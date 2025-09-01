আমি সকলোৱে জানো যে, টোপনি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত, সুস্বাস্থ্যৰ বাবে ভালকৈ শোৱাটো আমাৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ কিন্তু আপুনি জানেনে যে টোপনিৰ পৰ্যায়ও বেলেগ বেলেগ থাকে ? ইয়াৰে এটা পৰ্যায় হ’ল REM Sleep, যাক ৰেপিড আই মুভমেণ্ট স্লীপ বুলিও কোৱা হয় ৷ এই সময়ত টোপনিৰ সময় যেতিয়া আপোনাৰ মগজুৱে আটাইতকৈ বেছি সক্ৰিয় হয় ৷ একে সময়তে এই সময়ে আপোনাৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় ৷ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে বিশেষজ্ঞৰ পৰা আমি জানিম যে, REM Sleep মানে কি আৰু তথা ই আপোনাৰ বাবে কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
REM Sleep মানে কি ?
REM Sleep মানে হ’ল টোপনিৰ সেইটো পৰ্যায় য’ত আপোনাৰ চকু দুটা দ্ৰুতগতিত লৰচৰ কৰে ৷ এই সময়ছোৱাত শৰীৰ স্থিৰ হৈ থাকে আৰু মগজু অতি সক্ৰিয় হৈ পৰে ৷ বেছিভাগ সপোন এই পৰ্যায়তে আহে ৷ এইটো চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ টোপনিৰ আৰু প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ ৯০ মিনিটৰ পিছত আহে ৷ একে সময়তে এই পৰ্যায়টো এটা ৰাতিত ৪ৰ পৰা ৫ বাৰ আহে আৰু আটাইতকৈ দীঘলীয়াটো শেষ পৰ্যায়ত থাকে ৷ REM Sleepৰ সন্দৰ্ভত মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভৱনীত কৌৰে ইনষ্টাগ্ৰাম ভিডিঅ’যোগে কয় যে, REM Sleepএ আপোনাৰ মনটোক সুস্থ কৰে ৷ লগতে ই আমাৰ বাবে কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ জানো আহক-
মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে REM Sleep কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
জনাই দিও যে, আপোনাৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে REM Sleep অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ই আপোনাৰ স্মৃতিশক্তি, আৱেগিক ভাৰসাম্য আৰু শিক্ষণৰ উন্নতি সাধন কৰে ৷ এই সময়ত মগজুৱে দিনটোৰ ভিতৰত ঘটা কথাবোৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰে, আৱেগক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে আৰু মানসিক চাপ কমোৱাৰ কাম কৰে ৷ আনহাতে, যদি এই টোপনিৰ পৰ্যায়টো সম্পূৰ্ণ নহয়, তেন্তে ব্যক্তিজন খিংখিঙীয়া, ভাগৰুৱা আৰু মানসিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰে ৷
REM Sleepৰ অভাৱৰ বিজ্ঞান
যেতিয়া REM Sleepৰ অভাৱ হয় তেতিয়া ইয়াৰ বিজ্ঞান শৰীৰত দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ এই সময়ত বাৰে বাৰে নিদ্ৰাত ব্যাঘাত জন্মে তেন্তে দিনটোৰ ভিতৰত ভাগৰ আৰু মনোনিৱেশত অসুবিধা অনুভৱ হয়, মেজাজৰ সাল-সলনি বা হতাশাৰ দৰে সমস্যা অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু স্মৃতিশক্তিও দুৰ্বল হৈ পৰে ৷ যদি আপুনিও এনে লক্ষণ দেখিবলৈ পাইছে, তেন্তে সম্ভৱ যে আপোনাৰ REM Sleep সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ৷
ভাল REM Sleepৰ বাবে কি কৰিব লাগে ?
কিছুমান ভাল অভ্যাস মানি চলিলে আপোনাৰ REM Sleep ভাল হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ বাবে দৈনিক শুবলৈ যোৱা আৰু সাৰ পোৱাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰক ৷ শুবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে স্ক্ৰীণৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ ৰাতি সুৰা আৰু কেফেইন সেৱন নকৰিব ৷ লগতে দৈনিক কমেও ৭ৰ পৰা ৮ ঘণ্টা শোৱা শুবলৈ যোৱাৰ আগতে ধ্যান, কিতাপ পঢ়া, বা লাহে লাহে সংগীত শুনা আদি শিথিল কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৷
