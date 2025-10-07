১ নৱেম্বৰৰ পৰা আমদানিকৃত ট্ৰাকৰ ওপৰত ২৫% শুল্ক আৰোপ কৰিব আমেৰিকাই: ট্ৰাম্পৰ হুংকাৰ
প্ৰায় ২০ লাখ আমেৰিকাৰ লোকে গধুৰ বাহন, ট্ৰেক্টৰ-ট্ৰেইলাৰ-ট্ৰাকচালক হিচাপে কাম কৰে আৰু তাতোকৈ অধিক লোক মেকানিক আৰু সহায়ক কৰ্মচাৰী হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছে ।
Published : October 7, 2025 at 10:38 AM IST
নতুন দিল্লী: ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ আন এক ঘোষণা ৷ ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে অহা মাহৰ পৰা আন দেশৰ পৰা আমেৰিকালৈ অহা সকলো ধৰণৰ মধ্যমীয়া আৰু গধুৰ ট্ৰাকৰ ওপৰত আৰোপ কৰিব ২৫ শতাংশ শুল্ক । সোমবাৰে এই ঘোষণা কৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৷
ট্ৰাম্পে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত এক পোষ্টত কয়, ‘‘২০২৫ চনৰ ১ নৱেম্বৰৰ পৰা অন্য দেশৰ পৰা আমেৰিকালৈ অহা সকলো মধ্যমীয়া আৰু গধুৰ ট্ৰাকত ২৫% শুল্ক আৰোপ কৰা হ’ব ।’’
ফক্স বিজিনেছৰ খবৰ অনুসৰি, আমেৰিকান ট্ৰাকিং এছ’চিয়েশ্যনে কয় যে আমেৰিকাৰ ট্ৰাকিং উদ্যোগ ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনীতিৰ এক মূল শিলাস্তম্ভ, ই সকলো ঘৰুৱা মালবাহীৰ প্ৰায় ৭৩ শতাংশই স্থানান্তৰিত কৰিছে ।
আমেৰিকাৰ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি প্ৰায় ২০ লাখ আমেৰিকান লোকে গধুৰ আৰু ট্ৰেক্টৰ-ট্ৰেইলাৰ-ট্ৰাকচালক হিচাপে কাম কৰে ৷ অধিকাংশই মেকানিক আৰু সহায়ক কৰ্মচাৰী হিচাপে নিয়োজিত । শুল্ক মূল্যৰ হিচাপত শীৰ্ষ পাঁচখন আমদানিকাৰী দেশ হ’ল - মেক্সিকো, কানাডা, জাপান, জাৰ্মানী আৰু ফিনলেণ্ড ।
ইফালে, সোমবাৰে ট্ৰাম্পে কয় যে ডেম’ক্ৰেটৰ সৈতে স্বাস্থ্যসেৱা কাৰ্যসূচীৰ চুক্তিত আলোচনা কৰিলে তেওঁ “সুখী” হ’ব ৷ কিন্তু ফেডাৰেল চৰকাৰক প্ৰথমে পুনৰ মুকলি কৰাৰ দাবী জনায়, কিয়নো পংগু কৰি তোলা বন্ধটোৱে দ্বিতীয় সপ্তাহত প্ৰৱেশ কৰিছে ।
ডেম’ক্ৰেটসকলে শাসকীয় ৰিপাব্লিকানসকলে ফেডাৰেল বিভাগসমূহ পুনৰ মুকলি কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় মুষ্টিমেয় ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে ৷ যদিহে ট্ৰাম্পৰ স্বাক্ষৰযুক্ত “ৱান বিগ বিউটিফুল বিল” ৰ অংশ হিচাপে গৃহীত হোৱা স্বাস্থ্যসেৱাৰ ৰাজসাহায্যৰ ম্যাদ উকলি যোৱা “অবামাকেয়াৰ” স্বাস্থ্যসেৱাৰ ৰাজসাহায্য বৃদ্ধি আৰু স্বাস্থ্য কাৰ্যসূচীত কৰ্তন ঘূৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চুক্তিত উপনীত নহয় ।
