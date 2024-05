বিশ্ব ৰেড ক্ৰছ দিৱসৰ ইতিহাসৰ তাৎপৰ্য তথা মিছনৰ উদ্দেশ্য - WORLD RED CROSS DAY

নিউজ ডেস্ক, ৭ মে': প্ৰতি বছৰে ৮ মে’ত পালন কৰা হয় বিশ্ব ৰেড ক্ৰছ দিৱস । এই দিৱসত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেড ক্ৰছ আৰু ৰেড ক্ৰীচেণ্ট আন্দোলনৰ মানুহৰ দুখ-কষ্ট লাঘৱ আৰু শান্তিৰ প্ৰসাৰৰ প্ৰতি অটল দায়বদ্ধতা আৰু মমতাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় ।

এই দিৱসত স্বেচ্ছাসেৱক, কৰ্মচাৰী আৰু সমৰ্থকসকলৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰচেষ্টাক স্মৰণ কৰা হয় যিয়ে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, সশস্ত্ৰ সংঘাত আৰু অন্যান্য মানৱীয় সংকটৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সহায় আগবঢ়াবলৈ অক্লান্তভাৱে কাম কৰে ।

বিশ্ব ৰেড ক্ৰছ দিৱসৰ আৰম্ভণি প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছৰ পৰাই হয়, যেতিয়া ৰেড ক্ৰছে শান্তি প্ৰসাৰিত কৰা আৰু যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহক মানৱীয় সাহায্য প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।

১৯৩৪ চনত ৰেড ক্ৰছৰ যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰতিবেদনে যুদ্ধৰ সময়ত আহত সৈনিকৰ যত্ন লোৱাৰ পথ প্ৰদৰ্শনৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল । যিটো নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত আৰু অধিক কঠিন হৈ পৰিছিল । ৮ মে’ত ৰেড ক্ৰছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হেনৰী ডুনাণ্টৰ জন্মদিন উপলক্ষে ১৯৪৮ চনত লীগ অৱ দ্য ৰেড ক্ৰছ ছ’চাইটিৰ গৱৰ্ণৰ ব’ৰ্ডে সমৰ্থন জনাইছিল আৰু তাৰ ফলত বিশ্ব ৰেড ক্ৰছ দিৱস আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।

বিষয়বস্তু: এইবাৰৰ বিশ্ব ৰেড ক্ৰছ দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে 'I give with joy, and the joy I give' । এই বিষয়বস্তুৱে নিস্বাৰ্থতা আৰু উদাৰতাৰ মনোভাৱক প্ৰতিফলিত কৰে যিয়ে ব্যক্তিক মানৱীয় কামত অৰিহণা যোগাবলৈ আৰু আনৰ জীৱনত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে ।

ৰেড ক্ৰছ ছ’চাইটিৰ সাতটা নীতি:

মানৱতা: প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ অন্তৰ্নিহিত মৰ্যাদা আৰু মূল্য বজাই ৰাখি ৰেড ক্ৰছ ছ’চাইটিয়ে জীৱন সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু সহযোগিতাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰে ।

পক্ষপাতহীনতা: দেশ, জাতি, ধৰ্ম বা ৰাজনৈতিক সংযোগ যিয়েই নহওক কিয়, কেৱল ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সহায় আগবঢ়োৱা হয়, অতি দুৰ্বলসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় ।

নিৰপেক্ষতা: ৰাজনৈতিক, ধৰ্মীয় বা মতাদৰ্শগত কাৰকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নোহোৱাকৈ সহায় আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত অটল ৰেড ক্ৰছে মানৱীয় প্ৰচেষ্টাত নিৰপেক্ষ হৈয়েই আছে ।

স্বাধীনতা: আন্দোলনৰ নীতিসমূহ মানি চলি স্বায়ত্তশাসন বজাই ৰাখি জাতীয় সমাজসমূহে নিজৰ মানৱীয় অভিযান ফলপ্ৰসূভাৱে পালন কৰিবলৈ নিজৰ স্বাধীনতা বজাই ৰাখে ।

স্বেচ্ছাসেৱী সেৱা: নিস্বাৰ্থ নিষ্ঠা আৰু আনৰ সেৱা কৰাৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত স্বেচ্ছাসেৱকসকলে ৰেড ক্ৰছ ছ’চাইটিৰ মানৱীয় কাৰ্যকলাপত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।

ঐক্য: মানৱীয় কাৰ্যৰ প্ৰতি এক ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্য আৰু দায়বদ্ধতাৰে ৰেড ক্ৰছ ছ’চাইটিয়ে সকলো ভূখণ্ডতে সাহায্য আৰু সমৰ্থন প্ৰদানৰ বাবে সংহতভাৱে কাম কৰে ।

সাৰ্বজনীনতা: মানৱতাৰ বৈচিত্ৰ্যক আঁকোৱালি লৈ ৰেড ক্ৰছ আৰু ৰেড ক্ৰীচেণ্ট আন্দোলনে প্ৰয়োজনৰ সময়ত ইজনে সিজনক সহায় কৰাৰ বাবে সকলো ব্যক্তি আৰু সমাজৰ সমান অধিকাৰ আৰু দায়িত্বক স্বীকৃতি দিয়ে ।

মিছন আৰু কাৰ্যকলাপ: ৰেড ক্ৰছ ছ’চাইটিৰ মিছনে সংকটত পৰা সম্প্ৰদায়সমূহক অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা আৰু সহায় আগবঢ়োৱাৰ লক্ষ্যৰে বহুতো কাৰ্য্যকলাপ সামৰি লয় । ইয়াৰ ভিতৰত আছে: