ধুনুচি নৃত্য অবিহনে কিয় আধৰুৱা অসম-বংগৰ দুৰ্গা পূজা ? ইয়াৰ আঁৰৰ তাৎপৰ্য কি জানো আহক

ধুনুচি নৃত্য অবিহনে কিয় আধৰুৱা অসম-বংগৰ দুৰ্গা পূজা ? ইয়াৰ আঁৰৰ তাৎপৰ্য কি জানো আহক
ধুনুচি নৃত্য বংগ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিটো পেণ্ডেলতে অনুষ্ঠিত হয় ৷ সেয়ে আজি জানো আহক এই নৃত্যৰ বিশেষত্বনো কি ?
Published : September 26, 2025 at 5:27 PM IST
দুৰ্গা পূজাৰ কথা আহিলে প্ৰথমে সদায় ডাঙৰ পেণ্ডেল, ঢোল-ঢাকৰ শব্দ, ভক্তৰ ভিৰ এইসমূহ কথাই মনলৈ আহে ৷ পশ্চিম বংগত এই উৎসৱ কেৱল পূজা হিচাপেই নহয়, এটি ডাঙৰ সাংস্কৃতিক উৎসৱ হিচাপেও পালন কৰা হয় ৷ পশ্চিম বংগত দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে কেইবাটাও পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়, ইয়াৰে আটাইতকৈ স্বকীয় আৰু সুন্দৰ অনুষ্ঠানটি হ’ল ধুনুচি নৃত্য ৷ বহুতে ধুনুচি নৃত্য অবিহনে দুৰ্গা পূজা অসম্পূৰ্ণ বুলি বিশ্বাস কৰে ৷ এই ধুনুচি নৃত্য বংগ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিটো পেণ্ডেলতে অনুষ্ঠিত হয় আৰু ভক্তসকলে উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ আজি জানো আহক এই নৃত্য কিয় ইমান বিশেষ-
ধুনুচি নৃত্য মানে কি ?
ধুনুচি নৃত্য হৈছে পশ্চিম বংগৰ এটি পৰম্পৰাগত নৃত্য, য’ত মাটিৰ পাত্ৰত নাৰিকলৰ বাকলি, ধূপ-ধূনা দি হাতত সেই মাটিৰ পাত্ৰ লৈ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ৷ হাতত ধূনা লৈ পৰিবেশন কৰা এই নৃত্য দেৱী দুৰ্গাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কৰা হয় ৷ নৃত্যৰ সময়ত জ্বলি থকা ধুনুচিৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাই পৰিৱেশ ভক্তি আৰু শক্তিৰে ভৰাই তোলে ৷ ঢাক আৰু শংখধ্বনিয়ে এই নৃত্য আৰু অধিক বিশেষ কৰি তোলে ৷
পৌৰাণিক বিশ্বাস
বহুতে বিশ্বাস কৰে যে, ধুনুচি নৃত্য কেৱল পৰম্পৰাগত নৃত্য নহয় বৰঞ্চ শুদ্ধিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াও ৷ ধূনাৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাই অপশক্তিক দূৰ কৰি বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ এই নৃত্যৰ দ্বাৰাও দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতি নিজৰ ভক্তি প্ৰকাশ কৰা হয় ৷ বহু বিশ্বাস মতে ধুনুচি নৃত্য দেৱী দুৰ্গাৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিলে ঘৰলৈ সুখ-শান্তি তথা সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে ৷
ধুনুচি নৃত্য কেতিয়া কৰা হয় ?
দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত সন্ধিয়া আৰতিৰ সময়ত ধুনুচি নৃত্য পৰিৱেশন কৰা হয় ৷ ঢাকৰ চাৰিওফালৰ শব্দৰ মাজতে মহিলা আৰু পুৰুষে ধুনুচি নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে ৷ এই নৃত্যই সকলোকে একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও বংগৰ চহকী পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিৰ আভাস পোৱা যায় ৷ এই নৃত্য কেৱল বংগতে সীমাৱদ্ধ নহয়; এতিয়া দেশৰ বহু ৰাজ্যত ইয়াক পৰিবেশন কৰা হয় ৷ বহু মহিলাই পৰম্পৰাগত ৰঙা পাৰি থকা বগা শাৰী পৰিধান কৰি এই নৃত্য পৰিবেশন কৰে ৷
ধুনুচি নৃত্য এটি কেৱল পৰম্পৰাগত নৃত্যই নহয়, বংগৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বিশ্বাস, উৎসৱৰ জীয়া প্ৰতীক ৷ দুৰ্গা পূজাৰ দৰে এক বৃহৎ উৎসৱৰ সময়ত ধুনুচি নৃত্যই পূজাৰ শোভা অধিক বৃদ্ধি কৰে ৷ ধুনুচিৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা, ঢাকৰ শব্দ, শংখৰ খোলাৰ শব্দই এক আচৰিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে যিয়ে সকলোকে ভক্তি আৰু শক্তিত বিসৰ্জন দিয়ে ৷ এই নৃত্য কেৱল দেৱীৰ পূজাৰ অংশই নহয়, সামূহিক ঐক্য, ইতিবাচকতা, পৰম্পৰাৰ ধাৰাবাহিকতাকো লাভাৱান্বিত কৰে ৷
আধুনিক যুগতো ধুনুচি নৃত্যই নিজৰ প্ৰাসংগিকতা বজাই ৰাখিছে, প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ মানুহক তেওঁলোকৰ শিপা আৰু সংস্কৃতিৰ সৈতে সংযোগ কৰি ৰাখিছে ৷ পৰম্পৰা কেৱল আচাৰ-ব্যৱহাৰ নহয়, বৰঞ্চ সমাজৰ আত্মাক পুষ্টি প্ৰদান কৰা এক ঐতিহ্য ৷ সেয়েহে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ধুনুচি নৃত্য চোৱা আৰু অংশগ্ৰহণ কৰাটো কেৱল আনন্দৰ অভিজ্ঞতাই নহয়, ভক্তি, নিষ্ঠা, সাংস্কৃতিক গৌৰৱৰ উদযাপন ৷
লগতে পঢ়ক