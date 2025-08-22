ETV Bharat / lifestyle

দামী চেম্পু পাহৰি যাব এবাৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰে চীয়া বীজ! - CHIA SEEDS FOR HAIR

চিয়া বীজৰ উপকাৰিতা কিমান আপুনি মই নিশ্চয় জানো কিন্তু ই আপোনাৰ কিমান সমস্যাৰ সমাধান দিয়াৰ বাবে সক্ষম জানেনে ?

Chia Seeds for Hair: Surprising Benefits for Stronger, Healthier Locks
দামী চেম্পু পাহৰি যাব এবাৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰে চীয়া বীজ! (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 22, 2025 at 5:20 PM IST

4 Min Read

বৰ্তমান স্বাস্থ্য সচেতন লোকৰ মাজত চিয়া বীজ অতি জনপ্ৰিয় ৷ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ওমেগা-৩ ফেটি এচিড, প্ৰটিন, এন্টিঅক্সিডেন্ট, জিংক, আইৰণ, মেগনেছিয়াম আৰু বিভিন্ন ভিটামিন থাকে ৷ যিবোৰে শৰীৰৰ লগতে চুলিৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ নিয়মিতভাৱে চিয়া বীজ খোৱাটো যেনেকৈ উপকাৰী, তেনেকৈ চুলিত লগালে চুলি মজবুত হোৱাই নহয়, ইয়াৰ জিলিকনিও বৃদ্ধি পায় ৷ চুলিৰ বাবে চিয়া বীজৰ আন কি কি ধৰণে উপকাৰী জানো আহক-

চুলিৰ বাবে চিয়া বীজৰ উপকাৰিতা কি জানি লওক-

  • চুলি সৰা ৰোধ কৰে – চিয়া বীজত থকা ওমেগা-৩ ফেটি এচিডে মূৰৰ ছাললৈ ৰক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলত চুলি সৰা কমি যায় ৷
  • চুলি ঘন কৰে – প্ৰ’টিন সমৃদ্ধ চিয়া গুটিয়ে চুলিৰ শিপা শক্তিশালী কৰে আৰু নতুন চুলিৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে ৷
  • ৰুক্ষতা হ্ৰাস কৰে – ইয়াত থকা এমিনো এচিড আৰু মিউচিলেজে চুলিক আৰ্দ্ৰ কৰি ৰাখে, যাৰ ফলত চুলিৰ ৰুক্ষতা নাইকিয়া হয় ৷
  • চুলিৰ অকালতে ধূসৰ হোৱা ৰোধ কৰে – চিয়া বীজ ত থকা এন্টিঅক্সিডেন্টে অক্সিডেটিভ চাপ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে, যিয়ে পাছলৈ কম বয়সত চুলি ধূসৰ হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেমীয়া কৰে ৷
  • উফি কমাব পাৰে – চিয়া বীজত থকা প্ৰদাহ নিবাৰণকাৰী গুণে মূৰৰ ছাল সুস্থ কৰি ৰাখে আৰু উফি কমায় ৷

চুলিৰ বাবে চিয়া বীজ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ? ইয়াত কিছুমান ঘৰুৱা উপায় আগবঢ়োৱা হ’ল-

  1. চিয়া বীজৰ চুলিৰ মাস্ক – ২ চামুচ চিয়া বীজ পানীত ২০ মিনিট তিয়াই জেল বনাব ৷ তাত ২ চামুচ নাৰিকল তেল বা অলিভ অইল মিহলাই লওক ৷ মূৰৰ ছাল আৰু চুলিত লগাই ৩০ মিনিট ৰাখিব ৷ তাৰ পিছত ধুই পেলাওক ৷
  2. চিয়া বীজ আৰু এলোভেৰা জেল – চিয়া গুটি তিয়াই তৈয়াৰ কৰা জেলৰ লগত এলোভেৰা জেল সমান পৰিমাণে মিহলাই লওক ৷ এই মিশ্ৰণটো মূৰৰ ছালত ভালদৰে মালিচ কৰক ৷ সপ্তাহত দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে চুলি আৰ্দ্ৰ আৰু চিকচিকিয়া হ’ব ৷
  3. চিয়া বীজ আৰু দৈৰ পেক – ২ চামুচ দৈৰ লগত ১ চামুচ গুড়ি চিয়া বীজ মিহলাই লওক ৷ এই মিশ্ৰণটো চুলিত লগাওক আৰু ধুই পেলোৱাৰ আগতে ২০ মিনিট ৰাখিব ৷ ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ চুলি কোমল হৈ পৰিব ৷
  4. চিয়া বীজ তিয়াই লোৱা পানী – ১ চামুচ চিয়া গুটি ১ গিলাচ পানীত ৰাতি তিয়াই ৰাখিব ৷ ৰাতিপুৱা চেকি লওক আৰু এই পানী ধুই চুলিত লগাওক ৷ ই আপোনাৰ চুলিৰ বাবে প্ৰাকৃতিক কণ্ডিচনাৰ হিচাপে কাম কৰে ৷

