হিন্দু ধৰ্মৰ অন্যতম পূজনীয় দেৱতা হৈছে মহাদেৱ ৷ কেইবাটাও লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ উদ্দেশ্যে ভগৱান শিৱই বিভিন্ন ৰূপত আবিৰ্ভাৱ হৈছিল ৷ সৃষ্টিকৰ্তা, ধ্বংস, আৰু দেৱাদি দেৱ হোৱাৰ লগতে তেওঁৰ প্ৰতিটো অৱতাৰে এটি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে ৷ ভগৱান শিৱৰ এই বিভিন্ন প্ৰকাশে ভক্তসকলক আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ আৰু আকাংক্ষিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে ৷ আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি ভগৱান শিৱৰ ১০টা ৰূপ প্ৰকাশ আৰু ইয়াৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে জানো আহক-
১/ পশুপতিনাথ
পাহসুপতিনাথ জীক সকলো জীৱৰ প্ৰভু হিচাপে জনা যায় ৷ ভগৱান শিৱৰ এই ৰূপে সকলো জীৱৰ প্ৰতি দয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ এই অৱতাৰে মানুহ, প্ৰাণী আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ আন্তঃনিৰ্ভৰশীলতাৰ প্ৰতীক হিচাপে মানুহক প্ৰকৃতিৰ শলাগ ল’বলৈ আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে মিলাপ্ৰীতিৰে জীয়াই থাকিবলৈ উৎসাহিত কৰে ৷ নেপালত অতি বিখ্যাত পশুপতিনাথ জী মন্দিৰ আছে, য’ত তেওঁক ৰক্ষক দেৱতা হিচাপে শ্ৰদ্ধা কৰা হয় ৷
২/ নটৰাজ
ভগৱান শিৱৰ নটৰাজ ৰূপে মহাজাগতিক নৃত্যশিল্পী হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে য'ত তেওঁক তাণ্ডৱ পৰিৱেশন কৰা হিচাপে চিত্ৰিত কৰা হৈছে ৷ ভগৱান শিৱৰ এই ৰূপটোৱে সমগ্ৰ মহাবিশ্বত সৃষ্টি, সংৰক্ষণ আৰু ধ্বংসৰ চক্ৰক বুজায় ৷ নটৰাজ মূৰ্তি জুইৰ শিখাৰে আগুৰি আছে, বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ পুনৰ্জন্ম আৰু অজ্ঞানতাৰ ধ্বংসৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷ নটৰাজে ঐশ্বৰিক শক্তিৰ পৰিৱৰ্তনশীল শক্তি আৰু পৰিৱৰ্তনৰ নিশ্চয়তাৰ ওপৰত পাঠ প্ৰদান কৰে ৷ নটৰাজ ৰূপত ভগৱান শিৱই মায়া আৰু অজ্ঞানতাৰে মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰা অপসমৰা অসুৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল ৷
৩/ অৰ্ধনৰেশ্বৰী
ভগৱান শিৱৰ এই সুন্দৰ ৰূপত তেওঁ পুৰুষ আৰু নাৰী শক্তিৰ ঐক্য আৰু সংমিশ্ৰণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ শিৱক এই ৰূপত দেৱী পাৰ্বতীৰ সৈতে একত্ৰিত, অৰ্ধ নাৰী, অৰ্ধ পুৰুষ হিচাপে চিত্ৰিত কৰা হৈছে ৷ এই ৰূপে পুৰুষ আৰু নাৰী শক্তিৰ আদৰ্শ সমন্বয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ ইয়াৰ প্ৰতীক হৈছে যে শিৱ (সচেতনতা) আৰু শক্তি (শক্তি)ৰ মিলন অবিহনে সৃষ্টি আৰু জীৱন অসম্পূৰ্ণ ৷
৪/ মহাকাল
