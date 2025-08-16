ETV Bharat / international

আলাস্কা সন্মিলন সামৰি জেলেনস্কিক লগালে ফোন ট্ৰাম্পে; নাটোৰ নেতাৰেও বাৰ্তালাপ - ZELENSKYY TO MEET TRUMP

অহা সপ্তাহত ট্ৰাম্পক সাক্ষাৎ কৰিব জেলেনস্কিয়ে । যুদ্ধ সমাপ্তিৰ লক্ষ্যৰে হ'ব আলোচনা !

President Donald Trump meets with Russia's President Vladimir Putin Friday, Aug. 15, 2025, at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska. At left is Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov and second from right is Secretary of State Marco Rubio
আলাস্কা সন্মিলন সামৰি জেলেনস্কিক লগালে ফোন ট্ৰাম্পে (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 16, 2025 at 4:03 PM IST

2 Min Read

ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ বৈঠকক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে আন এটা বিষয় পোহৰলৈ আহিছে । আলাস্কাৰ পৰা ৱাশ্বিংটনলৈ উভতি যোৱাৰ পথতে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোদিমিৰ জেলেনস্কিলৈ ফোন লগালে ট্ৰাম্পে । এয়াৰ ফৰ্চ ৱানত যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত ট্ৰাম্পে জেলেনস্কি আৰু নাটোৰ কেইবাজনো নেতাৰ সৈতে ফোনত কথা পাতে ।

ইউৰোপীয় আয়োগৰ মুখপাত্ৰ এৰিয়ানা প'ডেষ্টাই জনোৱা মতে ট্ৰাম্পে জেলেনস্কি, জাৰ্মান চেঞ্চেলৰ ফ্ৰেড্ৰিখ মাৰ্জ, ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰন, ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেয়াৰ ষ্টাৰমাৰ, ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল'নি, ফিনলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আলেকজেণ্ডাৰ ষ্টাব, পোলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কেৰ'ল নাৱৰ'কি, ইউৰোপীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েন আৰু নাটোৰ সচিব প্ৰধান মাৰ্ক ৰুটেৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে ।

কিন্তু ৱাশ্বিংটনলৈ উভতি অহা বিমানত সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰা নাছিল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে । এছ'চিয়েটেড প্ৰেছৰ মতে তেওঁৰ বিমানখন অৱতৰণ কৰাৰ পিছত হোৱাইট হাউছৰ প্ৰেছ সচিব কেৰ'লিন লিভিটে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে জেলেনস্কিৰ সৈতে দীঘলীয়া সময় ফোন কৰাৰ পিছত ট্ৰাম্পে নাটোৰ নেতাসকলৰ সৈতেও ফোনত কথা পাতিছিল । অৱশ্যে কি বিষয়ত বাৰ্তালাপ কৰিছে তাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে কয় যে তেওঁ সোমবাৰে ৱাশ্বিংটনত ট্ৰাম্পক সাক্ষাৎ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ইউক্ৰেইন, আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ বাবে ট্ৰাম্পৰ প্ৰস্তাৱকো তেওঁ সমৰ্থন কৰে ।

জেলেনস্কিয়ে নিজৰ পোষ্টত কয়, "আমি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে দীঘলীয়া আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা-বতৰা পাতিছিলো । ইউৰোপীয় নেতাসকলক আমাৰ সৈতে বাৰ্তালাপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পূৰ্বে আমি দুয়োজনে আলোচনা আৰম্ভ কৰিছিলো । এই বাৰ্তালাপ ডেৰ ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি চলিছিল, য'ত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ সৈতে আমাৰ দ্বিপাক্ষিক কথা-বতৰা প্ৰায় এঘণ্টা আছিল । ইউক্ৰেইনে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সৰ্বাধিক প্ৰচেষ্টাৰে কাম কৰিবলৈ সাজু বুলি পুনৰ দৃঢ়তাৰে কয় ।"

তেওঁ লগতে লিখিছে, "ইউক্ৰেইনে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে মূল বিষয়সমূহ নেতাৰ পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিব পৰা যায় আৰু ইয়াৰ বাবে ত্ৰিপাক্ষিক ফৰ্মেট উপযুক্ত । সোমবাৰে মই ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পক ৱাশ্বিংটন ডি চিত সাক্ষাৎ কৰি হত্যালীলা আৰু যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ সন্দৰ্ভত সকলো সবিশেষ আলোচনা কৰিম । আমন্ত্ৰণৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ ।"