শেষত এক কথাই ক’ব পাৰি যে, চিয়া বীজ কেৱল এবিধ ছুপাৰফুডেই নহয়, চুলিৰ বাবে এবিধ প্ৰাকৃতিক ঔষধো ৷ ইয়াত থকা ওমেগা-৩ ফেটি এচিড, প্ৰ’টিন, আঁহ, এন্টিঅক্সিডেন্ট, আৰু প্ৰয়োজনীয় খনিজ পদাৰ্থই চুলিৰ গুৰিলৈকে পুষ্টি প্ৰদান কৰে ৷ নিয়মিতভাৱে ইয়াক পেক বনাই লগোৱাৰ উপৰিও ইয়াক খালে কেৱল আপোনাৰ চুলি সুন্দৰ হোৱাই নহয় চুলি সৰা, আদ্ৰতা আৰু উফি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় আৰু চুলি শক্তিশালী হোৱা, ডাঠ আৰু চিকচিকিয়া কৰি ৰাখিব পাৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও চিয়া গুটিয়ে শৰীৰৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যও উন্নত কৰে, যাৰ ফলত পৰোক্ষভাৱে চুলিৰ উপকাৰ হয় ৷

আজিৰ সময়ত যেতিয়া প্ৰদূষণ, দুৰ্বল খাদ্যাভ্যাস, আৰু মানসিক চাপৰ দৰে কাৰণত চুলিৰ সমস্যা বাঢ়িছে, তেতিয়া চিয়া গুটিৰ দৰে প্ৰাকৃতিক বিকল্পই চুলিৰ যত্নৰ বাবে সহজ আৰু নিৰাপদ সমাধান হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু মনত ৰখা ভাল যে কেৱল চিয়া বীজে আচৰিত কাম নকৰে—সুষম খাদ্য, পৰ্যাপ্ত পানী, নিদ্ৰা, চুলিৰ যত্নৰ সঠিক নিয়মৰ সৈতে ইয়াক সেৱন কৰিলে আকাংক্ষিত ফলাফল পোৱা যাব ৷

মুঠতে চিয়া বীজ হৈছে এক ফলপ্ৰসূ আৰু সুলভ মূল্যৰ ছুপাৰফুড যিয়ে চুলিক ভিতৰৰ পৰা পুষ্টি প্ৰদান কৰে ৷ ইয়াৰ পেক লগোৱাৰ লগতে আপোনাৰ খাদ্য আৰু জীৱনশৈলীতো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আপুনি কেৱল আপোনাৰ স্বাস্থ্যই উপকাৰিতা লাভ কৰাই নহয়, চুলিৰ সৌন্দৰ্য আৰু শক্তিও দীৰ্ঘদিন ধৰি বজাই ৰাখিব পাৰিব ৷

লগতে পঢ়ক

  1. চিয়া বীজ মিহলোৱা পানীত থকা এই আচৰিত গুণাগুণৰ বিষয়ে আপুনি জ্ঞাতনে ?
  2. Anushka Sharma: অনুষ্কাই ফিটনেছ তথা নিজকে সুস্থ ৰাখিবৰ বাবে প্ৰতিদিনে পুৱাৰ আহাৰত গ্ৰহণ কৰে এই খাদ্য
  3. Chia seeds: গাখীৰতকৈও পাঁচগুণ অধিক কেলছিয়ামেৰে সমৃদ্ধ চিয়া বীজ

