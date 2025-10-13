পণবন্দী-কাৰাবন্দীসকলৰ মুক্তিৰ অপেক্ষাত ইজৰাইল আৰু গাজা
ইজৰাইলে প্ৰায় ২০০০ পেলেষ্টাইনীক মুকলি কৰি দিব, য’ত কোনো অভিযোগ নোহোৱাকৈ আৰু যুদ্ধৰ সময়ত গাজাৰ পৰা সৈন্যই আটক কৰি ৰখা প্ৰায় ১৭০০ লোকো আছে ৷
Published : October 13, 2025 at 12:04 PM IST
গাজা চহৰ: ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত যুদ্ধবিৰতি এক মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হোৱাৰ লগে লগে দেওবাৰে ইজৰাইল, গাজা ষ্ট্ৰীপ আৰু পশ্চিমত উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়, যিটো প্ৰতিটো পক্ষ আৰু অঞ্চলটোৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য দিন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ।
জীৱিত আৰু মৃতকে ধৰি গাজাত এতিয়াও বন্দী হৈ থকা ৪৮ জন পণবন্দীক মুক্তি দিয়াৰ লগতে শতাধিক পেলেষ্টাইনী বন্দীক মুকলি কৰাৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছিল ৷ গাজাৰ বাবেও অধিক সাহায্য প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছিল, যি দুবছৰীয়া যুদ্ধৰ অন্তত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে । ২০২৩ চনৰ ৭ অক্টোবৰত হামাছৰ নেতৃত্বত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰি প্ৰায় ১২০০ লোকক হত্যা কৰাৰ লগতে প্ৰায় ২৫০ জনক পণবন্দী কৰি লোৱাৰ পিছত যুদ্ধ আৰম্ভ হয় । গাজাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণত গাজাত ৬৭,৬০০ ৰো অধিক পেলেষ্টাইনী নিহত হৈছে ।
ইজিপ্তলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সোমবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ইজৰাইলত উপস্থিত হৈ কেইঘণ্টামান সময় কটোৱাৰ কথা আছিল ।
আমি কি জানো আৰু আমি কি নাজানো
- পণবন্দী কৰাৰ ৭৩৭ দিন
পণবন্দীসকলক লোৱাৰ পিছত দেওবাৰটো আছিল ৭৩৭ নং দিন, যিটো সংখ্যা বহু ইজৰাইলীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় স্মৃতিচাৰণত পিন্ধা আঠাযুক্ত টেপৰ ফিটাৰ ওপৰত দৈনিক আপডেট কৰি আহিছে । ইজৰাইলে দেওবাৰে জনোৱা মতে, জীৱিত ২০ জন পণবন্দীক সোমবাৰে একেলগে মুকলি কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকক ৰেডক্ৰছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি আৰু ইজৰাইলৰ সেনাক গতাই দিয়া হ’ব, যিয়ে তেওঁলোকক দক্ষিণ ইজৰাইলৰ ৰে’ম সামৰিক ঘাটিত পৰিয়ালৰ সৈতে পুনৰ একত্ৰিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ইজৰাইলে পণবন্দীসকলক সমীপৱৰ্তী কেন্দ্ৰসমূহলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ অৱশ্যে দুবছৰতকৈ অধিক সময় বন্দী কৰি ৰখাৰ পিছত কোনো পণবন্দীক তৎকালীন চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ’লে এম্বুলেন্স সাজু কৰি ৰাখিবলৈও ৰেডক্ৰছক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৷ আনহাতে, আন ২৮ জনৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নথকা যেন অনুমান হৈছে ৷
চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ আৰু অধিবক্তাসকলে কয় যে বহু পৰিয়াল আৰু সামগ্ৰিকভাৱে সমাজৰ বাবে নিৰাময় প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হ’ব ৷ কিন্তু যুদ্ধবিৰতিৰ নীতি অনুসৰি ৭২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঘূৰাই নিদিয়া অৱশিষ্টৰ বাবে আন কিছুমান চৰ্ত আছে ।
দেওবাৰে ইজৰাইলে কয় যে যদি কালি এই অৱশিষ্টসমূহ ঘূৰাই দিয়া নহয়, তেন্তে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাই এইবোৰৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰাত সহায় কৰিব ।
- পেলেষ্টাইনী বন্দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ পৰিকল্পনা
যুদ্ধবিৰতি চুক্তিৰ অধীনত ইজৰাইলে প্ৰায় ২০০০ পেলেষ্টাইনীক মুকলি কৰি দিব ৷ তাৰ ভিতৰত আছে যুদ্ধৰ সময়ত গাজাত সৈন্যই বন্দী কৰা আৰু তেতিয়াৰ পৰাই কোনো অভিযোগ নোহোৱাকৈ ৰখা প্ৰায় ১৭০০ পেলেষ্টাইনী ৷ মুকলি হ’বলগীয়া লোকসকলৰ ভিতৰত কাৰাদণ্ড ভোগ কৰি থকা প্ৰায় ২৫০ জন পেলেষ্টাইনীও আছে ।
