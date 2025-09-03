ETV Bharat / international

ভাৰতে আমাৰ পৰা সৰ্বাধিক শুল্ক আদায় কৰি আছিল: বছৰ বছৰ ধৰি একপক্ষীয় সম্পৰ্ক চলি অহাৰ অভিযোগ ট্ৰাম্পৰ - INDIA US TIES

ট্ৰাম্পে কয় যে বহু বছৰ ধৰি ভাৰত-আমেৰিকাৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক একপক্ষীয় আছিল আৰু তেওঁ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এই সম্পৰ্কৰ ৰূপৰেখা সলনি হৈছিল ।

INDIA US TIES
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2025 at 12:42 PM IST

ৱাশ্বিংটন: ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে শেহতীয়াকৈ আৰোপ কৰা শুল্কসমূহৰ অধিকাংশকে আমেৰিকাৰ ফেডাৰেল আপীল আদালতে অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰাৰ দুদিন পিছতে ট্ৰাম্পে কয় যে ভাৰতৰ পূৰ্বৰ বাণিজ্যিক পদ্ধতিয়ে গধুৰ শুল্ক আৰোপ কৰি আমেৰিকাৰ ৰপ্তানিত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ট্ৰাম্পে কয় যে ভাৰতৰ সৈতে আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক বহু বছৰ ধৰি একপক্ষীয় আছিল আৰু তেওঁ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এই কথা সলনি হৈছিল ।

মঙলবাৰে হোৱাইট হাউছত সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘ভাৰতৰ সৈতে আমাৰ এক অতি ভাল সম্পৰ্ক আছে । ভাৰতৰ ওপৰত আৰোপ কৰা একাংশ অতিৰিক্ত শুল্ক প্ৰত্যাহাৰৰ কথা চিন্তা কৰিছে নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এনেদৰে কয় ৷ তেওঁ কয়, ‘‘বহু বছৰ ধৰি (ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত) সম্পৰ্ক একপক্ষীয় আছিল আৰু কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে সেই কথা সলনি হৈছিল ।’’

ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘ভাৰতে ইতিমধ্যে আমাৰ পৰা অতি উচ্চহাৰত শুল্ক আদায় কৰিছে, যি বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ৷ সেইবাবেই আমেৰিকাই ভাৰতৰ সৈতে বিশেষ ব্যৱসায় কৰা নাই ।’’

‘‘কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ লগত ব্যৱসায় কৰাৰ কাৰণ আছিল যে আমি তেওঁলোকৰ পৰা চাৰ্জ লোৱা নাছিলো, মূৰ্খৰ দৰে আমি তেওঁলোকৰ পৰা চাৰ্জ লোৱা নাছিলো’’ - বুলি ট্ৰাম্পে কয় ৷ তদুপৰি ভাৰতে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী আমেৰিকালৈ প্ৰেৰণ কৰি থকা বুলিও তেওঁ কয় ।

ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘তেওঁলোকে ইয়াক জাহাজত পঠিয়াব, আমাৰ দেশত ৰাখিব । গতিকে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা নহ’ব, যিটো এটা নেতিবাচক কথা ৷ কিন্তু আমি একো পঠিয়াব নোৱাৰো কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ পৰা ১০০ শতাংশ শুল্ক লয় ।’’

হাৰ্লি-ডেভিডছন মটৰ চাইকেলৰ উদাহৰণ দি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ভাৰতত মটৰ চাইকেল বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ তাত মটৰ চাইকেলৰ ওপৰত ২০০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰা হৈছে । গতিকে কি হ’ল ? হাৰ্লি ডেভিডছনে ভাৰতলৈ গৈ তাত মটৰ চাইকেল প্লাণ্ট নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে শুল্ক দিব নালাগে, যিটো আমাৰ দৰেই ।’’

আগষ্ট মাহত ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে ভাৰতৰ আমদানিকৃত সামগ্ৰীৰ ওপৰত আকস্মিকভাৱে ২৫ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পিছত আৰু নতুন দিল্লীয়ে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ৰ বাবে ৫০ শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত ভাৰত আৰু আমেৰিকাই কেইবামাহো ধৰি বাণিজ্যিক আলোচনাত মিলিত হয় ।

ফিচাৰ

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

