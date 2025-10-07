ETV Bharat / lifestyle

বৰ্তমানৰ সময়ত অনলাইন স্কেম, চাইবাৰ অপৰাধ খুবেই বাঢ়ি গৈছে, যাৰ ভুক্তভোগী অক্ষয় কুমাৰৰ কন্যাও, এনে পৰিস্থিতিত চাইবাৰ অপৰাধৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ সন্তানটিক কিদৰে সুৰক্ষিত ৰাখিব-

CYBER SAFETY FOR KIDS
অক্ষয় তনয়াৰ পৰা চাইবাৰ অপৰাধীয়ে বিচাৰিলে নগ্ন ছবি! ডিজিটেল যুগত আপোনাৰ সন্তানটিক কিদৰে ৰাখিব সুৰক্ষিত ? (INSTAGRAM)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 7, 2025 at 9:41 PM IST

বলীউড অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰৰ কন্যা নিতাৰাক অনলাইন গেম খেলি থকা অৱস্থাত হাৰাশাস্তি কৰা হৈছিল ৷ ১৩ বছৰীয়া নিতাৰাক অনলাইনত নগ্ন ফটো বিচাৰিছিল ৷ শুকুৰবাৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ে আয়োজন কৰা চাইবাৰ সজাগতা মাহ অক্টোবৰ ২০২৫ত উপস্থিত হৈ অক্ষয়ে এই তিক্ত অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কয় ৷

অক্ষয় কন্যাৰ কি হ’ল ?

অক্ষয়ে ক’লে যে এদিন নিতাৰা অনলাইনত ভিডিঅ’ গেম খেলি আছিল ৷ এজন ব্যক্তিয়ে অনলাইনত উৎসাহিত কৰি আছিল ৷ হঠাৎ নিতাৰাক সোধা হ’ল তেওঁ ছোৱালী নে ল’ৰা ৷ ব্যক্তিজনৰ লগত নিতাৰাক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ লগে লগে ব্যক্তিজনৰ আচৰণ সলনি হ’বলৈ ধৰিলে ৷ অক্ষয়ে আৰু কয় যে নিতাৰাৰ প্ৰকৃত পৰিচয় জনাৰ পিছত মানুহজনে নগ্ন ছবি বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ আৰু নিতাৰাই লগে লগে খেল খেলা বন্ধ কৰি দিয়ে ৷

অক্ষয় কয় নিতাৰাই মোক আৰু মাক টুইংকলক সকলো কথা কৈছিল ৷ বহুতে এই কথা মাক-দেউতাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নিবিচাৰে ৷ গতিকে সকলোৱে অলপ সাৱধান হোৱা উচিত ৷ ল’ৰা-ছোৱালীৰ লগত মুকলিকৈ কথা পাতিব লাগে ৷

লগে লগে অক্ষয়ৰ কন্যাই খেল বন্ধ কৰি মাতৃ টুইংকল খান্নাক খবৰ দিয়ে ৷ এই ঘটনাই চাইবাৰ অপৰাধীয়ে কেনেকৈ অনলাইনত শিশুক লক্ষ্য কৰি লৈছে তাকে উজ্জ্বল কৰি তুলিছে ৷ ই এক সৰু আৰম্ভণি যদিও ই পিচলৈ ডাঙৰ অপৰাধলৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ সেয়ে নিজৰ সন্তানৰ সৈতে এটি বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাটো খুবেই জৰুৰী যাতে যিকোনো কথাই আপোনাৰ সন্তানে আপোনাক খোলাখুলিকৈ ক’ব পাৰে আৰু এনে ঘটনাৰ পৰা আপোনাৰ সন্তানেও যাতে বাচি থাকিব পাৰে তাৰ বাবে এই টিপছসমূহ আজিয়েই অনুসৰণ কৰক-

আপোনাৰ সন্তানক চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ পাঠ শিকাওক

চাইবাৰ অপৰাধ বা ইণ্টাৰনেট সম্পৰ্কীয় অপৰাধ নিয়মীয়া ৰাজপথৰ অপৰাধতকৈ দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ৷ এই অপৰাধীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া, গেমিং এপ, আৰু অন্যান্য অনলাইন প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি শিশুক লক্ষ্য কৰি লয় ৷ গতিকে আপোনাৰ সন্তানে এই বিপদৰ বিষয়ে সচেতন হোৱাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ অক্ষয় কুমাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক বিদ্যালয়সমূহত "চাইবাৰ পিৰিয়ড" প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে, য'ত সপ্তম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে শিশুসকলক চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়ে শিকোৱা হয় ৷

প্ৰতিজন অভিভাৱকৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা

অক্ষয় কন্যাই যি কৰিলে সেয়া প্ৰতিটো শিশুৰ বাবে এক শিক্ষা ৷ আতংকিত হৈ কোনো ভুল পদক্ষেপ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ তৎক্ষণাত পিতৃ-মাতৃক এই পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰিলে ৷ পিতৃ-মাতৃ-সন্তানৰ মাজত থকা দৃঢ় সম্পৰ্কৰ বাবেই সেয়া সম্ভৱ হৈছিল ৷

মানসিক স্বাস্থ্য আৰু আচৰণ বিজ্ঞান, মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ প্ৰধান পৰামৰ্শদাতা ডাঃ মৃণ্ময় কুমাৰ দাসে এই সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰি কয় যে, যদি আপোনাৰ সন্তানে আপোনাৰ পৰা একো লুকুৱাই নাৰাখে আৰু ভয় নোহোৱাকৈ সকলো কথা কয়, তেন্তে সেয়া আপোনাৰ বাবে জয় ৷ সদায় আপোনাৰ সন্তানৰ বন্ধু হওক ৷ প্ৰতিদিনে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতক, তেওঁলোকে কি কৰিছে, কি খেল খেলিছে, আৰু অনলাইনত কাৰ সৈতে কথা পাতিছে সোধক ৷ তেওঁলোকক বুজাওক যে যদি কোনো অচিনাকি মানুহে এনে কৰিবলৈ যদি কয় তেন্তে সন্তানটিয়ে যাতে আপোনাক লগে লগে সকলো কথা মুকলিকৈ কয় ৷

অক্ষয়ে যি অনুষ্ঠানত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰে সেই অনুষ্ঠানত অভিনেত্ৰী ৰাণী মুখাৰ্জীও উপস্থিত আছিল ৷ ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে কয় যে, চাইবাৰ অপৰাধৰ বিৰুদ্ধেও মাত মতাটো দৰকাৰ লগতে এই চাইবাৰ অপৰাধৰ বিষয়ে আমি অধিক সজাগ আৰু সচেতন হোৱা উচিত বুলিও তেওঁ কয় ৷ ইয়াৰ বাবে চৰকাৰক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈও ৰাণীয়ে আহ্বান জনায় ৷

শেহতীয়াকৈ বক্স অফিচত মুক্তি লাভ কৰিছে অক্ষয় কুমাৰৰ নতুন ছবি জলী এল এল বি ৩ ৷ এই ছবিখনে ইতিমধ্যে বক্স অফিচত সঁহাৰি লাভ কৰিছে ৷ আৰ্ছাদ ৱাৰছী আৰু অক্ষয়ৰ যুটিয়ে প্ৰশংসা লাভ কৰিছে ৷ কৃষক আন্দোলনক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্মিত এই ছবিখনে কমেডীৰ ৰূপত সমাজৰ কথা কৈছে ৷ ইয়াত ৰাজনীতিৰ কথা কোৱা হৈছে ৷

