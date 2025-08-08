সমাগত পবিত্ৰ ৰাখীবন্ধন । ভাতৃ-ভগ্নীসকলৰ বাবে ৰাখীবন্ধন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ । সেয়ে ৰাখী পিন্ধোৱা আৰু পিন্ধোতা দুয়োজনে ইয়াৰ অৰ্থ অনুভৱ কৰিব পাৰিলেহে ৰাখী বন্ধনৰ সাৰ্থকতা হয় । ৰাখী বন্ধন শব্দটো সংস্কৃত শব্দৰ পৰা আহিছে যাৰ অৰ্থ হৈছে সুৰক্ষা আৰু বন্ধন । এই উৎসৱে ভাতৃ -ভগ্নীৰ ইজনে সিজনৰ প্রতি থকা মৰম, সুৰক্ষা, আনুগত্য, যত্ন আৰু দায়বদ্ধতাক সূচায় ।
কোৱা হয় যে, যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই শিশুপালক সুদৰ্শন চক্ৰৰে হত্যা কৰিছিল তেতিয়া তেওঁৰ আঙুলিত আঘাত পাইছিল ৷ তেতিয়া দ্ৰৌপদীয়ে নিজৰ শাড়ীৰ আচল ফালি শ্ৰীকৃষ্ণৰ আঙুলিত বান্ধি দিয়ে ৷ এই সৰল প্ৰেমভাৱৰ বিনিময়ত শ্ৰীকৃষ্ণই গোটেই জীৱন দ্ৰৌপদীক ৰক্ষা কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সুখ-দুখত তেওঁৰ কাষত থিয় দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ বিশ্বাস কৰা হয় যে, তেতিয়াৰ পৰাই ইয়াক ৰাখীবন্ধন উৎসৱ হিচাপে পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হয় আৰু ই ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ অংগ হৈ পৰে ৷
ৰাখী ফেশ্বন নহয়
আজিকালি বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰেচলেট, প্লাষ্টিক আৰু কাৰ্টুন ৰাখী পোৱা যায় ৷ এইবোৰ দেখাত ধুনীয়া হ’ব পাৰে, কিন্তু ইয়াক কেৱল ফেশ্বন কৰাৰ হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ হিন্দু ধৰ্মত ৰাখীক সুৰক্ষাসূত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয়, যিটো সাধাৰণতে সূতাৰে তৈয়াৰ কৰা হয় ৷ গতিকে এই ৰাখীবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগে ৷
ঈশ্বৰৰ নাম বা ছবিৰ থকা ৰাখী পিন্ধিব নালাগে
বহুতে ভগৱানৰ নাম বা ছবি থকা ৰাখী পবিত্ৰ বুলি ভাবে ৷ কিন্তু পিছলৈ যেতিয়া সেই ৰাখী আঁতৰাই দিয়া হয় বা খেলাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেতিয়া দেৱতাৰ প্ৰতি অসন্মান বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ইয়াৰ ফলত অশুভ ফল পোৱা যায় ৷
ক’লা ৰাখী বান্ধিব নালাগে
হিন্দু সংস্কৃতিত ক’লা ৰংক ঋণাত্মক শক্তিৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ সেয়ে ক’লা সূতাৰে তৈয়াৰী ৰাখী পিন্ধি নাথাকিলে ভাল ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাখীৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ নপৰে, বৰঞ্চ ভাইৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷
কেঁচা সূতাৰ সলনি প্লাষ্টিক বা ধাতুৰ ৰাখী ব্যৱহাৰ নকৰিব
- ৰাখী এবিধ পবিত্ৰ সূতা, যিটো সাধাৰণতে সূতাৰে তৈয়াৰ কৰিব লাগে ৷ প্লাষ্টিক, ধাতু বা মণিৰে সজোৱা ৰাখীৰ আধ্যাত্মিক তাৎপৰ্য হেৰুৱাই পেলায় ৷
- পুৰণি বা ফটা ৰাখী ব্যৱহাৰ নকৰিব
- পুৰণি বা ফটা ৰাখী পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ৷ ইয়াক অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
- বাওঁহাতেৰে ভাইৰ লগত ৰাখী বান্ধিব নালাগে
- সোঁহাতত ৰাখী বান্ধি দিয়াটো শুভ বুলি গণ্য হোৱাৰ দৰে ৰাক্ষী বন্ধনৰ দিনা ভগ্নীসকলে ভাতৃৰ সোঁহাতত ৰাখী বান্ধিব লাগে ৷ ইয়াৰ লগতে ৰাখী বান্ধি দিয়াৰ আগতে ভাইৰ কপালত তিলক লগাই মিঠাই আগবঢ়াব লাগে ৷
ৰাখী কেতিয়া বান্ধিব লাগে, দুপৰীয়া বা সন্ধিয়া ?
- শাস্ত্ৰ অনুযায়ী ৰাখীবন্ধন পূৰ্ণিমাৰ দিনা ভদ্ৰ কাল পৰিহাৰ কৰি ৰাখী বান্ধিব লাগে ৷ সন্ধিয়াৰ পিছত ৰাখী বান্ধিব নালাগে ৷
- ৰাখী বান্ধি থকাৰ সময়ত একাগ্ৰতাৰ অভাৱ
- ৰাখী বান্ধি থাকোঁতে একাগ্ৰতা আৰু ভক্তি থকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ এয়া কোনো ফেশ্বন শ্ব' নহয়, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ৷
- লগতে ৰাখী বান্ধি, হৃদয়ৰ পৰা ভাইৰ মংগলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা
- কেৱল ৰাখী বান্ধি লোৱাই নহয়, ভাইটিৰ সুস্বাস্থ্য, সফলতা আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে হৃদয়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