মহাকালক শিৱৰ ধ্বংসাত্মক পক্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আৰু সময় নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ শক্তি থকা কালৰ প্ৰভু হিচাপে জনা যায় ৷ মহাকালক অনুগামীৰ প্ৰবল ৰক্ষক আৰু ধৰ্মৰ ৰক্ষক হিচাপেও দেখা যায় ৷ মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰ ভগৱান মহাকালৰ নামত উচৰ্গা কৰা হৈছে আৰু ভগৱান মহাকালৰ আভাস পাবলৈ বৃহৎ সংখ্যক ভক্তই মন্দিৰলৈ আহে ৷
৫/ ভৈৰৱ
ভগৱান শিৱৰ অন্যতম উগ্ৰ প্ৰকাশ ভৈৰৱ সুৰক্ষা আৰু ধ্বংস দুয়োটাৰে সৈতে জড়িত ৷ প্ৰায়ে ত্ৰিশূল আৰু ভাবুকিপূৰ্ণ মুখেৰে চিত্ৰিত এই অৱতাৰটোৱে অজ্ঞানতা, অহংকাৰ আৰু ভয়ৰ ধ্বংসক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ ভৈৰৱক পূজা কৰিলে ভক্তসকলে বীৰত্ব, শক্তি, অশুভ শক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰক্ষা লাভ কৰে ৷
৬/ দক্ষিণমূৰ্তি
ভগৱান দক্ষিণমূৰ্তি হৈছে পৰম গুৰু বা গুৰু হিচাপে পৰিচিত ভগৱান শিৱৰ আন এক ৰূপ ৷ ভগৱান শিৱ গুৰুৰ গুৰু আৰু জ্ঞান সাধনাৰ বাবে ৷ এই ৰূপত তেওঁক বেন গছৰ তলত বহি থকা বুলি চিত্ৰিত কৰা হৈছে ৷ এই অৱতাৰে জ্ঞান-আত্ম উপলব্ধিৰ মূল্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷
৭/ বীৰভদ্ৰ
ভগৱান শিৱৰ আন এক যোদ্ধা প্ৰকাশ হৈছে বীৰভদ্ৰ ৷ ভগৱান শিৱ ক্ৰোধিত হৈ বীৰভদ্ৰ সৃষ্টি কৰিলে, যেতিয়া তেওঁৰ পত্নী সতীয়ে নিজকে জুইত জ্বলাই দিলে ৷ এই উগ্ৰ অৱতাৰে ধৰ্ম আৰু ধৰ্মৰ শক্তিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ ভক্তসকলে নৈতিক নীতিৰ ৰক্ষা আৰু অন্যায়ৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হয় ৷
৮/ আঘোৰা
আঘোৰা তপস্বী ৰূপ আৰু ইয়াক ধ্বংসকাৰী বুলিও গণ্য কৰা হয় ৷ আঘোৰা শিৱৰ পৰিৱৰ্তনশীল আৰু তপস্যাৰ প্ৰতীক ৷ শ্মশান স্থানৰ সৈতে সংযুক্ত এই অৱতাৰটোৱে মৃত্যুক চূড়ান্ত বাস্তৱ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা আৰু বস্তুগত জগতৰ পৰা বিচ্ছিন্নতাক উজ্জ্বল কৰি তোলে ৷ ই অনুগামীসকলক জীৱন-মৃত্যুৰ চক্ৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু ভয়ৰ ওপৰত উঠিবলৈ উৎসাহিত কৰে ৷
৯/ ৰুদ্ৰ
ৰুদ্ৰ ভগৱান শিৱৰ উগ্ৰতম ৰূপও, যাক তীব্ৰ ধুমুহা ঈশ্বৰ বুলি জনা যায় ৷ শিৱৰ আদিম বৈদিক প্ৰকাশ ৰুদ্ৰই প্ৰকৃতিৰ অদম আৰু উগ্ৰ পক্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ চিকাৰ, ধুমুহা, বন্যপ্ৰাণী সকলোবোৰ তেওঁৰ লগত জড়িত ৷ ৰুদ্ৰ হৈছে ধ্বংসৰ শুদ্ধিকৰণ শক্তিৰ প্ৰতীক, যিয়ে পুনৰ্জন্ম আৰু বিকাশৰ বাবে ঠাই দিয়ে ৷
১০/ কাল ভৈৰৱ
কাল ভৈৰৱ, নামটোৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি যে, তেওঁ সময় আৰু মৃত্যুৰ প্ৰভু আৰু লগতে ভগৱান শিৱৰ অন্যতম উগ্ৰ ৰূপ ৷ ভগৱান শিৱৰ এই ৰূপে মানুহক তেওঁলোকৰ অস্তিত্বৰ উদ্দেশ্য আৰু আধ্যাত্মিক বিকাশত মনোনিৱেশ কৰাৰ গুৰুত্ব বুজিবলৈ উৎসাহিত কৰে ৷ জীৱনৰ গভীৰ দিশবোৰ বুজি পোৱা আৰু ভয় জয় কৰাটো কাল ভৈৰৱক পূজা কৰিলে সহজ হৈ পৰে ৷
