জীৱনত সফলতাৰ চিৰি বগাবলৈ আজিয়েই অনুসৰণ কৰক এই চাণক্য নীতি - ACHARYA CHANAKYA PRINCIPLES

আজি এনে কিছুমান চাণক্য নীতিৰ বিষয়ে জানো আহক যিয়ে আপোনাক জীৱনত সফলতা লাভ কৰাত সহায় কৰিব-

Achraya Chanakya
জীৱনত সফলতাৰ চিৰি বগাবলৈ আজিয়েই অনুসৰণ কৰক এই চাণক্য নীতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 21, 2025 at 11:18 AM IST

4 Min Read

প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে সুখী আৰু সফল জীৱন যাপনৰ ইচ্ছা কৰে, কিন্তু এই দুয়োটা কাম লাভ কৰিবলৈ এজন ব্যক্তিয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে ৷ আচাৰ্য চাণক্যই জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ বহুতো কথা কৈছে ৷ যদি সেইবোৰক মনোযোগ দিয়ে তেন্তে বিফলতাই আপোনাক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে ৷

আচাৰ্য চাণক্য তেওঁৰ সময়ৰ এগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষক আছিল । তেওঁৰ বহু শিক্ষানীতি আৰু লিখনি বৰ্তমান জীৱনতো ১০০% সত্য । চাণক্য আছিল এগৰাকী মহান ৰাজনীতিবিদ, অৰ্থনীতিবিদ, পৰম জ্ঞানী । তেওঁ কোৱা কথাবোৰ চাণক্য নীতি নামেৰে আজিও জনাজাত । চাণক্য নীতিত তেওঁ টকাৰ উপযোগিতা আৰু গুৰুত্বৰ বিষয়ে বহুত ভালকৈ শিকোৱা হৈছে । আচাৰ্য চাণক্যৰ নীতিয়ে সদায় মনোবল বৃদ্ধিৰ কাম কৰে আৰু জীৱনত সংগ্ৰাম কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগায় । আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক এনে কিছুমান চাণক্য নীতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছো, যিয়ে আপোনাক জীৱনত সফলতা লাভ কৰাত সহায়ক হ’ব প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে ।

চাণক্যই জীৱনটোক ভালকৈ গঢ়িবলৈ দিয়া উপদেশত কি কৈছে চাও আহক-

আচাৰ্য চাণক্যৰ মতে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজ আৰু প্ৰতিটো কাম কৰিবলৈ উপযুক্ত সময় আৰু সঠিক স্থানৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগে ৷

সময়ৰ প্ৰতি সন্মান সফলতাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ ৷ সঠিক সময়ত কৰা কৰ্ম সদায় ফলদায়ক ৷ এজন ব্যক্তি সদায় সেই ঠাইত আৰু সেই সময়ত থাকিব লাগে য’ত কৰ্মসংস্থাপনৰ পৰ্যাপ্ত উপায় উপলব্ধ ৷

আজিৰ সময়ত বন্ধু-বান্ধৱী থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, কিন্তু পৰিস্থিতি যিয়েই নহওক কিয় আপোনাৰ প্ৰকৃত আৰু ভাল বন্ধুক কেতিয়াও আঁতৰি নাযায় ৷ এনে বন্ধু-বান্ধৱীয়েহে আপোনাৰ সফলতাৰ পথটো সহজ কৰি তোলাত সহায়ক বুলি প্ৰমাণিত হয় ৷

এজন ব্যক্তিৰ সফলতাত বন্ধুৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, কিন্তু এজন ব্যক্তিৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰকৃত বন্ধুক চিনাক্ত কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ এজন প্ৰকৃত বন্ধুৱে কেৱল অসুবিধাৰ পৰা ওলাই অহাত সহায় কৰাই নহয়, সঠিক আৰু ভুলৰ পাৰ্থক্যও কোৱাৰ ক্ষমতাও আছে ৷

জীৱিকাৰ বাবে টকা উপাৰ্জন কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ কেতিয়াও আপোনাৰ সামৰ্থ্য আৰু আনুগত্য বিপদত পেলাব নালাগে ৷ এজন ব্যক্তিয়ে সদায় নিজৰ প্ৰতিভা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰাহে উচ্চতাত উপনীত হয় আৰু আত্মসন্মান বজাই ৰাখিব পাৰে ৷ সেয়ে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ শক্তি আৰু দুৰ্বলতা দুয়োটাকে জানি ল’ব লাগে ৷

এজন ব্যক্তিয়ে সদায় সৎভাৱে ধন উপাৰ্জন কৰিব লাগে আৰু সঞ্চয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিনিয়োগলৈকে গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰৰ যত্ন ল’ব লাগে ৷ টকা উপাৰ্জনৰ লগতে সঞ্চয়ও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ বেয়া সময়ৰ বাবে নিজৰ ধন সঞ্চয় নকৰা মানুহক মূৰ্খ বোলা হয় ৷ কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁ বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ৷

আচাৰ্য চাণক্য নীতি শাস্ত্ৰৰ মতে এজন ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও নিজৰ আত্মসন্মানৰ সৈতে আপোচ কৰিব নালাগে ৷ ইয়াৰোপৰি আপোনাৰ সন্মানত আনক আঘাত কৰাৰ সুবিধা দিব নালাগে ৷

অনুশোচনা নকৰিব

আচাৰ্য চাণক্যই কৈছে যে পাৰ হৈ যোৱা সময়ৰ বাবে কেতিয়াও অনুশোচনা কৰা উচিত নহয় আৰু ভৱিষ্যতৰ চিন্তা কেতিয়াও কৰা উচিত নহয় ৷ এজন জ্ঞানী ব্যক্তিয়ে সদায় বৰ্তমানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ৷

শিক্ষা

চাণক্য নীতিৰ মতে এজন ব্যক্তিয়ে শিক্ষাৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিব লাগে ৷ এজন শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে সকলোতে সন্মান পায় ৷ শিক্ষাৰ সন্মুখত শক্তি আৰু সৌন্দৰ্য্য দুয়োটা অসাৰ ৷

নিজৰ পৰিস্থিতি সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক

চাণক্য নীতিৰ মতে বহু লোকে পৰিস্থিতি সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে ৷ তেওঁলোকে ভাবে যে কামবোৰ যিদৰে আছে তেনেকৈয়ে চলি থাকিবলৈ দিয়ক, এনে মানুহ কেতিয়াও সফলতাৰ জখলা বগাব নোৱাৰে ৷

সমান মৰ্যাদাৰ মানুহৰ লগতহে বন্ধুত্ব গঢ়ি তোলক

আচাৰ্য চাণক্যই কৈছে যে বন্ধুত্ব সদায় সমান মৰ্যাদাৰ মানুহৰ লগত গঢ়িব লাগে, কাৰণ যিসকল আপোনাৰ সমান নহয় তেওঁলোক সদায় আপোনাৰ বাবে বেদনাদায়ক হ’ব ৷

আনৰ ভুলৰ পৰা শিকিব পৰা

চাণক্যই কৈছে যে আনৰ ভুলৰ পৰাও শিকিব লাগে, কাৰণ আনৰ ভুলৰ পৰা শিকিব নোৱাৰা ব্যক্তিজনে নিজৰ জীৱনত সফলতা লাভৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি থাকে ৷

