ধনতেৰাছৰ দিনা কিয় ক্ৰয় কৰা হয় ঝাড়ু ? জানো আহক ইয়াৰ কাৰণ

ধনতেৰাছৰ দিনা কিয় ক্ৰয় কৰা হয় ঝাড়ু ? জানো আহক ইয়াৰ কাৰণ
ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি, ধনতেৰাছৰ দিনা ঝাড়ু ক্ৰয় কৰা অত্যন্ত শুভ, এই দিনটোত ঝাড়ু কিনিলে বহু সমস্যাও আঁতৰি যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷
Published : October 14, 2025 at 3:56 PM IST
ধনতেৰাছ হৈছে ধন-সম্পত্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ উদযাপনৰ প্ৰতীক ৷ লক্ষ্মী দেৱী ধন, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্যৰ দেৱী, আনহাতে দেৱী ধনবন্তৰী আয়ুৰ্বেদৰ দেৱী আৰু সুস্বাস্থ্যৰ সৈতে জড়িত ৷ আৰ্থিক সুখ-সমৃদ্ধি আৰু সুস্বাস্থ্যৰ বাবে ধনতেৰাছত মাৰ আশীষ বিচাৰে ৷ এই দিনটোত সোণ, ৰূপ, বাচন-বৰ্তন, অন্যান্য মূল্যৱান সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাটো পৰম্পৰাগত ৷ ধনতেৰাছৰ দিনা কুবেৰ, গণেশ, লক্ষ্মী দেৱীক পূজা কৰাটো অতি শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
বিজ্ঞ পণ্ডিতসকলৰ মতে, আন দেৱতাৰ দৰেই লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজাৰ বাবেও বিশেষ ৰীতি-নীতি বিধান কৰা হয় ৷ প্ৰেম আৰু সমৃদ্ধিৰ চিন স্বৰূপে ধনতেৰাছৰ দিনা উপহাৰ বিনিময় কৰাটো এটি পুৰণি পৰম্পৰা ৷ ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি, ধনতেৰাছৰ এই দিনটোত সোণ-ৰূপ, নতুন বাচন-বৰ্তন, গহণা আৰু ঝাড়ু ক্ৰয় কৰা অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ কিন্তু ধনতেৰাছৰ দিনা ঝাড়ু ক্ৰয় কৰোঁতে কিছুমান নিয়ম মানি চলা অত্যাৱশ্যক, নহ’লে মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হ’ব পাৰে ৷
ধনতেৰাছত ঝাড়ু ক্ৰয় কৰাৰ মহত্ব
ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি ঝাড়ু লক্ষ্মী দেৱীৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ধনতেৰাছত ঝাড়ু ক্ৰয় কৰিলে ঘৰলৈ সুখ, সমৃদ্ধি, ধন-সম্পত্তিৰ আগমন ঘটে ৷ ঝাড়ুৱে দাৰিদ্ৰতা দূৰ কৰে আৰু ধনাত্মক শক্তিৰ প্ৰবাহ বৃদ্ধি কৰে ৷ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাই ধন-সম্পত্তিৰ দেৱী লক্ষ্মীক আকৰ্ষণ কৰে আৰু তেওঁ তাতেই বাস কৰে ৷
ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি, ধনতেৰাছৰ দিনা ঝাড়ু ক্ৰয় কৰা অত্যন্ত শুভ ৷ এই দিনটোত ঝাড়ু কিনিলে বহু ধৰণৰ দুৰ্ভাগ্য বা সমস্যাও আঁতৰি যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ যাৰ বাবে এই দিনটোত বহুতেই ঝাড়ু ক্ৰয় কৰে ৷
ঝাড়ুত বান্ধক এডাল সূতা
ধনতেৰাছৰ বাবে ঝাড়ু কিনিলে প্ৰথমে তাত বগা সূতা বান্ধিব ৷ বিশ্বাস কৰা হয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা দেৱী লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰি ৷
পুৰণি ঝাড়ুৰ সৈতে কি কৰিব ?
ঝাড়ু কেতিয়াও ঘৰত থিয় হৈ থাকিব নালাগে ৷ ইয়াক অশুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ঝাড়ু সদায় চকুৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে ৷ এই সময়ত পুৰণি ঝাড়ুবোৰ পৰিষ্কাৰ আৰু উপযুক্ত ঠাইত লুকুৱাই ৰাখিব লাগে ৷
ইয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বহু ধৰ্মীয় মত প্রচলিত আছে ৷ কোৱা হয়, যদি কোনোবাই ঝাড়ুৰ অপমান কৰে, তেন্তে লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হয় ৷ সেইবাবে ধনতেৰাছৰ দিনা ঝাড়ু কিনোতে শুভ মুহূর্ত কি তাৰ বিষয়ে জানিব লাগে আৰু ৰাতিৰ সময়ত ঝাড়ু ক্ৰয় কৰিব নালাগে ৷ ঝাড়ু কিনোতে বিশেষকৈ কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগে ৷ ধনতেৰাছৰ দিনা এই ভুলবোৰ কৰিব নালাগে ৷
জ্যোতিষী সঞ্জয় কুমাৰে এই সন্দৰ্ভত কয়, ধনতেৰাছৰ দিনা ঝাড়ু কিনা অত্যন্ত শুভ, কিন্তু কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগে ৷ ধনতেৰাছৰ দিনা দুপৰীয়াৰ পিছত আৰু সূৰ্যাস্তৰ আগতে ঝাড়ু কিনা উচিত ৷ সূৰ্যাস্তৰ পিছত ঝাড়ু ঘৰলৈ আনিব নালাগে ৷ সন্ধিয়া সময়ত ধনতেৰাছৰ দিনা গণেশ-লক্ষ্মী মূৰ্তি, সোণ-ৰূপ, বাচন-বৰ্তন আদিৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰি, কিন্তু নিশাৰ সময়ত ঝাড়ু ক্ৰয় কৰিব নালাগে ৷ উল্লেখ্য যে এইবৰ্ষত ১৮ অক্টোবৰত পালন হ'ব ধনতেৰাছ ৷
