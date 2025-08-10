ৱাশ্বিংটন : ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমি জেলেনস্কিক আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ মাজত আলাস্কাত অনুষ্ঠিত হোৱা শীৰ্ষ সন্মিলনলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিছে হোৱাইট হাউছে ৷ হোৱাইট হাউছৰ এজন বিষয়াই দ্য হিলৰ ভগ্নী নেটৱৰ্ক নিউজনেশ্যনক জনায় ৷ দ্য হিলে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, জেলেনস্কিয়ে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব নে নকৰে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই কাৰণ সবিশেষ এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই ৷
শুকুৰবাৰে ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰে যে অহা সপ্তাহত আলাস্কাত পুটিনৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত তিনি বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি চলি থকা যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ৷ পূৰ্বে ক্ৰেমলিনৰ বিৰোধিতা সত্ত্বেও ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে পূব ইউৰোপৰ দুয়োগৰাকী নেতাৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাটো নুই কৰা নাই বুলি দ্য হিলে প্ৰকাশ কৰিছে ।
শনিবাৰে হোৱাইট হাউছৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয়, "দুয়োজন নেতাৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি সাজু ৷ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে অনুৰোধ কৰা মতে হোৱাইট হাউছে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷"
বুধবাৰে মস্কোত পুটিনৰ সৈতে ট্ৰাম্পৰ বিশেষ দূত ষ্টিভ উইটকফে সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে এই সম্ভাব্য আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে, যিখন এই বছৰ তেওঁলোকৰ পঞ্চমখন শীৰ্ষ সন্মিলন । ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মস্কোত নতুন নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
দ্য হিলে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আলোচনাৰ সময়ত পুটিনে সম্পূৰ্ণ যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল, যাৰ অধীনত ইউক্ৰেইনে ডনেস্ক অঞ্চলৰ পৰা নিজৰ সৈন্য প্ৰত্যাহাৰ কৰিব, যাৰ ফলত ক্ৰেমলিনে ডনেস্ক আৰু লুহানস্ক দুয়োখন দেশৰ নিয়ন্ত্ৰণ লাভ কৰিব ।
শুকুৰবাৰে ট্ৰাম্পে কয় যে ‘দুয়োখন দেশৰ উন্নতিৰ বাবে’ কিছু টেৰিটৰিয়েল শ্বেপিং হ’ব । শনিবাৰে পুৱা জেলেনস্কিয়ে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ৰাছিয়াক মাটি দিয়াৰ ধাৰণা নাকচ কৰে । তেওঁ কয় যে অৱশ্যেই ৰাছিয়াই যি কৰিছে তাৰ বাবে আমি কোনো পুৰস্কাৰ নিদিওঁ । ইউক্ৰেইনৰ জনসাধাৰণ শান্তিৰ যোগ্য ।
ইফালে ব্ৰিটেইনৰ বৈদেশিক সচিব ডেভিদ লেমি, জেলেনস্কিৰ শীৰ্ষ উপদেষ্টা এণ্ড্ৰি য়েৰমাক, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্যান্স আৰু ইউৰোপীয় ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টাসকলে ইংলেণ্ডৰ কেণ্টত যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আলোচনা কৰে । দ্য হিলে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, বৈঠকৰ পিছত লেমীয়ে লিখিছে যে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতি ব্ৰিটেইনৰ সমৰ্থন অদম্য কাৰণ আমি ন্যায়সংগত আৰু স্থায়ী শান্তিৰ বাবে কাম কৰি আছো ।