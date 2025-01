ETV Bharat / international

প্ৰথমবাৰৰ বাবে কমাণ্ডাৰ ইন চীফ বলত নৃত্য আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ফাৰ্ষ্ট লেডীৰ - US PRESIDENT AND FIRST LADY

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ফাৰ্ষ্ট লেডীৰ নৃত্য ( ANI )

By ANI Published : Jan 21, 2025, 2:06 PM IST

ৱাশ্বিংটন ডি চি (আমেৰিকা) : সোমবাৰে আমেৰিকাৰ ৪৭ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিজৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদত অধিস্থ হৈ আনন্দিত হৈ পৰে ট্ৰাম্প ৷ আনকি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ফাৰ্ষ্ট লেডী মেলানিয়া ট্ৰাম্পে কমাণ্ডাৰ ইন চীফ বলত প্ৰথম নৃত্য কৰাও দেখা গ’ল ৷ তেওঁলোকৰ সমৰ্থকে জোৰেৰে হাতচাপৰিৰে তেওঁলোকক উৎসাহ যোগায় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত দম্পতীটোক এই নৃত্যত যোগ দিয়ে আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভ্যান্স আৰু দ্বিতীয় মহিলা উষা ভ্যান্সে । সোমবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) ৱাশ্বিংটন ডি চিৰ আমেৰিকাৰ কেপিটলত অনুষ্ঠিত হোৱা ৬০ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে আমেৰিকাৰ ৪৭ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত দম্পতীটোৰ এই নৃত্যই আচৰিত কৰি তোলে উপস্থিত সকলোকে । কমাণ্ডাৰ ইন চীফ বল ইভেণ্টৰ বাবে ট্ৰাম্পে ক’লা ব্লেজাৰ আৰু ব’ টাইৰ সৈতে বগা চাৰ্ট আৰু পেণ্ট পিন্ধিছিল । বগা আৰু ক’লা পোছাক পিন্ধি মেলানিয়া ট্ৰাম্পকো খুব ধুনীয়া দেখা গৈছিল ।