বৰ্তমান স্বাস্থ্য সচেতন লোকৰ মাজত চিয়া বীজ অতি জনপ্ৰিয় ৷ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ওমেগা-৩ ফেটি এচিড, প্ৰটিন, এন্টিঅক্সিডেন্ট, জিংক, আইৰণ, মেগনেছিয়াম আৰু বিভিন্ন ভিটামিন থাকে ৷ যিবোৰে শৰীৰৰ লগতে চুলিৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ নিয়মিতভাৱে চিয়া বীজ খোৱাটো যেনেকৈ উপকাৰী, তেনেকৈ চুলিত লগালে চুলি মজবুত হোৱাই নহয়, ইয়াৰ জিলিকনিও বৃদ্ধি পায় ৷ চুলিৰ বাবে চিয়া বীজৰ আন কি কি ধৰণে উপকাৰী জানো আহক-

চুলিৰ বাবে চিয়া বীজৰ উপকাৰিতা কি জানি লওক-

  • চুলি সৰা ৰোধ কৰে – চিয়া বীজত থকা ওমেগা-৩ ফেটি এচিডে মূৰৰ ছাললৈ ৰক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলত চুলি সৰা কমি যায় ৷
  • চুলি ঘন কৰে – প্ৰ’টিন সমৃদ্ধ চিয়া গুটিয়ে চুলিৰ শিপা শক্তিশালী কৰে আৰু নতুন চুলিৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে ৷
  • ৰুক্ষতা হ্ৰাস কৰে – ইয়াত থকা এমিনো এচিড আৰু মিউচিলেজে চুলিক আৰ্দ্ৰ কৰি ৰাখে, যাৰ ফলত চুলিৰ ৰুক্ষতা নাইকিয়া হয় ৷
  • চুলিৰ অকালতে ধূসৰ হোৱা ৰোধ কৰে – চিয়া বীজ ত থকা এন্টিঅক্সিডেন্টে অক্সিডেটিভ চাপ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে, যিয়ে পাছলৈ কম বয়সত চুলি ধূসৰ হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেমীয়া কৰে ৷
  • উফি কমাব পাৰে – চিয়া বীজত থকা প্ৰদাহ নিবাৰণকাৰী গুণে মূৰৰ ছাল সুস্থ কৰি ৰাখে আৰু উফি কমায় ৷

চুলিৰ বাবে চিয়া বীজ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ? ইয়াত কিছুমান ঘৰুৱা উপায় আগবঢ়োৱা হ’ল-

  1. চিয়া বীজৰ চুলিৰ মাস্ক – ২ চামুচ চিয়া বীজ পানীত ২০ মিনিট তিয়াই জেল বনাব ৷ তাত ২ চামুচ নাৰিকল তেল বা অলিভ অইল মিহলাই লওক ৷ মূৰৰ ছাল আৰু চুলিত লগাই ৩০ মিনিট ৰাখিব ৷ তাৰ পিছত ধুই পেলাওক ৷
  2. চিয়া বীজ আৰু এলোভেৰা জেল – চিয়া গুটি তিয়াই তৈয়াৰ কৰা জেলৰ লগত এলোভেৰা জেল সমান পৰিমাণে মিহলাই লওক ৷ এই মিশ্ৰণটো মূৰৰ ছালত ভালদৰে মালিচ কৰক ৷ সপ্তাহত দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে চুলি আৰ্দ্ৰ আৰু চিকচিকিয়া হ’ব ৷
  3. চিয়া বীজ আৰু দৈৰ পেক – ২ চামুচ দৈৰ লগত ১ চামুচ গুড়ি চিয়া বীজ মিহলাই লওক ৷ এই মিশ্ৰণটো চুলিত লগাওক আৰু ধুই পেলোৱাৰ আগতে ২০ মিনিট ৰাখিব ৷ ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ চুলি কোমল হৈ পৰিব ৷
  4. চিয়া বীজ তিয়াই লোৱা পানী – ১ চামুচ চিয়া গুটি ১ গিলাচ পানীত ৰাতি তিয়াই ৰাখিব ৷ ৰাতিপুৱা চেকি লওক আৰু এই পানী ধুই চুলিত লগাওক ৷ ই আপোনাৰ চুলিৰ বাবে প্ৰাকৃতিক কণ্ডিচনাৰ হিচাপে কাম কৰে ৷