লগতে পঢ়ক :এইবাৰ মস্কোত ... আলাস্কা শীৰ্ষ সন্মিলনত কি কি ঘটিল ? - ALASKA SUMMIT HIGHLIGHTS

ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ বৈঠকক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে আন এটা বিষয় পোহৰলৈ আহিছে । আলাস্কাৰ পৰা ৱাশ্বিংটনলৈ উভতি যোৱাৰ পথতে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোদিমিৰ জেলেনস্কিলৈ ফোন লগালে ট্ৰাম্পে । এয়াৰ ফৰ্চ ৱানত যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত ট্ৰাম্পে জেলেনস্কি আৰু নাটোৰ কেইবাজনো নেতাৰ সৈতে ফোনত কথা পাতে ।

ইউৰোপীয় আয়োগৰ মুখপাত্ৰ এৰিয়ানা প'ডেষ্টাই জনোৱা মতে ট্ৰাম্পে জেলেনস্কি, জাৰ্মান চেঞ্চেলৰ ফ্ৰেড্ৰিখ মাৰ্জ, ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰন, ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেয়াৰ ষ্টাৰমাৰ, ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল'নি, ফিনলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আলেকজেণ্ডাৰ ষ্টাব, পোলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কেৰ'ল নাৱৰ'কি, ইউৰোপীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েন আৰু নাটোৰ সচিব প্ৰধান মাৰ্ক ৰুটেৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে ।

কিন্তু ৱাশ্বিংটনলৈ উভতি অহা বিমানত সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰা নাছিল আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে । এছ'চিয়েটেড প্ৰেছৰ মতে তেওঁৰ বিমানখন অৱতৰণ কৰাৰ পিছত হোৱাইট হাউছৰ প্ৰেছ সচিব কেৰ'লিন লিভিটে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে জেলেনস্কিৰ সৈতে দীঘলীয়া সময় ফোন কৰাৰ পিছত ট্ৰাম্পে নাটোৰ নেতাসকলৰ সৈতেও ফোনত কথা পাতিছিল । অৱশ্যে কি বিষয়ত বাৰ্তালাপ কৰিছে তাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে কয় যে তেওঁ সোমবাৰে ৱাশ্বিংটনত ট্ৰাম্পক সাক্ষাৎ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ইউক্ৰেইন, আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ বাবে ট্ৰাম্পৰ প্ৰস্তাৱকো তেওঁ সমৰ্থন কৰে ।

জেলেনস্কিয়ে নিজৰ পোষ্টত কয়, "আমি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে দীঘলীয়া আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা-বতৰা পাতিছিলো । ইউৰোপীয় নেতাসকলক আমাৰ সৈতে বাৰ্তালাপত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পূৰ্বে আমি দুয়োজনে আলোচনা আৰম্ভ কৰিছিলো । এই বাৰ্তালাপ ডেৰ ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি চলিছিল, য'ত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ সৈতে আমাৰ দ্বিপাক্ষিক কথা-বতৰা প্ৰায় এঘণ্টা আছিল । ইউক্ৰেইনে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সৰ্বাধিক প্ৰচেষ্টাৰে কাম কৰিবলৈ সাজু বুলি পুনৰ দৃঢ়তাৰে কয় ।"

তেওঁ লগতে লিখিছে, "ইউক্ৰেইনে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে মূল বিষয়সমূহ নেতাৰ পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিব পৰা যায় আৰু ইয়াৰ বাবে ত্ৰিপাক্ষিক ফৰ্মেট উপযুক্ত । সোমবাৰে মই ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পক ৱাশ্বিংটন ডি চিত সাক্ষাৎ কৰি হত্যালীলা আৰু যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ সন্দৰ্ভত সকলো সবিশেষ আলোচনা কৰিম । আমন্ত্ৰণৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ ।"

লগতে পঢ়ক :এইবাৰ মস্কোত ... আলাস্কা শীৰ্ষ সন্মিলনত কি কি ঘটিল ? - ALASKA SUMMIT HIGHLIGHTS

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMPUKRAINE WARALASKA SUMMITইটিভি ভাৰত অসমZELENSKYY TO MEET TRUMP

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

এখন ফটো আৰু এহাল বৃদ্ধ ককা-আইতাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি: কোন এইহাল ভাইৰেল ককা-আইতা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.