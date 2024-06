বিশ্ব ঔদ্যোগিক ডিজাইন দিৱস : ইতিহাস আৰু তাৎপৰ্য - World Industrial Design Day 2024

প্ৰতিবছৰে 29 জুন দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বত বিশ্ব ঔদ্যোগিক ডিজাইন দিৱস (World Industrial Design Day, WIDD) হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । বিশ্বজুৰি অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক বিকাশ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ডিজাইনৰ শক্তি আৰু স্বীকৃতিৰ বাবে এই দিৱসটো উদযাপন কৰা হয় ।

2008 চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই দিৱসে ঔদ্যোগিক ডিজাইন বৃত্তিৰ গুণাগুণ আৰু জীৱন ধাৰণৰ মানৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । এক মুক্ত-উৎস (open-source) কাৰ্যসূচী হিচাপে ডব্লিউ আই ডি ডিয়ে প্ৰতিবছৰে এক পৃথক বিষয়বস্তুৰে বিশ্বজুৰি ডিজাইন সম্প্ৰদায়ক জড়িত কৰে, ডিজাইনচালিত অনুষ্ঠান, কাৰ্যকলাপ, কৰ্মশালা, প্ৰতিযোগিতা আৰু প্ৰদৰ্শনীৰ বিকাশত উদগনি দিয়ে ।

বিশ্ব ঔদ্যোগিক ডিজাইন দিৱসৰ উৎপত্তি

'ইণ্টাৰনেচনেল কাউঞ্চিল অব ছ'চাইটিজ অব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইন'-এ (The International Council of Societies of Industrial Design, ICSID) 2007 চনত বিশ্ব ঔদ্যোগিক ডিজাইন দিৱস আৰম্ভ কৰিছিল আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2008 চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদযাপন কৰা হৈছিল ।

২৯ জুন তাৰিখটো ১৯৫৭ চনত আই চি এছ আই ডি স্থাপনৰ স্মৃতিত বাছনি কৰা হৈছিল, যিটো বিশ্বজুৰি ঔদ্যোগিক ডিজাইন আগবঢ়োৱাৰ বাবে সংগঠনটোৰ সমৰ্পণৰ প্ৰতীক । তেতিয়াৰে পৰা বিশ্ব ঔদ্যোগিক ডিজাইন দিৱস সমগ্ৰ বিশ্বৰ ডিজাইনাৰ, শিক্ষাবিদ, ব্যৱসায় আৰু ডিজাইন উৎসাহীসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান হৈ পৰিছে ।

আহক আৱেগিক হওঁ

বিশ্ব ডিজাইন সংস্থাৰ (World Design Organization, WDO) দ্বাৰা আয়োজিত বিশ্ব ঔদ্যোগিক ডিজাইন দিৱস, 2024-ৰ বিষয়বস্তু হৈছে 'আহক আৱেগিক হওঁ' !

এই বিষয়বস্তুৰ উদ্দেশ্য হৈছে এই বিষয়বোৰ চিনাক্ত কৰা, য'ত ডিজাইনাৰসকলে সম্প্ৰদায় আৰু ব্যক্তিৰ সৈতে নিজৰ আৱেগিক সম্পৰ্কৰ পৰা উপকৃত হোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে যাৰ বাবে তেওঁলোকে ডিজাইন কৰে, প্ৰস্তুত কৰে, উন্নত সামগ্ৰী, সেৱা আৰু অভিজ্ঞতাৰ ব্যৱহাৰ কৰে ।

ঔদ্যোগিক ডিজাইন কি ?

ঔদ্যোগিক ডিজাইন হৈছে এক কৌশলগত সমস্যা সমাধান প্ৰক্ৰিয়া, যিয়ে উদ্ভাৱন কঢ়িয়াই আনে, ব্যৱসায়িক সফলতা গঢ়ি তোলে আৰু উদ্ভাৱনী সামগ্ৰী, ব্যৱস্থা, সেৱা আৰু অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে জীৱন উন্নত মানদণ্ডলৈ লৈ যায় । ঔদ্যোগিক ডিজাইনে কি কৰা যায় আৰু কি কৰা সম্ভৱ তাৰ মাজত সেতুবন্ধনৰ কাম কৰে ।

ই হৈছে এক অন্তৰ-বিষয়ক পেছা, যিয়ে সমস্যা সমাধানৰ বাবে সৃষ্টিশীলতাক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সামগ্ৰী, ব্যৱস্থা, সেৱা, অভিজ্ঞতা বা ব্যৱসায় এটা উন্নত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে সমাধান সৃষ্টি কৰে । ইয়াৰ অভ্যন্তৰত ঔদ্যোগিক ডিজাইনে সমস্যাবোৰক সুযোগ হিচাপে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি ভৱিষ্যতলৈ আগবঢ়াৰ এক অধিক আশাবাদী উপায় প্ৰদান কৰে । ই উদ্ভাৱন, প্ৰযুক্তি, গৱেষণা, ব্যৱসায় আৰু গ্ৰাহকসকলক অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক ক্ষেত্ৰত নতুন মূল্য আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ সংযোগ কৰে ।

2024 চনত ঔদ্যোগিক ডিজাইনৰ প্ৰৱণতা

ঔদ্যোগিক ডিজাইনত শেহতীয়া প্ৰৱণতাৰ সৈতে খাপ খোৱাটোৱে আপোনাক প্ৰতিযোগিতাত আগবাঢ়ি থাকিবলৈ আৰু আপোনাৰ সামগ্ৰীবোৰ আপোনাৰ গ্ৰাহকৰ বাবে প্ৰাসঙ্গিক আৰু সতেজ হোৱাটো নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰে ।

বহনক্ষম ডিজাইন : নিৰ্মাতা আৰু ডিজাইনাৰসকলে পৰিৱেশ-অনুকূল সামগ্ৰী ক্ৰমান্বয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আছে, আৱৰ্জনা হ্ৰাস কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰিবলৈ উৎপাদন ব্যৱস্থা অনুকূল কৰি আছে ।

ন্যূনতমবাদ আৰু সৰলতা : সৰলতা আৰু ন্যূনতমতা হৈছে স্থায়ী প্ৰৱণতা আৰু ই গতি লাভ কৰি আছে । গ্ৰাহকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সহজ, দৃশ্যমানভাৱে সুশৃংখল আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সুবিধাবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া সামগ্ৰী বিচাৰি আছে । ডিজাইন কৰাৰ এই পদ্ধতিটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে, জ্ঞানৰ বোজা হ্ৰাস কৰে আৰু সামগ্ৰীবোৰ অধিক স্বজ্ঞানীয় আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উপভোগ্য কৰি তোলে, যিটো ন্যূনতম ব্যৱহাৰকাৰী আন্তঃপৃষ্ঠৰ সৈতে ছফ্টৱেৰ উদ্যোগত দেখা যায় ।