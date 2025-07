ETV Bharat / lifestyle

কেতিয়া পালন কৰা হয় বন্ধুত্ব দিৱস ? এই ৪টা উপায়েৰে বিশেষ কৰি তোলক এই দিনটো

কিন্তু আপুনি জানেনে যে, কেৱল উপহাৰ দিয়েই নহয়, আন বহু ধৰণেৰে (Friendship Day Surprise Ideas) আপুনি আপোনাৰ বন্ধুক বিশেষ অনুভৱ কৰিব পাৰে (How to Surprise Your Best Friend)? সেয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধুত্ব দিৱসৰ দিনা আপুনিও আপোনাৰ প্ৰিয় বন্ধুক সুখী বা বিশেষ অনুভৱ কৰোৱাৰ এই ৪টা উপায় জানি লওক-

ছাৰপ্ৰাইজ মিটৰ পৰিকল্পনা কৰক

যদি আপোনাৰ বন্ধু আপোনাৰ পৰা বহু দূৰত থাকে বা আপোনাৰ ব্যস্ত জীৱনৰ বাবে দুয়োজনে লগ হ’ব নোৱাৰে তেন্তে বন্ধুত্ব দিৱসত তেওঁলোকক ছাৰপ্ৰাইজ দিবৰ বাবে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ তেওঁলোকৰ ঘৰ বা প্ৰিয় কেফেত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকক আচৰিত কৰক আৰু তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডলত থকা সুখ দেখিবলৈ পাব ৷ যদি দূৰত্বৰ বাবে লগ পোৱাটো অসুবিধা হয়, তেন্তে ভিডিঅ’ কলত দীঘলীয়া আড্ডা মাৰি পুৰণি স্মৃতিবোৰ আকৌ সতেজ কৰক ৷

হাতেৰে বনোৱা কাৰ্ড বা চিঠি লিখক

বৰ্তমানৰ ডিজিটেল যুগত হাতে লিখা কাৰ্ড বা চিঠিৰ গুৰুত্ব খুবেই বাঢ়িছে ৷ সেয়ে আপুনি আপোনাৰ বন্ধুৰ বাবে এখন আৱেগপূৰ্ণ চিঠি লিখক, য’ত আপুনি তেওঁৰ গুৰুত্ব আৰু আপোনাৰ সম্পৰ্কৰ গুণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰক ৷ তাত আপোনালোক দুয়োৰে এখন স্মৰণীয় ছবিও পেষ্ট কৰিব পাৰে ৷ এই সৰু কথাটোৱে আপোনাৰ বন্ধুৰ হৃদয় চুই যাব ৷

ব্যক্তিগতকৃত গীত বা ভিডিঅ' বনাওক

যদি আপুনি গায়ন বা ভিডিঅ’ সম্পাদনাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত, তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুৰ বাবে এটা বিশেষ গীত ৰেকৰ্ড কৰক বা তেওঁলোকৰ সৈতে কটোৱা মুহূৰ্তবোৰৰ এটা স্মৰণীয় ভিডিঅ’ মণ্টেজ বনাওক ৷ ইয়াত তেওঁলোকৰ প্ৰিয় গীতটো কভাৰ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাই এটা চুটি ভিডিঅ’ বনাব পাৰে ৷ এনে ব্যক্তিগত উপহাৰে তেওঁলোকক বহুত সুখী কৰিব ৷

তেওঁলোকৰ প্ৰিয় কামৰ বাবে সময় উলিয়াওক

সকলোৰে কিছুমান প্ৰিয় কাম থাকে, যেনে চিনেমা চোৱা, ট্ৰেকিং কৰা, বজাৰ কৰা বা খেল খেলা ৷ বন্ধুত্ব দিৱসত আপোনাৰ বন্ধুক বিশেষ অনুভৱ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় কামটো কৰক ৷ যদি আপোনাৰ বন্ধুজন কিতাপ প্ৰেমী হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ লগত লাইব্ৰেৰীলৈ যাওক বা তেওঁলোকৰ প্ৰিয় কিতাপখন উপহাৰ দিয়ক ৷ যদি তেওঁলোক খাদ্যপ্ৰেমী হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ লৈ যাওক ৷

বন্ধুত্ব হৈছে তেজৰ সম্পৰ্কতকৈও গভীৰ আৰু ঘনিষ্ঠ এক বহুমূলীয়া বন্ধন ৷ আন্তৰ্জাতিক বন্ধুত্ব দিৱস কেৱল বন্ধু-বান্ধৱীক উপহাৰ দিয়াৰ দিন নহয়, বিশ্বাস, বুজাবুজি আৰু নিঃচৰ্ত প্ৰেমক সামৰি লোৱা বন্ধনক শক্তিশালী কৰাৰ এক সুযোগ ৷

যেতিয়া আমি আমাৰ বিশেষ বন্ধুজনৰ বাবে এটা সৰু প্ৰচেষ্টা কৰো—যেনে আচৰিত ভ্ৰমণ, হাতেৰে লিখা চিঠি, তেওঁলোকৰ পছন্দৰ কোনো কাৰ্যকলাপ বা ব্যক্তিগতকৃত ভিডিঅ’—আমি তেওঁলোকক কেৱল এদিন নহয়, আজীৱনৰ স্মৃতি উপহাৰ দিছো ৷

এই দিনটোক বিশেষ কৰি তুলিবলৈ বহুত টকা খৰচ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় নহয়, কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল আপোনাৰ প্ৰকৃত অনুভৱ আৰু সময় ৷ বন্ধুত্বত হৃদয়ৰ পৰা কৰা সৰু সৰু প্ৰচেষ্টাবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, দেখুৱাই দিয়া নহয় ৷

গতিকে এই বন্ধুত্ব দিৱসত আপোনাৰ বন্ধুক কওক যে তেওঁলোক আপোনাৰ জীৱনত কিমান বিশেষ ৷ দূৰত্ব হওক বা ব্যস্ততা, প্ৰকৃত বন্ধুৱে কেৱল আপোনাৰ মৰম আৰু মনোযোগ আশা কৰে ৷ আহক এই সম্পৰ্কক আৰু গভীৰলৈ লৈ আমাৰ বন্ধুসকলক এই দিনটোত বিশেষ অনুভৱ কৰাওঁ, যাতে তেওঁলোকে সদায় মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ বন্ধুত্ব কেৱল সম্পৰ্ক নহয় বৰঞ্চ আজীৱন স্থায়ী অনুভৱ ৷