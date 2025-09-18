ETV Bharat / lifestyle

দুৰ্গা পূজাত সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব আপুনি! যেতিয়া অনুসৰণ কৰিব অভিনেত্ৰীসকলৰ এই শাৰীৰ লুক

আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো কিছুমান এনে কেইখনমান শাৰীৰ বিকল্প যাক আপুনি কেৱল দুৰ্গা পূজায়েই নহয় আগন্তুক যিকোনো পাৰ্ৱণতো পৰিধান কৰিব পাৰিব ৷

DURGA PUJA 2025
দুৰ্গা পূজাত সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব আপুনি! যেতিয়া অনুসৰণ কৰিব এই আকৰ্ষণীয় শাৰীৰ লুক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 18, 2025 at 1:14 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ উৎসৱ বুলি গণ্য কৰা দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিনহে বাকী ৷ বঙালী সমাজৰ লগতে অসমীয়াৰ বাবে দুৰ্গা পূজা কেৱল এটি উৎসৱেই নহয়, ই হৈছে এক অনুভূতি, ঐতিহ্য, শৈলী আৰু সাংস্কৃতিক গৌৰৱৰ উদযাপন ৷ বছৰৰ এই সময়খিনিত বঙালীসকলে ঘৰলৈ উভতি আহি দেৱী দুৰ্গাক পূজা কৰে ৷ মাত্ৰ পাঁচ দিনৰ বাবে ধৰালৈ মা দুৰ্গা নিজৰ চাৰি সন্তানৰ সৈতে নিজৰ ভক্তক আশীৰ্বাদ দিবৰ বাবে আহে ৷ এই উৎসৱৰ বাবে সকলোৱে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে, লগতে এইবাৰ পূজাত কোনে কি পিন্ধিব তাকে লৈ বহু খেলি-মেলিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ মাজত এই পাঁচটা দিনত কেনেধৰণৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব তাকে লৈ বহু মহিলাই চিন্তাত পৰা পৰিলক্ষিত যদি আপুনিও তাৰেই মাজৰ এগৰাকী তেন্তে চিন্তা নকৰিব আমি আপোনালোকক দিম কিছুমান এনে কেইখনমান শাৰীৰ বিকল্প যাক আপুনি কেৱল দুৰ্গা পূজায়েই নহয় আগন্তুক উৎসৱতো পৰিধান কৰিব পাৰিব ৷

পৰম্পৰাক শ্ৰদ্ধা জনোৱা ধুনীয়া শাৰী অবিহনে দুৰ্গা পূজা সদায় অসম্পূৰ্ণ হৈ পৰে নহয়জানো! সেয়া আজি আমি এনে কিছুমান এনে শাৰীৰ বিকল্প লৈ আহিছে ভাৰতীয় লুক দিয়াৰ লগতে আধুনিকতাৰ স্পৰ্শও যোগ দিব আৰু দুৰ্গা পূজাৰ বাবে শাড়ীৰ কথা আহিলে প্ৰথমে বেংগলী আৰু অসমীয়া অভিনেত্ৰীসকল সকলো মহিলাৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস ৷ সেয়ে পলম নকৰি ষষ্ঠীৰ পৰা দশমীলৈ শাৰীৰ এই সুন্দৰ তালিকা চাও আহক-

পুৱাৰ পুষ্পাঞ্জলিৰ পৰা মাজনিশাৰ পণ্ডল পেৰেডলৈকে বঙালী মহিলাসকলে প্ৰতিটো ঘণ্টাকে ফেশ্বন মমেণ্ট কৰি তোলে ৷ বঙালী অভিনেত্ৰীসকল যুগ যুগ ধৰি উৎসৱমুখৰ ফেশ্বনত ট্ৰেণ্ডছেটাৰ হৈ আহিছে, এইবাৰো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ৷ সাধাৰণ ৰঙা শাৰী হওক বা ধুনীয়া ৰেচমৰ শাৰী হওক, বাঙালী অভিনেত্ৰীসকলে পিন্ধা প্ৰতিখন শাড়ীয়ে ষষ্ঠীৰ পৰা দশমীলৈকে প্ৰতিদিনে ষ্টাইলিছ লুক এটাৰ সৃষ্টি কৰে ৷ দুৰ্গা পূজা ২০২৫ৰ সময়ত পিন্ধিবলৈ বাঙালী অভিনেত্ৰীসকলৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত পাঁচটা লুক আগবঢ়ালোঁ ৷

দুৰ্গা পূজাৰ বাবে বেংগলী তথা অসমীয়া অভিনেত্ৰী শাৰীৰ বিকল্প

নেটৰ শাৰী - ষষ্ঠী

DURGA PUJA 2025
নেটৰ শাৰী - ষষ্ঠী (INSTAGRAM)

অভিনেত্ৰী সুৰভি দাসে পৰিধান কৰা এই শাৰীখন ষষ্ঠী লুকৰ বাবে একেবাৰে উপযুক্ত ৷ এই শাৰীখনত সোণালী ৰঙৰ বৰ্ডাৰৰ কাম কৰা হৈছে ৷ এই নেটৰ শাৰীখন মেচিং ব্লাউজ, গধুৰ কাণফুলি, খাৰু আৰু আঙঠিৰ সৈতে যোৰ কৰক ৷ নূন্যতম মেকআপ আৰু গজৰাৰ সৈতে আপোনাৰ লুক সম্পূৰ্ণ কৰক ৷

কাঞ্জীৱৰম শাৰী - সপ্তমী

DURGA PUJA 2025
কাঞ্জীৱৰম শাৰী - সপ্তমী (INSTAGRAM)

