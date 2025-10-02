জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্তক দিলে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্তক দিলে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে
“জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তই সম্ভৱতঃ তেওঁ পানীত ডুব যোৱাৰ আগৰ ঘটনাক্ৰমৰো তথ্যবোৰ পোহৰলৈ আনিব ।” ছিংগাপুৰ চৰকাৰৰ আশা ৷
ছিংগাপুৰ: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰাৰম্ভিক তথ্যৰ সৈতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিলিপি ইতিমধ্যে ছিংগাপুৰ আৰক্ষী (এছ পি এফ)য়ে ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ছিংগাপুৰৰ 'দ্য ষ্ট্ৰেইটছ টাইমছ' কাকতে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বেও এছ পি এফে ৫২ বছৰীয়া গাৰ্গৰ মৃত্যুত ফাউল প্লে’ৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিছিল । ছিংগাপুৰৰ এল আই এম এন ল' কৰ্প’ৰেশ্যনৰ সহকাৰী সঞ্চালক এনজি কাই লিঙৰ উদ্ধৃতিৰে 'দ্য ষ্ট্ৰেইটছ টাইমছ'ৰ বাতৰিটোত অৱশ্যে কোৱা হৈছে- “জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তই সম্ভৱতঃ তেওঁ পানীত ডুব যোৱাৰ আগৰ ঘটনাক্ৰমৰো তথ্যবোৰ পোহৰলৈ আনিব ।”
ছিংগাপুৰৰ দৈনিক কাকতখনৰ মতে, এনজি কাই লিঙ এইবুলিও কয় যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত “ফাউল প্লে” শব্দটোৰ কোনো বিধিগত সংজ্ঞা নাই, কিন্তু এছ পি এফৰ প্ৰাৰম্ভিক বক্তব্যৰ পৰা এইটো বুজিব পাৰি যে তেওঁলোকে গাৰ্গক হত্যা কৰা বা কোনো অপৰাধমূলক হিংসাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা নাই । উল্লেখ্য যে যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত আৰক্ষীয়ে ছেইণ্ট জনছ দ্বীপৰ পৰা মুমূৰ্ষু অৱস্থাত জুবিন গাৰ্গক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় ।
অচেতন অৱস্থাত তেওঁক পানীৰ পৰা উলিয়াই আনি ছিংগাপুৰৰ জেনেৰেল হস্পিটাললৈ লৈ যোৱা হয় যদিও সেইদিনাই তেওঁৰ মৃত্যু হয় । সিদিনা য়টখনত ডজনৰো অধিক লোকৰ সৈতে আছিল জুবিন গাৰ্গ । ২০ ছেপ্টেম্বৰত এক্সত পোষ্ট কৰা এটা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে তেওঁ লাইফ জেকেট পিন্ধি সাঁতুৰিবলৈ পানীত জপিয়াই পৰিছিল ।
কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, তাৰ পিছত ৬ লাখৰো অধিক ভিউজ লাভ কৰা ভিডিঅ’টো পোষ্ট কৰা এজন ব্যক্তিয়ে কয় যে গাৰ্গে কিছু মিনিটৰ পাছত লাইফ জেকেট খুলি পুনৰ পানীত জপিয়াই পৰে। এছ পি এফে ছিংগাপুৰৰ জনসাধাৰণক জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত কোনো ভিডিঅ’ বা ছবি শ্বেয়াৰ নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল ।
বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি ছিংগাপুৰৰ এখন চিকিৎসালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰত মৃত্যুৰ কাৰণ ডুব যোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। ইফালে, গায়কগৰাকীৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত বুধবাৰে দিল্লীৰ পৰা তেওঁৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু ছিংগাপুৰত নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ মুখ্য আয়োজক শ্যামকানু মহন্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
