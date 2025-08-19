ৱাশ্বিংটন : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ক্ৰমে ভ্লাদিমিৰ পুটিন আৰু ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিৰ মাজত মুখামুখি বৈঠকৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ অন্ত পেলোৱাৰ পথৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
সোমবাৰে পুটিনৰ সৈতে ফোনযোগে কথা পতাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে এই ঘোষণা কৰে । তেওঁ জেলেনস্কি আৰু ইউৰোপৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ সৈতে যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । ইউৰোপ মহাদেশত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে যে ট্ৰাম্পে ইউক্ৰেইনক এই বিষয়ত ৰেহাই দিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে, যিয়ে পুটিনক অধিক সাহস দিব ।
জেলেনস্কি আৰু ইউৰোপীয় নেতাসকলৰ সৈতে দীঘলীয়া আলোচনা শেষ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে ট্ৰাম্পে ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি কয়, ‘‘মই ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক ফোন কৰি নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ মাজত বৈঠকৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছো ৷ সেই বৈঠকৰ পিছত আমাৰ এখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু মই উপস্থিত থাকিম । আকৌ প্ৰায় চাৰি বছৰ ধৰি চলি থকা যুদ্ধখনৰ বাবে এয়া আছিল এক অতি উন্নত, মুকলি পদক্ষেপ ।’’
অৱশ্যে এনে আলোচনাত পুটিনে সম্পূৰ্ণৰূপে সন্মতি দিছে নে নাই, সেয়া স্পষ্ট নহয় । ৰাছিয়াৰ চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা টাছে পুটিনৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা উপদেষ্টা ইউ ৰি উশাকোভেৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে পুটিন আৰু ট্ৰাম্পে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিনিধি দলৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ আলোচনা অব্যাহত ৰখাৰ সপক্ষে মতপোষণ কৰে ।
উশাকোভে কয়, ‘‘তেওঁলোকে ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ প্ৰত্যক্ষ আলোচনাৰ স্তৰ বৃদ্ধি কৰাৰ ধাৰণাও আলোচনা কৰিছে । হোৱাইট হাউছৰ বৈঠকৰ পিছত জেলেনস্কিয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে যদি ৰাছিয়াই সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে, তেন্তে আমি আমেৰিকাক সেই অনুসৰি কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিম ।’’
হোৱাইট হাউছৰ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা নাটোৰ মহাসচিব মাৰ্ক ৰুটে ফক্স নিউজত কয় যে ইউক্ৰেইনৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ আলোচনাত ৰাছিয়াই সহযোগ নকৰিলে মস্কোৰ ওপৰত শুল্ক আৰু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকা আৰু ইউৰোপে অধিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ।
ইয়াৰ পূৰ্বে জেলেনস্কিয়ে কৈছিল যে পুটিনৰ সৈতে যিকোনো বৈঠকৰ পূৰ্বে ৰাছিয়াই যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সন্মতি দিয়াটো বিচাৰে ৷ সোমবাৰে তেওঁ কয় যে যদি ইউক্ৰেইনৰ লোকসকলে চৰ্ত নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেন্তে ৰাছিয়ায়ো একে কাম কৰিব ।
জেলেনস্কিয়ে কয়, “সেইবাবেই মই বিশ্বাস কৰো যে আমি কোনো চৰ্ত অবিহনেই আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু চিন্তা কৰিব লাগিব যে যুদ্ধৰ শেষলৈকে এই পথটোৰ কি উন্নয়ন হ’ব পাৰে ।”
ইয়াৰ পূৰ্বে জেলেনস্কি আৰু ইউৰোপীয় নেতাসকলৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ সময়ত ট্ৰাম্পে কয় যে দুয়োখন দেশৰ নেতাৰ মাজত হোৱা মুখামুখি বৈঠকত সম্ভাৱ্য যুদ্ধবিৰতি আৰু ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ভূখণ্ড কোনে দখল কৰিব, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা উচিত । ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘আমি ৰাষ্ট্ৰপতিক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ দিম আৰু চাম যে ই কেনেকুৱা হয় ।’’
