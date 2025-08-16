কিয়েভ : ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ জেলেনস্কিয়ে শুকুৰবাৰে ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই কয় যে তেওঁ আশা কৰে যে নতুন দিল্লীয়ে ৰাছিয়াৰ সৈতে যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ প্ৰচেষ্টাত অৰিহণা যোগাব ৷ আলাস্কাত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা শীৰ্ষ সন্মিলনৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে এক্সত জেলেনস্কিয়ে এই পোষ্টটো কৰে, যাৰ লক্ষ্য আছিল চতুৰ্থ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱা ।
ভাৰতৰ জনসাধাৰণক অভিনন্দন জনাই ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অভিনন্দন জনাই জেলেনস্কিয়ে কয় যে এই সপ্তাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী @narendramodiৰ সৈতে আমি ভাল আৰু স্পষ্ট বাৰ্তালাপ কৰিছিলো যেতিয়া মই ব্যক্তিগতভাৱে এই উপলক্ষে মোৰ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ ৷
ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লিখিছে যে আমাৰ দেশসমূহে স্বাধীনতা আৰু মৰ্যাদাৰ বাবে থিয় দিয়াৰ অভিজ্ঞতাৰ লগতে শান্তি আৰু উন্নয়নৰ পিছত লগা অভিজ্ঞতাও ভাগ কৰে ৷ জেলেনস্কিয়ে লগতে কয় যে আমি আশা কৰিছো যে ভাৰতে যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ প্ৰচেষ্টাত অৰিহণা যোগাব, যাতে আমাৰ স্বাধীনতা আৰু সাৰ্বভৌমত্ব সঁচা অৰ্থত সুৰক্ষিত হয় ৷
তেওঁ আৰু কয়, "মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ইউক্ৰেইন আৰু ভাৰতৰ মাজত বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি, ব্যৱসায় আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত পাৰস্পৰিকভাৱে লাভজনক সহযোগিতাৰ বৃহৎ সম্ভাৱনা আছে ৷ মই আপোনালোকৰ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ কামনা কৰিছো !"
ভাৰতে ৰাছিয়াৰ তেল আমদানি অব্যাহত ৰখাৰ বাবে শাস্তি হিচাপে যোৱা সপ্তাহত ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ পৰা আমেৰিকাৰ আমদানিৰ ওপৰত ২৫ শতাংশ অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল - যাৰ ফলত মুঠ শুল্ক ৫০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ২৭ আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব এই শুল্ক ৷