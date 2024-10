ETV Bharat / international

বিশ্ব পৰিভ্ৰমী পক্ষী দিৱস: পক্ষীৰ প্ৰব্ৰজনৰ চক্ৰীয় প্ৰকৃতি প্ৰতিফলনৰ দিন

বিশেষ প্ৰতিবেদন, ১২ অক্টোবৰ : বিশ্ব পৰিভ্ৰমী পক্ষী দিৱস প্ৰতিবছৰে মে' আৰু অক্টোবৰৰ দ্বিতীয় শনিবাৰে উদযাপন কৰা হয় । বিশ্ব পৰিভ্ৰমী পক্ষী দিৱসৰ এই দুটা দিনত চৰাইৰ প্ৰব্ৰজনৰ চক্ৰীয় প্ৰকৃতিৰ লগতে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ গোলাৰ্ধৰ বিভিন্ন শীৰ্ষ প্ৰব্ৰজন কাল প্ৰতিফলিত কৰাৰ এক উপায় হিচাপে কাম কৰা হয় ।

এইবাৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী দিৱস 12 অক্টোবৰত উদযাপন কৰা হৈছে ।

দিৱসটোৰ গুৰুত্ব

বিশ্ব পৰিভ্ৰমী পক্ষী দিৱস হৈছে এক বিশ্বজনীন সজাগতা বৃদ্ধি অভিযান । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে পৰিভ্ৰমী পক্ষী সংৰক্ষণৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু পতংগৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস হোৱাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত উদ্বেগৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা ।

পটভূমি

২০০৬ চনত আফ্ৰিকান-ইউৰেচিয়ান পৰিভ্ৰমী জলপক্ষীৰ সংৰক্ষণ চুক্তিৰ সচিবালয়ে (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, AEWA) বন্যপ্ৰাণীৰ পৰিভ্ৰমী প্ৰজাতিৰ সংৰক্ষণ সন্মিলনৰ সচিবালয়ৰ সহযোগত বিশ্ব পৰিভ্ৰমী পক্ষী দিৱস আৰম্ভ কৰিছিল ।

2017 চনৰ 26 অক্টোবৰ তাৰিখে মানিলাত চি এম এছ চি অ' পি12 (CMS COP12), আমেৰিকাৰ বাবে পৰিৱেশ (Environment for the Americas, EFTA), পৰিভ্ৰমী প্ৰজাতিৰ সন্মিলন (Convention on Migratory Species, CMS) আৰু আফ্ৰিকান-ইউৰেচিয়ান পৰিভ্ৰমী জলপক্ষীৰ সংৰক্ষণ চুক্তিৰ (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds, AEWA) উদ্যোগত বিশ্বজুৰি পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰৰ দুৰ্দশাৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এক অভিনৱ অংশীদাৰিত্ব ঘোষণা কৰে ।

বিষয়বস্তু : 'পোক-পতংগ সুৰক্ষিত কৰক, চৰাই সুৰক্ষিত কৰক'

পতংগ কিয় প্ৰয়োজন : প্ৰজনন ঋতু আৰু প্ৰব্ৰজনৰ সময়ত বহুতো চৰাইৰ প্ৰজাতিৰ বাবে পতংগ হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তিৰ উৎস । এইবোৰে চৰাইৰ প্ৰব্ৰজনৰ সময়, ম্যাদ আৰু সামগ্ৰিক সফলতাক গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে । কীটনাশকৰ ব্যৱহাৰ আৰু কৃষিকৰ্মৰ তীব্ৰতা, নগৰীকৰণ আৰু পথ উন্নয়নৰ সৈতে সম্পৰ্কিত সেইবোৰৰ বাসস্থান ধ্বংস হোৱাৰ ফলত শেহতীয়া দশকবোৰত পতংগৰ সংখ্যা নাটকীয়ভাৱে হ্ৰাস পাইছে । জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু জৈৱিক আক্ৰমণৰ ফলত অনাহাৰ, ৰোগ বা চিকাৰৰ দ্বাৰা পোক-পতংগৰ মৃত্যু হয় ।