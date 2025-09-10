নেপালৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ, জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু পত্নীৰ
ডাল্লুত একাংশ লোকে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ঝলানাথ খনালৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ফলত ঘৰৰ ভিতৰত থকা তেওঁৰ পত্নী ৰাজ্যলক্ষ্মী চিত্ৰকাৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু মৃত্যু হয় ।
By ANI
Published : September 10, 2025 at 10:31 AM IST
কাঠমাণ্ডু : নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত Gen Z প্ৰতিবাদৰ সময়ত নেপালৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ঝলানাথ খনালৰ পত্নী ৰাজ্যলক্ষ্মী চিত্ৰকাৰ অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয় ৷ ৰাজ্যলক্ষ্মী চিত্ৰকাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে থকাৰ সময়তে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰটোত জুই লগাই দিয়ে আৰু তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷
পৰিয়ালৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি খাবৰহুবে জনোৱা মতে, সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁক কীৰ্তিপুৰ বাৰ্ন হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, য’ত তেওঁৰ আঘাতৰ বাবে মৃত্যু হয় ৷ উল্লেখ্য যে, নেপালত Gen Z ৰ প্ৰতিবাদ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু প্ৰতিবাদৰ ওচৰত সেও মানি নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি অলিয়ে পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় ৷ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কাঠমাণ্ডুৰ সংসদ ভৱন আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি কেইবাটাও চৰকাৰী ভৱনত অগ্নিসংযোগ কৰিছে ৷
ইফালে, নেপালী ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামচন্দ্ৰ পৌডেলে মঙলবাৰে প্ৰতিবাদকাৰী নাগৰিকসকলক আলোচনাৰ জৰিয়তে Gen Z ৰ আন্দোলনৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধান বিচাৰিবলৈ আহ্বান জনায় বুলি দ্য হিমালয়ান টাইমছত প্ৰকাশ পাইছে ৷
ৰাষ্ট্ৰপতি পৌডেলে এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলিৰ পদত্যাগ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে, গতিকে ৰাষ্ট্ৰই আৰু কোনো ধৰণৰ ৰক্তপাত বা ধ্বংস নকৰাকৈ সংকট সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰা উচিত বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আনুষ্ঠানিক বিবৃতিৰ উদ্ধৃতি দি হিমালয়ান টাইমছে প্ৰকাশ কৰিছে ৷
"মই সকলো পক্ষকে শান্ত হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছো, জাতিটোৰ অধিক ক্ষতি কৰা বন্ধ কৰি আলোচনাৰ বাবে আলোচনাৰ মেজলৈ আহিব লাগে ৷ গণতন্ত্ৰত নাগৰিকে উত্থাপন কৰা দাবীসমূহ আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব পৰা যায় ৷" হিমালয়ান টাইমছৰ বাতৰি অনুসৰি নেপাল সেনাই নাগৰিকসকলক বিশেষকৈ যুৱক-যুৱতীসকলক সংযম বৰ্তাই ৰাখি দেশৰ ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাজহুৱাভাবে আহ্বান জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে, যোৱা দুদিনত Gen Z ৰ প্ৰতিবাদ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত ফেডাৰেল সংসদ আৰু কাঠমাণ্ডুৰ অন্যান্য অঞ্চলত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছে আৰু কমেও ১৯ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৫০০ৰো অধিক লোক আহত হৈছে । কৰ ৰাজহ আৰু চাইবাৰ নিৰাপত্তাৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি চৰকাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত ২০২৫ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাঠমাণ্ডুৰ লগতে পোখাৰা, বুটৱাল, বীৰগঞ্জকে ধৰি আন আন বৃহৎ চহৰত এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰতিষ্ঠানিক দুৰ্নীতি আৰু শাসন ব্যৱস্থাৰ পক্ষপাতিত্ব বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে । তেওঁলোকে বিচাৰে যে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত অধিক জবাবদিহি আৰু স্বচ্ছ হ’ব লাগে । মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা দমনৰ প্ৰয়াস বুলি গণ্য কৰা ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত থকা নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱাৰো দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।
পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কাঠমাণ্ডুকে ধৰি কেইবাখনো চহৰত কাৰ্ফিউ জাৰি কৰা হৈছে । চৰকাৰে ভুল তথ্য আৰু নিয়মাৱলী পালনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰি ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, হোৱাটছএপ, ইউটিউবকে ধৰি ২৬টা প্ৰধান ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে । নাগৰিকে ইয়াক মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰু মতানৈক্য দমনৰ উপায় বুলি গণ্য কৰিছিল ।