উপাসনা স্থানত চলোৱা আক্ৰমণত থিতাতে নিহত দুজন, তিনি গুৰুতৰভাৱে আহত
ইহুদী বছৰৰ সকলোতকৈ পবিত্ৰ দিন য়ম কিপ্পুৰৰ দিনা উপাসনা স্থানত সংঘটিত হয় এই আক্ৰমণৰ ঘটনা ।
Published : October 2, 2025 at 11:40 PM IST
লণ্ডন: উত্তৰ ইংলেণ্ডৰ ইহুদীসকলৰ উপাসনা স্থানত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত আক্ৰমণত দুজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন তিনিজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
গ্ৰেটাৰ মানচেষ্টাৰ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ‘‘সন্দেহযুক্ত আক্ৰমণকাৰীজন আৰক্ষীৰ বন্দুকৰ গুলীত নিহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে এই কথা তৎক্ষণাত সঠিক ৰূপত অৱগত কৰিব নোৱাৰি ৷ কাৰণ আক্ৰমণকাৰীজনে কেতবোৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।’’ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ঘটনাস্থলীত এটা বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল উপস্থিত হয় ৷
উল্লেখ্য যে, প্ৰায়শ্চিত্তৰ দিন আৰু ইহুদী পঞ্জিকাৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ দিন য়ম কিপ্পুৰৰ বাবে উপাসনাস্থলীত যথেষ্ঠ সংখ্যক লোক সমবেত হোৱাৰ সময়তে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ।
গ্ৰেটাৰ মানচেষ্টাৰ আৰক্ষীয়ে সামাজিক মাধ্যম এক্সত ধাৰাবাহিকভাৱে পোষ্ট কৰি জানিবলৈ দিয়ে, ‘‘পুৱা ৯.৩০ বজাৰ ঠিক পিছতেই ‘ক্ৰামপছলৰ হিটন পাৰ্ক হিব্ৰু কংগ্ৰেগেচন ছিনাগগত’ লৈ এজন অচিনাক্ত লোকৰ পৰা এটা ফোনকল আহে । আৰক্ষী সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি লোকজনে কয় যে তেওঁ এখন গাড়ী জনসাধাৰণৰ দিশে গৈ থকা আৰু এজন লোকক ছুৰীৰে আঘাত কৰা প্ৰত্যভ কৰিছে ।’’
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, এই ফোনকলটোৰ কিছু মিনিটৰ পিছতে বিষয়াসকলে গুলীচালনা কৰে । ইয়াত কোৱা হৈছে, ‘‘এজন ব্যক্তিক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে ৷ তেওঁক অপৰাধী বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে জনোৱা মতে, আহত হোৱাৰ বাবে আন চাৰিজন লোকৰ চিকিৎসা চলি আছে । পিছত এই সংখ্যা পাঁচজনলৈ বৃদ্ধি পায় ৷’’
লগে লগে আৰক্ষীয়ে "প্লেটো" ঘোষণা কৰে, যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সাংকেতিক ক’ড আৰু আৰক্ষী আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাই ইয়াক সন্ত্রাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰে । অৱশ্যে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ইয়াক সন্ত্ৰাসবাদী কাণ্ড বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী কেয়াৰ ষ্টাৰমাৰে কয় যে তেওঁ এই আক্ৰমণত স্তম্ভিত হৈ পৰিছে ৷ সমগ্ৰ ব্ৰিটেইনৰ উপাসনা স্থানত অতিৰিক্ত আৰক্ষী বিষয়া নিয়োগ কৰাৰো নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ অৱশ্যে ডেনমাৰ্কৰ কোপেনহেগেনত অনুষ্ঠিত ইউৰোপীয় নেতাসকলৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ততালিকে ঘৰলৈ উভতি আহে, য’ত তেওঁ চৰকাৰৰ জৰুৰীকালীন সমিতিৰ বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰিবলগীয়া আছিল ।
I’m appalled by the attack at a synagogue in Crumpsall.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025
The fact that this has taken place on Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar, makes it all the more horrific.
My thoughts are with the loved ones of all those affected, and my thanks go to the emergency…
ষ্টাৰমাৰে এক্সত কয়, ‘‘এই কাণ্ড ইহুদী কেলেণ্ডাৰৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ দিন য়ম কিপ্পুৰত সংঘটিত হোৱাটোৱে ইয়াক অধিক ভয়ংকৰ কৰি তুলিছে । ইহুদীসকলৰ সকলো ডাঙৰ বন্ধৰ দিনতে আৰক্ষী আৰু ইহুদী সম্প্ৰদায়ে এটা গুৰুতৰ নিৰাপত্তা অভিযান চলায় ।’’
This morning's attack is absolutely shocking.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025
I’m on my way back to London to chair an emergency meeting, and additional police assets are being deployed to synagogues across the country.
We will do everything we can to keep our Jewish community safe. pic.twitter.com/bNUfGbWwfq