মিমি চক্ৰৱৰ্তীৰ দৰে ৰাণী পিংক ৰঙৰ কাঞ্জীৱৰম শাৰী বাছি লওক, এই শাৰীখনত সোণালী ৰঙৰ জাৰি ডিজাইন আৰু এম্ব্ৰয়ডাৰী বৰ্ডাৰৰ সৈতে সুন্দৰ কাম কৰা হৈছে ৷ অত্যাধুনিক স্পৰ্শৰ বাবে গোলাপী ৰঙৰ স্লীভলেচ ব্লাউজৰ সৈতে এই শাৰী পৰিধান কৰিব পাৰে ৷ লগতে সোণালী ৰঙৰ জুৱেলাৰীয়ে আপোনাৰ সৌন্দৰ্য আৰু বৃদ্ধি কৰিব ৷

বেনাৰসী শাৰী - অষ্টমী

DURGA PUJA 2025
বেনাৰসী শাৰী - অষ্টমী (INSTAGRAM)

কোয়েল মেলিকে পৰিধান কৰা পাৰ্পল ৰঙৰ বেনাৰসী ৰেচমৰ শাৰী, যিটো অষ্টমী নাইট লুকৰ বাবে একেবাৰে উপযুক্ত ৷ এই শাৰীখনত সোণালী জাৰি ফুলৰ ডিজাইন আৰু বোৱা সীমাৰেখা আছে ৷ মেচিং ব্লাউজৰ সৈতে আপুনি মেচিং পলকি চকাৰ, স্পাৰ্কলিং বেংগলছ, আৰু সূক্ষ্ম মেকআপৰ যোৰ কৰি পাণ্ডাল-হপিঙৰ ঘাম প্ৰতিহত কৰিব পাৰে ৷

চিল্ক শাৰী - নৱমী

DURGA PUJA 2025
চিল্ক শাৰী - নৱমী (INSTAGRAM)

নৱমীত নৈশ পাৰ্টীৰ বাবে অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়াই পৰিধান কৰা এই চিল্কৰ এনেধৰণৰ শাৰী খুবেই উপযুক্ত ৷ বিভিন্ন ৰঙৰ সংমিশ্ৰণ থকা এই শাৰী খুবেই সুন্দৰ হোৱাৰ লগতে খুবেই লঘু সেয়ে বহু দেৰিলৈকে আপুনি এই শাৰী পৰিধান কৰিব পাৰে ৷ অভিনেত্ৰী বৰষাৰ দৰে আপুনিও এনে শাৰীৰ সৈ পাথৰ আৰু মুকুতাৰ কাম কৰা গহণা পৰিধান কৰি খোপা আৰু হাতত সাধাৰণ ব্ৰেচলেট বা ঘড়ীৰ সৈতে এই লুক সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে ৷

কপাঁহী লালপাৰি শাৰী (ৰঙা আৰু বগা) শাৰী - দশমী

DURGA PUJA 2025
কপাঁহী লালপাৰি শাৰী (ৰঙা আৰু বগা) শাৰী - দশমী (INSTAGRAM)

লালপাৰি শাৰী প্ৰত্যেকগৰাকী বেংগলী মহিলাৰ পচন্দৰ এখন শাৰী, আৰু এই শাৰীয়ে বেংগলী সমাজৰ এটি আভাস দাঙি ধৰে ৷ সেয়ে দশমীৰ বাবে ইয়াতকৈ উত্তম শাৰী জানো হ’ব পাৰে ৷ ওপৰত দেখাৰ দৰে আপুনি বেংগলী অভিনেত্ৰী শুভশ্ৰী গাংগুলীয়ে পৰিধান কৰা লালপাৰি শাৰী পৰিধান কৰিব পাৰে ৷ এই শাৰীয়ে আপোনাক আনতকৈ খুবেই পৃথক দেখাব আৰু এটি সুন্দৰ ৰূপ প্ৰদান কৰিব ৷ দুৰ্গাৰ 'বৰাণ'ৰ সময়ত কপাহ এই ৰঙা আৰু বগা শাৰী পিন্ধি 'সেন্দুৰ খেলা'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ৷ এই সহজ শাৰীখন এম্ব্ৰয়ডাৰী কৰা ৰঙা ব্লাউজৰ সৈতে যোৰ কৰক আৰু পৰম্পৰাগত ৰূপৰ সৈতে মিলাবলৈ গধুৰ সোণালী গহনাৰ সৈতে আপুনি আপোনাৰ লুকটি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে ৷

দুৰ্গা পূজা ২০২৫ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, গতিকে প্ৰতিটো দিনৰ বাবে এখন শাৰী বাছি লোৱাটো এক কঠিন কাম হৈ পৰে ৷ অৱশ্যে বাঙালী অভিনেত্ৰীসকলৰ শাৰী লুকৰ পৰা প্ৰেৰণা লোৱাটোৱে আপোনাক ভিৰৰ মাজৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ সকলো শাৰী লুক পৰম্পৰা আৰু আধুনিকতাৰ মিশ্ৰণ, জেনেৰেচন জেড আৰু মিলেনিয়াম গ্ৰুপৰ বাবে একেবাৰে উপযুক্ত ৷

লগতে পঢ়ক

  1. দুৰ্গা পূজা হওক বা নৱৰাত্ৰি! পৰিধান কৰিব পাৰে এইসমূহ সুন্দৰ কাণফুলি
  2. এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?
  3. আপোনাৰ সাধাৰণ শাৰীও হৈ পৰিব আকৰ্ষণীয় যেতিয়া টেইলাৰক চিলাবলৈ দিব শিল্পা শ্বেট্টীৰ এই ব্লাউজৰ ডিজাইন

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PUJA 2025 FASHIONBENGALI ACTRESS SAREE LOOKSDURGA PUJA SAREE TRENDSদুৰ্গা পূজাত শাৰীৰ বিকল্পDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.