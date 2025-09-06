‘মোদীৰ লগত সদায় বন্ধুত্ব থাকিব’, শুল্ক বিবাদৰ মাজতে ট্ৰাম্পে কয় যে ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত আছে ‘বিশেষ সম্পৰ্ক’
ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ বাণিজ্য আৰু উৎপাদন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা পিটাৰ নাভাৰোৱে কয় যে ভাৰতৰ উচ্চ শুল্কই আমেৰিকাৰ চাকৰিৰ মৃত্যু ঘটাইছে ।
Published : September 6, 2025 at 7:45 AM IST
নতুন দিল্লী : নতুন দিল্লী আৰু ৱাশ্বিংটনৰ মাজত শুল্ক বিবাদৰ মাজতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে শেহতীয়াকৈ দিয়া মন্তব্যত কয় যে ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত 'বিশেষ সম্পৰ্ক' আছে আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত 'কেতিয়াবা আমাৰ কিছুমান বিশেষ মুহূৰ্ত' থকাৰ বাবে চিন্তাৰ কোনো কথা নাই ৷
শুকুৰবাৰে অ’ভেল অফিচত ট্ৰাম্পে কয় যে, "মই সদায় (নৰেন্দ্ৰ) মোদীৰ বন্ধু হৈ থাকিম... তেওঁ এজন মহান প্ৰধানমন্ত্ৰী ৷ তেওঁ মহান ৷ কিন্তু তেওঁ এই বিশেষ মুহূৰ্তত যি কৰিছে সেয়া মোৰ ভাল লগা নাই ৷ কিন্তু ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত এক বিশেষ সম্পৰ্ক আছে ৷ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই ৷ আমাৰ কেতিয়াবা কিছুমান বিশেষ মুহূৰ্ত থাকে ৷ "
ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক পুনৰ স্থাপন কৰিবলৈ সাজু নেকি সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল, কিয়নো দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটিছে, সম্ভৱতঃ দুটা দশকৰো অধিক সময়ৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেয়া পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে ৷ ট্ৰাম্পে লগতে কয় যে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা 'ইমান তেল' ক্ৰয় কৰাত তেওঁ 'অতি হতাশ' হৈছে ৷
ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা ইমানখিনি তেল ক্ৰয় কৰিব বুলি মই অতি হতাশ হৈছো আৰু মই তেওঁলোকক সেই কথা কৈছো ৷ আমি ভাৰতৰ ওপৰত অতি বেছি শুল্ক, ৫০ শতাংশ শুল্ক, অতি উচ্চ শুল্ক আৰোপ কৰিছো ৷ (প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ) মোদীৰ সৈতে মোৰ বহুত ভাল সম্পৰ্ক আছে; তেওঁ বহুত ভাল ৷ কেইমাহমানৰ আগতে তেওঁ ইয়ালে আহিছিল ।" ট্ৰাম্পে তেওঁৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এইদৰে কয়, য’ত তেওঁক সোধা হৈছিল যে আমেৰিকাই ভাৰত আৰু ৰাছিয়াক চীনৰ হাতত হেৰুৱাইছে নেকি ?
শুকুৰবাৰে ট্ৰুথ ছ’চিয়েলৰ পোষ্টটোত ট্ৰাম্পে কয়, “দেখাত আমি ভাৰত আৰু ৰাছিয়াক আটাইতকৈ গভীৰ, আটাইতকৈ অন্ধকাৰ, চীনৰ হাতত হেৰুৱাই পেলাইছো । তেওঁলোকৰ একেলগে দীঘলীয়া আৰু সমৃদ্ধিশালী ভৱিষ্যত হওক !” ট্ৰাম্পে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন আৰু চীনৰ নেতা ঝি জিনপিঙৰ সৈতে মোদীৰ এখন পুৰণি ফটোও পোষ্ট কৰিছিল ।
Looks like we’ve lost India and Russia to deepest, darkest, China. May they have a long and prosperous future together! President Donald J. Trump— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 5, 2025
(TS: 05 Sep 06:14 ET)… pic.twitter.com/jxEROEIq0H
চীনৰ টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত হোৱা চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ সন্মিলনত মোদী, ঝি আৰু পুটিনৰ মাজত হোৱা আত্মীয়তাই বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ কিছুদিন পিছতে ট্ৰাম্পে ছ’চিয়েল মিডিয়া এই পোষ্টটো কৰে ৷
ভাৰত আৰু অন্যান্য দেশৰ সৈতে বাণিজ্যিক আলোচনা কেনেদৰে চলি আছে বুলি সোধাত ট্ৰাম্পে কয়, "তেওঁলোকে ভালকৈয়ে কাম আছে ৷ আন দেশসমূহে ভাল কাম কৰি আছে ৷ আমি সকলোৰে সৈতে ভাল কাম কৰি আছো ৷ আমি ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ প্ৰতি বিচলিত হৈছো কাৰণ কেৱল গুগলৰ সৈতে নহয়, আমাৰ সকলো ডাঙৰ কোম্পানীৰে যি হৈ আছে সেয়া ভয়ংকৰ ৷"
ইফালে, ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ বাণিজ্য আৰু উৎপাদন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা পিটাৰ নাভাৰোৱে এক্সত এটা পোষ্টত কয় যে ভাৰতৰ উচ্চ শুল্কে আমেৰিকাৰ চাকৰিৰ ক্ষতি হয় ৷
FACTS: India highest tariffs costs U.S. jobs. India buys Russian oil purely to profit/Revenues feed Russia war machine. Ukrainians/Russians die. U.S. taxpayers shell out more. India can't handle truth/spins @washpo— Peter Navarro (@RealPNavarro) September 5, 2025
Leftist American fake news. QED. https://t.co/9UwdodYBEe
নাভাৰোৱে কয় যে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ যন্ত্ৰত ইন্ধন যোগাবলৈ কেৱল লাভ/ৰাজহৰ বাবে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰে ৷ ইউক্ৰেইন/ৰাছিয়ান লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ আমেৰিকাৰ কৰদাতাই অধিক ধন দিব লাগে ৷ ভাৰতে সত্য/মিছা সহ্য কৰিব নোৱাৰে ৷