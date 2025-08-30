ৱাশ্বিংটন : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ শুল্ক নীতিয়ে বিশ্বজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । তাৰ মাজতে আমেৰিকাৰ এখন আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় । এখন ফেডাৰেল আপীল আদালতে ৰায় দিছে যে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে আৰোপ কৰা বেছিভাগ শুল্কই অবৈধ । সদ্যহতে বিষয়টো একে পৰ্যায়তে ৰাখিবলৈ আদালতে আহ্বান কৰিছে ।
আদালতৰ মতে বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ লৈ যাবলৈ সময় দিয়া হৈছে । ন্যায়াধীশসকলে অক্টোবৰৰ মাজভাগলৈকে শুল্কসমূহ একে ৰাখিবলৈও অনুমতি দিছে । শুকুৰবাৰৰ গোচৰটোত অৱশ্যে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে তীখা, এলুমিনিয়াম, অটো আৰু অন্যান্য আমদানিৰ ওপৰতো আৰোপ কৰা খণ্ড নিৰ্দিষ্ট শুল্কৰ বিষয়ে কোৱা হোৱা নাই ।
ফেডাৰেল আপীল আদালতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৰ্থনৈতিক শক্তি আইনখনে কোনো ৰাষ্ট্ৰপতিক শুল্ক আৰোপ কৰাৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান নকৰে বুলি ৰায় দিয়াৰ পিছতে ট্ৰাম্পেও মুখ খুলিছে । শুকুৰবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে নিশ্চিত কৰিছে যে দেশসমূহৰ ওপৰত আৰোপ কৰা সকলো শুল্ক প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব । আপীল আদালতৰ সিদ্ধান্তক তেওঁ ভুল বুলি অভিহিত কৰিছে ।
ট্ৰাম্পে কয়, "এতিয়াও সকলো শুল্ক কাৰ্যকৰী হৈ আছে ! আজি এখন অতি পক্ষপাতী আপীল আদালতে ভুলকৈ কৈছে যে আমাৰ শুল্ক আঁতৰোৱা উচিত, কিন্তু তেওঁলোকে জানে যে শেষত আমেৰিকাই জয়ী হ'ব ৷ যদি কেতিয়াবা এই শুল্ক আঁতৰোৱা হয়, তেন্তে ই দেশৰ বাবে একেবাৰে বিধ্বংসী হ'ব । ই আমাক অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল কৰি তুলিব । আমি আৰু শক্তিশালী হ'ব লাগিব ।" ট্ৰাম্পে বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ লৈ যোৱাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সকীয়াই দিয়ে যে তেওঁৰ দেশখনে আৰু আন দেশৰ দ্বাৰা জাপি দিয়া বৃহৎ বাণিজ্যিক ঘাটি বা অন্যায় শুল্ক আৰু অশুল্ক বাণিজ্যিক বাধা সহ্য নকৰে । তেওঁ আৰু কয়, "যদি ইয়াক এনেদৰে থাকিবলৈ দিয়া হয়, তেন্তে এই সিদ্ধান্তই আক্ষৰিক অৰ্থত আমেৰিকাক ধ্বংস কৰি পেলাব ।"
শ্ৰমিক দিৱসৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে আমেৰিকাৰ শ্ৰমিক আৰু কোম্পানীসমূহক সহায় কৰিবলৈ শুল্কৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ কয়, "আমি সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব যে শুল্ক হৈছে আমাৰ শ্ৰমিকসকলক সহায় কৰাৰ আৰু মেড ইন আমেৰিকাৰ মহান সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰা কোম্পানীসমূহক সহায় কৰাৰ সৰ্বোত্তম উপায় ।"
আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে শুল্ক আৰোপ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ বাবে পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহক সমালোচনাও কৰে ট্ৰাম্পে । তেওঁ কয়, "বহু বছৰ ধৰি আমাৰ অসাৱধান আৰু বুজি নোপোৱা ৰাজনীতিবিদসকলে আমাৰ বিৰুদ্ধে শুল্ক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল । এতিয়া আমেৰিকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সহায়ত আমি সেইবোৰ আমাৰ দেশৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি আমেৰিকাক পুনৰ সমৃদ্ধিশালী আৰু শক্তিশালী কৰিম !"
প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিত্তমন্ত্ৰী স্কট বেছাণ্টে জুন মাহত ইংগিত দিছে যে আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক অংশীদাৰ দেশসমূহৰ সৈতে শুল্ক আলোচনা শ্ৰমিক দিৱসৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে যদিও সেই সময়সীমা এতিয়া আইনী অনিশ্চয়তাৰ বাবে জটিল হৈ পৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সমৰ্থন কৰি হোৱাইট হাউছৰ মুখপাত্ৰ কুছ দেশাইয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে তেওঁক প্ৰদান কৰা শুল্ক ক্ষমতা আইনগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তাক বিদেশী ভাবুকিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আৰোপ কৰা শুল্ক এতিয়াও প্ৰযোজ্য আৰু আমি এই গোচৰত চূড়ান্ত বিজয়ৰ বাবে আগ্ৰহী ।"
ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ২ এপ্ৰিলত আমেৰিকাৰ সৈতে যথেষ্ট বাণিজ্যিক ঘাটি থকা প্ৰায় ৬০ খন দেশ বা বাণিজ্যিক গোটৰ ওপৰত নতুন শুল্কৰ এক ব্যাপক শৃংখলা ঘোষণা কৰে । প্ৰায় ১০০ বছৰৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ এইটোৱেই আছিল সৰ্ববৃহৎ শুল্ক বৃদ্ধি ।
ইফালে, শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ বহুজাতিক বিনিয়োগ বেংক আৰু বিত্তীয় সেৱা কোম্পানী জেফ্ৰিছৰ এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ভাৰত-পাকিস্তান বিবাদত মধ্যস্থতা কৰিবলৈ নিদিয়াৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ব্যক্তিগত অসন্তুষ্টিৰ মূল ফল হৈছে ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত আমেৰিকাই আৰোপ কৰা ৫০ শতাংশ বৃহৎ শুল্ক ।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে মে' মাহত দুয়োখন দেশৰ মাজত ৪ দিনীয়া সামৰিক সংঘাতৰ অন্তত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে হস্তক্ষেপ কৰাৰ আশা কৰিছিল । ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই শুল্ক মূলতঃ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ব্যক্তিগত অসন্তুষ্টিৰ ফল যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া তিক্ততাৰ অন্ত পেলোৱাত তেওঁক ভূমিকা ল'বলৈ দিয়া নহ'ল । ভাৰতে ধাৰাবাহিকভাৱে কৈ আহিছে যে পাকিস্তানৰ সৈতে হোৱা সংঘাতত তৃতীয় পক্ষৰ হস্তক্ষেপ মানি লোৱা নহয় ।
প্ৰশ্নটো হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যদি ট্ৰাম্পক সমৰ্থন নকৰে তেনেহ'লে শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পিছত আমেৰিকাই সংগ্ৰহ কৰা কোটি কোটি ডলাৰৰ কি হ'ব ? যদিহে এই শুল্কসমূহ অৱশেষত অবৈধ বুলি ধৰা হয়, তেন্তে কোম্পানীসমূহে সম্ভৱতঃ পৰিশোধৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব বিচাৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক :অতিৰিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক: আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী আমেৰিকাৰ ৫০ শতাংশ শুল্ক নীতি - TRUMP TARIFF ON INDIA
লগতে পঢ়ক :ভাৰত-জাপান অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ; বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত - PM MODI IN JAPAN