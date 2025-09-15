ভূমিকম্প অহাৰ সময়ত আমি কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ?

ভূমিকম্প অহাৰ সময়ত আমি কেনেধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ?
ভূমিকম্প যেতিয়া আহে বা কোনো এই দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হয় তেন্তে সুৰক্ষাৰ বাবে কি কৰা উচিত ? পঢ়ক সবিশেষ...
Published : September 15, 2025 at 4:05 PM IST
দেওবাৰে বিয়লি ৪.৪১ মিনিটত হোৱা এক ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল সমগ্ৰ অসম । ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ ফলত নগাঁও চহৰকে ধৰি জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় ।ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে কিন্তু তথাপিও আপুনি জনা উচিত যে যদি ভূমিকম্প যেতিয়া আহে বা কোনো এই দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হয় তেন্তে সুৰক্ষাৰ বাবে কি কৰা উচিত ? ইয়াত আমি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এনে কিছুমান ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিম, যিবোৰ আপুনি তৎক্ষণাত গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ জীৱন আৰু আনৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰিব ৷ ইয়াৰ বিষয়ে জানো আহক-
ভূমিকম্প অহাৰ সময়ত আপোনাৰ কৰণীয় কি ?
- ভূমিকম্প অহাৰ লগে লগে খালী আৰু মুকলি ঠাইত আশ্রয় লব লাগে ৷
- যদি আপুনি উচ্চ অট্টালিকাত থাকে আৰু বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে, খিৰিকী বা দেৱালৰ কাষত কোনো স্থিতি নোলোৱাকৈ কঠিন বীম বা মেজৰ তলত থাকিব ৷
- আতংকিত নোহোৱাকৈ ধৈর্য সহকাৰে পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে ৷
- বহুমহলীয়া ভৱনত একে ঠাইতে বহুতো লোক একেলগে আশ্রয় ল'ব নালাগে ৷
- সতর্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে চেলফোনত অগ্নিনির্বাপক সেৱা আৰু প্ৰয়োজনীয় মোবাইল নম্বৰ ৰাখিব লাগে ৷
- সোনকালে নামিবলৈ ভৱনৰ পৰা জঁপিয়াই দিয়া উচিত নহয় ৷
- ভূমিকম্পৰ সময়ত সম্ভৱ হ'লে গাৰু বা আন যিকোনো কঠিন বস্তু, কোমল কাপোৰেৰে মূৰত ধৰি ৰাখিব লাগে ৷
- গেছ আৰু বৈদ্যুতিক সংযোগৰ পৰা আঁতৰত আশ্রয় ল'ব লাগে ৷
- অট্টালিকাৰ পৰা নামিবলৈ লিফট ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ৷
- যদি আপুনি ভূমিকম্পৰ সময়ত গাড়ীত থাকে, গাড়ীখন মুকলিত ৰখোৱা উচিত আৰু গাড়ীতে থকা ভাল ৷ গাড়ী ৰাখিবলৈ খালী ঠাই নাপালে নিজে নামি অহা উচিত ৷
- ভূমিকম্পৰ ঠিক পিছতে আন এটা সৰু ভূমিকম্প হ'লে কমেও এঘণ্টা সময় সুৰক্ষিত হোৱাৰ বাবে ৰ'ব লাগে ৷
- মোবাইল ফোন,টৰ্চ লাইট,দিয়াচলাই,মমবাতি,দীঘল ৰচী,জখলা,বিস্কুট জাতীয় খাদ্য,পানীৰ বটল,গৰম কাপোৰ আদি সহজে পোৱা ঠাইত ৰাখিব লাগে ।
- ঘৰ-দুৱাৰ সদায় ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধক ব্যৱস্থাৰে সজাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে ।
ভূমিকম্পৰ সময়ত তাৎক্ষণিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা
নিজকে শান্ত ৰাখক
আতংকৰ ফলত দুৰ্ঘটনা আৰু আঘাতৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ দীঘলকৈ উশাহ এটা লওক আৰু আপোনাৰ সুৰক্ষা আৰু আপোনাৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক ৷
হালি দিয়ক, নিজকে আৱৰি ধৰক, আৰু জোৰেৰে ধৰক
মূৰ আৰু ডিঙি বাহুৰে ঢাকি লওক আৰু মজবুত টেবুল, ডেস্ক বা যিকোনো মজবুত আচবাবৰ তলত আশ্ৰয় লওক ৷ জোকাৰণি বন্ধ নোহোৱালৈকে আশ্ৰয় ঠাইখিনি ধৰি থাকক ৷
ঘৰৰ ভিতৰত থাকক
জোকাৰণিৰ সময়ত বেছি দৌৰা-দৌৰি নকৰিব ৷ প্ৰৱেশদ্বাৰ, খিৰিকী আৰু চিৰিৰ ওচৰত ইটা আদি খহি পৰাৰ ফলত বিপদ আৰু বাঢ়ি যাব পাৰে ৷
খিৰিকি আৰু কাচৰ পৰা আঁতৰি আহক
কাঁচ ছিন্নভিন্ন হ’লে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ’ব পাৰে ৷ আইনা, খিৰিকী, কাঁচৰ দুৱাৰ, আৰু অন্যান্য ভাঙিব পৰা বস্তুৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
লিফ্ট ত্যাগ কৰক
বিদ্যুৎ বিকল হ’লে বা গাঁথনিগত ক্ষতি হ’লে আপোনাক ভিতৰত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে ৷ জোকাৰণি বন্ধ হোৱাৰ পিছতহে চিৰি ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ই নিৰাপদ ৷
যদি বাহিৰত থাকে, তেন্তে এটা মুকলি ঠাই বিচাৰি উলিয়াওক
ভাঙি বা পৰিব পৰা অট্টালিকা, গছ, ষ্ট্ৰীটলাইট, আৰু ইউটিলিটি তাঁৰৰ পৰা আঁতৰি যাওক ৷
যদি কোনো বাহনত থাকে
অট্টালিকা, দলং, আৰু অভাৰপাছৰ পৰা আঁতৰত নিৰাপদে ৰৈ যাওক ৷ জোকাৰণি শেষ নোহোৱালৈকে বাহনৰ ভিতৰতে থাকিব ৷
জুইৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব
মেচ জ্বলোৱা বা গেছ লিক হ’লে জুই জ্বলাব পৰা সঁজুলি নজ্বলাব ৷
অস্বীকাৰ: উক্ত প্ৰতিবেদনত উল্লেখিত পৰামৰ্শ আৰু উপদেশসমূহ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত অধিক তথা বিস্তাৰকৈ জানিবলৈ বা যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা বা প্ৰশ্নৰ বাবে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লওক ৷
লগতে পঢ়ক