শেষত এক কথাই ক’ব পাৰি যে, চিয়া বীজ কেৱল এবিধ ছুপাৰফুডেই নহয়, চুলিৰ বাবে এবিধ প্ৰাকৃতিক ঔষধো ৷ ইয়াত থকা ওমেগা-৩ ফেটি এচিড, প্ৰ’টিন, আঁহ, এন্টিঅক্সিডেন্ট, আৰু প্ৰয়োজনীয় খনিজ পদাৰ্থই চুলিৰ গুৰিলৈকে পুষ্টি প্ৰদান কৰে ৷ নিয়মিতভাৱে ইয়াক পেক বনাই লগোৱাৰ উপৰিও ইয়াক খালে কেৱল আপোনাৰ চুলি সুন্দৰ হোৱাই নহয় চুলি সৰা, আদ্ৰতা আৰু উফি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় আৰু চুলি শক্তিশালী হোৱা, ডাঠ আৰু চিকচিকিয়া কৰি ৰাখিব পাৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও চিয়া গুটিয়ে শৰীৰৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যও উন্নত কৰে, যাৰ ফলত পৰোক্ষভাৱে চুলিৰ উপকাৰ হয় ৷

আজিৰ সময়ত যেতিয়া প্ৰদূষণ, দুৰ্বল খাদ্যাভ্যাস, আৰু মানসিক চাপৰ দৰে কাৰণত চুলিৰ সমস্যা বাঢ়িছে, তেতিয়া চিয়া গুটিৰ দৰে প্ৰাকৃতিক বিকল্পই চুলিৰ যত্নৰ বাবে সহজ আৰু নিৰাপদ সমাধান হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু মনত ৰখা ভাল যে কেৱল চিয়া বীজে আচৰিত কাম নকৰে—সুষম খাদ্য, পৰ্যাপ্ত পানী, নিদ্ৰা, চুলিৰ যত্নৰ সঠিক নিয়মৰ সৈতে ইয়াক সেৱন কৰিলে আকাংক্ষিত ফলাফল পোৱা যাব ৷

মুঠতে চিয়া বীজ হৈছে এক ফলপ্ৰসূ আৰু সুলভ মূল্যৰ ছুপাৰফুড যিয়ে চুলিক ভিতৰৰ পৰা পুষ্টি প্ৰদান কৰে ৷ ইয়াৰ পেক লগোৱাৰ লগতে আপোনাৰ খাদ্য আৰু জীৱনশৈলীতো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আপুনি কেৱল আপোনাৰ স্বাস্থ্যই উপকাৰিতা লাভ কৰাই নহয়, চুলিৰ সৌন্দৰ্য আৰু শক্তিও দীৰ্ঘদিন ধৰি বজাই ৰাখিব পাৰিব ৷

লগতে পঢ়ক

  1. চিয়া বীজ মিহলোৱা পানীত থকা এই আচৰিত গুণাগুণৰ বিষয়ে আপুনি জ্ঞাতনে ?
  2. Anushka Sharma: অনুষ্কাই ফিটনেছ তথা নিজকে সুস্থ ৰাখিবৰ বাবে প্ৰতিদিনে পুৱাৰ আহাৰত গ্ৰহণ কৰে এই খাদ্য
  3. Chia seeds: গাখীৰতকৈও পাঁচগুণ অধিক কেলছিয়ামেৰে সমৃদ্ধ চিয়া বীজ

For All Latest Updates

TAGGED:

CHIA SEEDS BENEFITSCHIA SEEDS FOR HAIR GROWTHCHIA SEEDS HAIR PACKচুলিৰ বাবে চিয়া বীজৰ উপকাৰিতাCHIA SEEDS FOR HAIR

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এখন বিশেষ ফটোগ্ৰাফ - য’ত স্মৰণীয় হৈ আছে চৈতী, ৰেণুকা, নমিতাৰ হৃদয়স্পৰ্শী কাহিনী

প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি নিবিড় ভালপোৱা নৱ-প্ৰজন্মৰ এইগৰাকী অভিনেতাৰ

ম’ম’, নুডলছ, চক‘লেটো হ’ব পাৰে প্ৰসাদ ! বিশ্বাস নহ’লেও দেশৰ কিছুমান মন্দিৰত দেৱ-দেৱীক আগবঢ়োৱা হয় এইসমূহ ভোগ

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.