনিটৰ পিছত ধুই পেলাব ৷
কেইটামান তেজপাত মিক্সিত গুড়ি কৰি চালনীৰে চালি মিহি পাউদাৰ তৈয়াৰ কৰি ল'ব ৷ ইয়াৰ লগত গোলাপজল মিহলাই এটা পেক তৈয়াৰ কৰি ছালত লগাব ৷ ঘামচি নাইকিয়া হোৱাৰ লগতে ছাল নিমজ হৈ পৰে ৷
