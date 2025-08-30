নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে দুদিনীয়া জাপান ভ্ৰমণৰ সামৰণি মাৰে আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিগেৰু ইছিবাক ৰূপৰ চপষ্টিকসহ বহুমূলীয়া শিলেৰে নিৰ্মিত ৰেমেন বাটি আৰু পত্নীক পেপিয়াৰ মেচে বাকচত পশমিনা চাদৰ(Pashmina Shawl) উপহাৰ দিয়ে ।
চৰকাৰী মুখপাত্ৰৰ মতে, ৰূপৰ চপষ্টিকেৰে চেট কৰা এই ভিনটেজ মূল্যৱান শিলৰ বাটিবোৰ ভাৰতীয় শিল্পকলা আৰু জাপানীজ ৰান্ধনী পৰম্পৰাৰ এক অনন্য মিশ্ৰণ । চাৰিটা সৰু বাটি আৰু ৰূপালী চপষ্টিক থকা এটা ডাঙৰ বাদামী ৰঙৰ চন্দ্ৰশিলৰ বাটিৰে গঠিত এই ভিনটেজ উপহাৰটো জাপানৰ ডনবুৰী আৰু ছ’বা অনুষ্ঠানৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত ।
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা এই চন্দ্ৰশিলটো কলাত্মকতাৰে জিলিকি উঠে আৰু ই প্ৰেম, ভাৰসাম্য আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰতীক, আনহাতে মূল বাটিটোৰ ভিত্তি হৈছে ৰাজস্থানৰ পৰম্পৰাগত পাৰ্চিন কাৰি শৈলীত অৰ্ধমূল্যবান শিলেৰে সজ্জিত মকৰানা মাৰ্বল ।
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পত্নীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপহাৰ : পেপাৰ-মেচে বক্সত পশমিনা চাদৰ
লাডাখৰ চাংথাংগী ছাগলীৰ মিহি উলৰ পৰা নিৰ্মিত এই পশমিনা চাদৰক পোহৰ, কোমল আৰু উষ্ণ প্ৰকৃতিৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰশংসা কৰা হয় । কাশ্মীৰী শিপিনীৰ হাতেৰে বোৱা এই চাদৰখনে শতিকা পুৰণি পৰম্পৰাক আগুৱাই লৈ গৈছে যিটো পৰম্পৰা এসময়ত ৰজাঘৰবোৰে লালন-পালন কৰিছিল । এই চাদৰখনৰ ভিত্তি হৈছে হাতীদাঁত আৰু ইয়াত মৰিছা, গোলাপী আৰু ৰঙা ৰঙৰ সুক্ষ্ম ফুল আৰু পেইজলি ডিজাইন আছে, যিয়ে ক্লাছিক কাশ্মীৰী ডিজাইন আৰু কাৰুকাৰ্যক প্ৰতিফলিত কৰে ।
ফুল আৰু চৰাইৰ মটিফেৰে সজাই তোলা হাতেৰে অংকন কৰা পেপিয়াৰ-মেচে বাকচত ইয়াৰ সৌন্দৰ্য আৰু সাংস্কৃতিক মূল্য বৃদ্ধি কৰে । চাদৰ আৰু বাকচটোৱে একেলগে কাশ্মীৰৰ শিল্পকলা, ঐতিহ্য, আৰু কালজয়ী আড়ম্বৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
শ্বোৰিনজান দাৰুমা জী মন্দিৰৰ পুৰোহিতৰ পৰা দাৰুমা পুতলা গ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
জাপান ভ্ৰমণৰ প্ৰথমদিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তাকাছাকি-গুণমাৰ শ্বোৰিঞ্জান দাৰুমা জী মন্দিৰৰ মুখ্য পুৰোহিত ছেইছি হিৰোছে দাৰুমা পুতলা উপহাৰ দিয়ে । চৰকাৰৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয় যে এই বিশেষ সন্মানে ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজত থকা ঘনিষ্ঠ সভ্যতা আৰু আধ্যাত্মিক সম্পৰ্কক পুনৰ দৃঢ় কৰি তুলিছে ।
জাপানী সংস্কৃতিত তাৎপৰ্য
জাপানী সংস্কৃতিত দাৰুমা পুতলাক শুভ আৰু সৌভাগ্যৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয় । গুণমাৰ তাকাছাকি চহৰত বিখ্যাত দাৰুমা পুতলাৰ জন্মস্থান । জাপানৰ দাৰুমা পৰম্পৰা কাঞ্চিপুৰমৰ ভাৰতীয় সন্ন্যাসী বোধিধৰ্মাৰ উত্তৰাধিকাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে, যিজন জাপানত দাৰুমা দৈশি নামেৰে পৰিচিত আৰু হাজাৰ বছৰতকৈও অধিক পূৰ্বে ইয়ালৈ অহা বুলি কোৱা হয় ।
শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দুদিনীয়া জাপান ভ্ৰমণৰ সামৰণি মাৰে, য’ত তেওঁ টকিঅ’ত অনুষ্ঠিত ১৫ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে ।