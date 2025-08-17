ETV Bharat / international

সোঁপন্থী প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ পোষ্টৰ পিছত গাজাবাসীৰ বাবে ভিছা বন্ধ কৰিলে আমেৰিকাই - US SUSPENDS VISA

আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে কয় যে গাজাৰ পৰা অহা পেলেষ্টাইনীসকলৰ সকলো ভিজিটৰ ভিছা সম্পূৰ্ণ আৰু পুংখানুপুংখ পৰ্যালোচনাৰ অপেক্ষাত সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছে ৷

শুকুৰবাৰে গাজা ষ্ট্ৰিপৰ গাজা চহৰত সাগৰৰ পাৰত সময় কটাইছে স্থানচ্যুত পেলেষ্টাইনীসকলে (AP Photo)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 17, 2025 at 2:46 PM IST

ৱাশ্চিংটন: শনিবাৰে আমেৰিকা চৰকাৰে গাজাবাসীৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে ভিজিটৰ ভিছা ৷ কাৰণ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ঘনিষ্ঠ সোঁপন্থী প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে আহত পেলেষ্টাইনীসকলক আমেৰিকাত চিকিৎসাৰ বাবে অনুমতি দিয়া হৈছে ।

বৰ্ণবাদী ষড়যন্ত্ৰ তত্ত্বৰ প্ৰচাৰ আৰু ৯/১১ ৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক আভ্যন্তৰীণ চক্ৰান্ত বুলি দাবী কৰা ল’ৰা লুমাৰে সামাজিক মাধ্যমত ধাৰাবাহিকভাৱে উত্তেজনাপূৰ্ণ পোষ্ট দিয়াৰ এদিন পিছতে এই ঘোষণা কৰা হৈছে ।

মাৰ্কো ৰুবিঅ’ৰ নেতৃত্বত গঠিত বিদেশ বিভাগে সামাজিক মাধ্যম এক্সত এনেদৰে পোষ্ট কৰে, ‘‘গাজাৰ পৰা অহা ব্যক্তিসকলৰ বাবে সকলো ভিজিটৰ ভিছা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৷ যিহেতু আমি শেহতীয়াকৈ কিছুমান অস্থায়ী চিকিৎসা-মানৱীয় ভিছা প্ৰদানৰ বাবে কাৰ্যকৰী প্ৰক্ৰিয়া আৰু পদ্ধতিৰ সম্পূৰ্ণ আৰু সম্যক পৰ্যালোচনা কৰি আছো ।’’

শুকুৰবাৰে এক্সত প্ৰকাশ কৰা ধাৰাবাহিক পোষ্টত লুমাৰে বিদেশ মন্ত্ৰালয়ক গাজাৰ পৰা অহা পেলেষ্টাইনীসকলৰ ভিছা বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ যিসকলক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়, “তেওঁলোক হামাছৰ সমৰ্থক… মুছলমান ভাতৃত্ববোধৰ সৈতে জড়িত আৰু কাটাৰৰ পুঁজিৰে পৰিচালিত”। অৱশ্যে এই অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কোনো প্ৰমাণ দিব পৰা নাছিল ।

লুমাৰৰ লক্ষ্য আছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দাতব্য সংস্থা HEAL Palestine, যিয়ে যোৱা সপ্তাহত দাবী কৰিছিল যে তেওঁলোকে গাজাৰ ১১ টা গুৰুতৰভাৱে আহত শিশুক তেওঁলোকৰ যত্ন লোৱা আৰু ভাই-ভনীকো চিকিৎসাৰ বাবে নিৰাপদে আমেৰিকালৈ যোৱাত সহায় কৰিছে । সংস্থাটোৱে নিজৰ ৱেবছাইটত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে ৷

বিপজ্জনক আৰু অমানৱীয়

লুমাৰে আন এটা এক্সৰ পোষ্টত এনেদৰে লিখিছে, ‘‘এয়া একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । যেতিয়া @marcorubio এ ভিছা কোনে অনুমোদন জনাইছে গম পাব, তেতিয়া @StateDept ৰ কোনোবা এজনক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।’’

তেওঁ কয়, ‘‘কাটাৰে গাজাৰ এই লোকসকলক @qatarairways ৰ জৰিয়তে আমেৰিকালৈ লৈ গৈছিল ৷ কাটাৰে আক্ষৰিক অৰ্থত আমাৰ দেশখনক জেহাদীৰে ভৰাই পেলাইছে ৷’’

লুমাৰে কয়, ‘‘মই ছিনেটৰ চোৰাংচোৱা সমিতিৰ অধ্যক্ষ ৰিপাব্লিকান টম কটনৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে কথা পাতিছো । এই গাজাবাসীয়ে আমেৰিকালৈ আহিবলৈ কেনেকৈ ভিছা পালে সেই বিষয়েও চাই আছে ৷’’

ভিছা সলনিৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছত ৰিপাব্লিকান কংগ্ৰেছী ৰেণ্ডী ফাইনে আমেৰিকাৰ নীতিত তেওঁৰ প্ৰভাৱৰ ইংগিত দি লুমাৰক মুকলিকৈ প্ৰশংসা কৰে।

ভিছা সলনিৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছত ৰিপাব্লিকান কংগ্ৰেছী ৰেণ্ডী ফাইনে লুমাৰক মুকলিকৈ প্ৰশংসা কৰে, যিটো আমেৰিকাৰ কোনো নীতিৰ ওপৰত তেওঁৰ প্ৰভাৱৰ চিনস্বৰূপ । এক্সত ফাইনে লিখিছে, ‘‘এই কথা পোহৰলৈ আনি মোক আৰু অন্যান্য বিষয়াসকলক সচেতন কৰাৰ বাবে @LauraLoomer ক বিপুল কৃতিত্ব দিব লাগিব । ভাল কাম কৰিলা, ল'ৰা ।’’

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পেলেষ্টাইন চিলড্ৰেনছ ৰিলিফ ফাণ্ডে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনক এই বিপজ্জনক আৰু অমানৱীয় সিদ্ধান্ত পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । বিগত ৩০ বছৰত এই সংস্থাই হাজাৰ হাজাৰ পেলেষ্টাইনী শিশুক চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে আমেৰিকালৈ লৈ গৈছে বুলি এক বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে ।

জুলাই মাহত লুমাৰে ৱেষ্ট পইণ্ট সামৰিক একাডেমীৰ সন্মানীয় পদৰ বাবে বাইডেনৰ যুগৰ এজন উচ্চ যোগ্য বিষয়াক দিয়া চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱৰ লক্ষ্য লৈছিল । এদিন পিছত পেণ্টাগনে এই প্ৰস্তাৱ বাতিল কৰে । ট্ৰাম্পে হোৱাইট হাউছত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত এপ্ৰিল মাহত লুমাৰৰ আহ্বানমৰ্মে অতি স্পৰ্শকাতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থাৰ মুৰব্বী টিমোথি হাউ আৰু তেওঁৰ সহকাৰী ৱেণ্ডী নোবেলক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছিল ।

