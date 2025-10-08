নিজৰ চকুযুৰি ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ কৰক এই কাম

নিজৰ চকুযুৰি ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ কৰক এই কাম
চকুযুৰিৰ নিয়মিতভাৱে কেনেদৰে যতন ল'ব ? চকুৰ তল ফুলা বা আই পেডৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ কি কৰিব এই সন্দৰ্ভত জনালে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা মালা মহন্তই ।
Published : October 8, 2025 at 10:05 PM IST
গুৱাহাটী : চকুযুৰি প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰে ব্যক্তিত্বৰ দাপোণ । বিশেষকৈ নাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত চকুযুৰি সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক । প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়ে নিজৰ চকুযুৰি ধুনীয়াকৈ ৰাখিব বিচাৰে । দুচকুৰ উজ্জ্বলতাত আন্তৰিক সৌন্দর্য প্রতিবিম্বিত হয় ।
চকুযুৰিৰ নিয়মিত যতন আৰু কেইটামান সাধাৰণ সমস্যা আৰু সমিধান
- দৈনিক পুৱা শুই উঠি প্রথমেই পৰিষ্কাৰ ঠাণ্ডা পানীৰে চকুযুৰি ধুই ল'ব ।
- অন্ধকাৰ কোঠাত কেতিয়াও টিভি নাচাব ।
- একেৰাহে কেতিয়াও নৈশ পার্টি নকৰিব । এনে কৰাৰ ফলত চকুযুৰিৰ তলৰ ক'লা দাগৰ সমস্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ।
- দৈনিক অন্ততঃ ৮ৰ পৰা ১০ গিলাচ পানী খাব ।
- নিশা যিমানেই পলম নহওক চকুযুৰিৰ মেক-আপ ৰিম'ভ নিশ্চয় কৰিব ।
- চকুযুৰিৰ চাৰিওকাষৰ ছালখনৰ সৌন্দৰ্য অটুট ৰাখিবলৈ ভাল ব্ৰেণ্ডৰ আণ্ডাৰ আই ক্রীম বা জেল নিয়মিত ব্যৱহাৰ কৰিব ।
চকুযুৰিৰ চাৰিওকাষৰ বলিৰেখাৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ কি কৰিব
- দুটা এপ্রিকট ভালদৰে ধুই ৰুকি ল'ব । ইয়াৰ লগত চাহ চামুচেৰে দুচামুচ কাঠবাদাম তেল মিহলাই ল'ব । এই মিশ্রণেৰে চকুযুৰিৰ চাৰিওকাষৰ ছালখন লাহে লাহে মালিচ কৰিব । দহ মিনিটৰ পিছত গোলাপ পানীত কপাহ তিয়াই ছালখন মচি ল'ব ।
- চাহ চামুচেৰে আধাচামুচ ঘি, কেইটোপালমান আমলখিৰ ৰস আৰু কাঠবাদাম তেল একেলগে মিহলাই ল'ব । এই মিশ্রণেৰে চকুযুৰিৰ চাৰিওকাষে মালিচ কৰিব । দহ মিনিটৰ পিছত অকণমান কপাহ পানীত তিয়াই ভালদৰে মচি দিব ।
- দুচামুচ গাখীৰৰ সৰ আৰু আটা একেলগে মিহলাই এটা পেক তৈয়াৰ কৰি ল'ব । চকুযুৰিৰ চাৰিওকাষৰ ছালখনত দহ মিনিটৰ বাবে লগাই ভালদৰে ধুই পেলাব ।
- এচামুচ গাখীৰৰ সৰ, কেইটোপালমান মৌ আৰু চন্দন তেল একেলগে মিহলাই চকুযুৰিৰ চাৰিওকাষৰ ছালখন মালিচ কৰিব । দহ মিনিটৰ পিছত কপাহ পানীত তিয়াই মচি ল'ব ।
চকুৰ তল ফুলা বা আই পেডৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ কি কৰিব
- এই সমস্যাত ভোগা লোকসকলে খোৱা-বোৱাৰ প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিব
- সুৰাপান বৰ্জন কৰিব
- নিয়মিত আঠঘণ্টা শুবলৈ চেষ্টা কৰিব
লগতে ঘৰুৱাভাৱে কেইটামান উপায় কৰি এই সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে । ইয়াৰ বাবে দুটা টি-বেগ উতলাই লিকাৰ হোৱাৰ পিছত ফ্রিজত থৈ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব । ঠাণ্ডা টি-বেগ চকুযুৰিৰ ওপৰত থৈ আধাঘণ্টাৰ বাবে চিট হৈ শুই জিৰণি ল'ব । ইয়াৰ পাছত তিয়ঁহৰ ৰসত কপাহ তিয়াই চকুযুৰিৰ চাৰিওকাষৰ ছালখন মচি ল'ব ।
কুমলীয়া জিকাৰ ৰস এচামুচ, তুলসীৰ ৰস আৰু কেঁচা হালধিৰ ৰস একেলগে মিহলাই চকুযুৰিৰ চাৰিওকাষৰ ছালত লগাব । শুকোৱাৰ পিছত ভালদৰে ধুই পেলাব ।
দুচামুচ কমলাৰ ৰস বা আঙুৰৰ ৰস কপাহত তিয়াই চকুযুৰিৰ ওপৰত দিব । দহমিনিটৰ পিছত তুলি পেলাব । কেইটোপালমান কাঠবাদাম তেলেৰে চকুযুৰিৰ চাৰিওকাষ মালিচ কৰি তিতা কপাহেৰে মচি পেলাব ।