ইয়াৰে বহুকেইজন হামাছ আৰু ফাটাহ ফৈদৰ সদস্য যিসকল গুলীচালনা, বোমা বিস্ফোৰণ বা অন্যান্য আক্ৰমণৰ ঘটনাত জড়িতৰ অভিযোগত কাৰাবন্দী হৈছিল ৷ এইসকল লোকে ইজৰাইলীক হত্যা কৰিছিল বা হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, লগতে আন একাংশক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অভিযোগতে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল । এইসকল লোক পশ্চিমপাৰ বা গাজালৈ উভতি যাব নহ’লে বিতাড়িত হ’ব । মুকলি কৰি দিয়া বন্দীসকলৰ ভিতৰত কোন আছে আৰু কাৰোবাক বিতাড়িত কৰা হ’ব নে নাই, সেয়া স্পষ্ট নহয় ।
- গাজাৰ সাহায্য বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা
মানৱীয় সংগঠনসমূহে কয় যে তেওঁলোকে গাজা ষ্ট্ৰীপলৈ সাহায্য বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে, বিশেষকৈ খাদ্য যোগান, যিটো বহুক্ষেত্ৰত দুৰ্লভ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে দেওবাৰে ইজিপ্তৰ পৰা আহিবলগীয়া প্ৰায় ৪০০ খন ট্ৰাক, যিবোৰক ষ্ট্ৰীপত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়াৰ পূৰ্বে ইজৰাইলী পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব । গাজাত মানৱীয় সাহায্যৰ দায়িত্বত থকা ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা সংস্থাই জনোৱা মতে, যুদ্ধবিৰতি চুক্তিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি অতি শীঘ্ৰে প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৬০০ খন সাহায্য ভৰ্তি ট্ৰাক প্ৰৱেশ কৰিব ।
খাদ্য সংকটৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ কৰ্তৃপক্ষই আগষ্ট মাহত কৈছিল যে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ সৰ্ববৃহৎ চহৰখন দুৰ্ভিক্ষৰ কবলত পৰিছে, যিয়ে যুদ্ধবিৰতি আৰু মানৱীয় সাহায্যৰ ওপৰত থকা বাধা-নিষেধৰ অন্ত নপৰাকৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বিয়পি পৰিব পাৰে ।
সংহত খাদ্য সুৰক্ষা পৰ্যায়ৰ শ্ৰেণীবিভাজন অনুসৰি দুৰ্ভিক্ষই গাজা চহৰখন ধ্বংস কৰি পেলাইছে ৷ যদিহে পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত থাকে, তেন্তে এই দুৰ্ভিক্ষ আৰু দক্ষিণলৈ ডেইৰ আল-বালাহ আৰু খান ইউনিছ চহৰলৈ বিয়পি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । গাজা পুনৰ নিৰ্মাণৰ বৃহত্তৰ কামটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ, কিয়নো ইয়াৰ বহুখিনি ধ্বংসাৱশেষ আৰু ইয়াৰ ২০ লাখ বাসিন্দাৰ অধিকাংশই স্থানচ্যুত ।
- ইজৰাইল আৰু ইজিপ্ত ভ্ৰমণ কৰিব ট্ৰাম্পে
যুদ্ধবিৰতি চুক্তি চূড়ান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ট্ৰাম্প সোমবাৰে পুৱা ইজৰাইলত উপস্থিত হ’ব । জেৰুজালেমৰ চিটি হল কমপ্লেক্সৰ এটা অট্টালিকাত আমেৰিকাৰ বিশাল পতাকা উত্তোলন কৰাৰ বিপৰীতে শনিবাৰে নিশা পুৰণি চহৰখনৰ দেৱালত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ পতাকা উত্তোলন কৰা হয় ।
হোৱাইট হাউছৰ সূচী অনুসৰি ট্ৰাম্পে পণবন্দীসকলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত ইজৰাইলৰ সংসদ নেচেটত ভাষণ প্ৰদান কৰিব ৷ ইয়াৰ পিছত তেওঁ সোমবাৰে ইজিপ্তত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া শান্তি সন্মিলনলৈ ৰাওনা হ’ব, য’ত আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব । তাৰ পৰা মঙলবাৰে নিশা হোৱাইট হাউছলৈ উভতি যোৱাৰ কথা আছে ।
- প্ৰত্যাহ্বানমূলক সমস্যাসমূহ সমাধান নোহোৱাকৈয়ে আছে
যুদ্ধবিৰতি আৰু পণবন্দীসকলক মুকলি কৰি দিয়াটোৱেই হৈছে প্ৰস্তাৱিত শান্তি পৰিকল্পনাৰ প্ৰথমটো পদক্ষেপ । পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ ওপৰত দাবী অব্যাহত আছে, যাৰ ফলত সংঘাত সঁচা অৰ্থত অন্ত পৰিছেনে নাই, সেই সম্পৰ্কে অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি কৰিছে । ইজৰাইলে বিচাৰে হামাছ নিৰস্ত্ৰ হওক আৰু হামাছে বিচাৰে ইজৰাইলে সমগ্ৰ গাজাৰ পৰা নিজৰ সৈন্য প্ৰত্যাহাৰ কৰক । দুটা দশক ধৰি হামাছৰ হাতত থকা গাজা চৰকাৰৰ ভৱিষ্যত এতিয়াও নিৰ্ণয় কৰিব পৰা হোৱা নাই ।
গাজাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সাধাৰণ নাগৰিক আৰু যুঁজাৰুৰ মাজত পাৰ্থক্য নকৰে যদিও কয় যে মৃত্যু হোৱা ৬৭,৬০০ লোকৰ প্ৰায় আধাসংখ্যকে মহিলা আৰু শিশু । এই মন্ত্ৰালয় হামাছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত চৰকাৰৰ অংশ আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু বহু স্বতন্ত্ৰ বিশেষজ্ঞই ইয়াৰ পৰিসংখ্যাক যুদ্ধকালীন হতাহতিৰ আটাইতকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য অনুমান বুলি গণ্য কৰে ।