যোৱা সপ্তাহত পুটিনক সাক্ষাৎ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে ট্ৰাম্পে দিয়া মন্তব্যত এই পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, য’ত তেওঁ পুটিনৰ দাবীৰ ওচৰত নতশিৰ হোৱা যেন পৰিলক্ষিত হৈছিল ৷ দেখা গৈছিল যে ইউক্ৰেইনে ৰাছিয়াই দখল কৰা ভূমিত ৰেহাই দিব লাগে, যিখনে এতিয়া ইউক্ৰেইনৰ প্ৰায় পঞ্চমাংশ ভূখণ্ড নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে ।
আমেৰিকা আৰু নাটোৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ত প্ৰশ্ন
সোমবাৰে ট্ৰাম্পে জেলেনস্কি আৰু ফ্ৰান্স, ব্ৰিটেইন, জাৰ্মানী, ইটালী আৰু ফিনলেণ্ডৰ নেতাসকলৰ লগতে ইউৰোপীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ আৰু নাটোৰ মুৰব্বীক সাক্ষাৎ কৰি ইউক্ৰেইনৰ বাবে ইউৰোপীয় নিৰাপত্তাৰ নিশ্চয়তাক সমৰ্থন কৰিব বুলিও ঘোষণা কৰে ।
ইউক্ৰেইনৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টাত ট্ৰাম্পে আমেৰিকাৰ সৈন্য প্ৰেৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে পিছুৱাই অহা দেখা যায় ৷ বৰঞ্চ তেওঁ কয় যে “নাটোৰ দৰে” নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা হ’ব আৰু এই সকলোবোৰৰ সবিশেষ ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ নেতাসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰা হ’ব । ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘তেওঁলোকে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব বিচাৰে আৰু সেয়া কৰিবলৈ তেওঁলোক দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ ৷ আমি তেওঁলোকক সেইক্ষেত্ৰত সহায় কৰিম ।’’
জেলেনস্কিয়ে কয় যে নিৰাপত্তাৰ নিশ্চয়তাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হোৱাটোৰ অতি প্ৰয়োজন । জেলেনস্কিয়ে কয়, ‘‘আমেৰিকাই এটা স্পষ্ট সংকেত দিয়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সমন্বয় স্থাপনত সহায় কৰিব পৰা দেশসমূহৰ ভিতৰত থাকিব আৰু ইউক্ৰেইনৰ বাবে নিৰাপত্তাৰ নিশ্চয়তাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব ।’’
সোমবাৰে হোৱাইট হাউছৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে ভাষণ দি ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে ইউক্ৰেইনত নাটোৰ শান্তিৰক্ষী বাহিনী মোতায়েনৰ সম্ভাৱ্য ধাৰণাক নাকচ কৰে । মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ মাৰিয়া জাখাৰোভাই সকীয়াই দিয়ে যে এনে পৰিস্থিতিয়ে উত্তেজনা আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ যাৰ ফলত পূৰ্বে অকল্পনীয় পৰিণতি হ’ব পাৰে ।
জেলেনস্কিৰ সৈতে ট্ৰাম্পৰ সাক্ষাৎকাৰ বিগত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অ’ভেল অফিচত তেওঁলোকৰ মাজৰ অন্তিমখন বৈঠকৰ পৰা বহু দূৰৈত আছিল ৷ ট্ৰাম্পে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে হোৱা আলোচনা হঠাতে শেষ কৰাৰ উপৰিও কিয়েভলৈ দিয়া সাহায্য সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিছিল ৷ কাৰণ তেওঁ আৰু উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সে অভিযোগ কৰিছিল যে জেলেনস্কিয়ে আমেৰিকাৰ সামৰিক সাহায্যৰ বাবে পৰ্যাপ্ত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰা নাই ।
সোমবাৰৰ বৈঠকৰ আৰম্ভণিতে জেলেনস্কিয়ে পত্নী অলেনা জেলেনস্কাই ট্ৰাম্পৰ পত্নী মেলানিয়ালৈ বুলি দিয়া এখন চিঠি উপহাৰ দিয়ে । আলাস্কা শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত ট্ৰাম্পে আমেৰিকাৰ ফাৰ্ষ্ট লেডীৰ হৈ পুটিনক এখন পত্ৰ প্ৰদান কৰি সংঘাতৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত শিশুসকলৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি চাৰে তিনি বছৰীয়া যুদ্ধখনৰ অন্ত পেলাবলৈ আহ্বান জনায় ।
ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন বৈঠকৰ সময়ত অ’ভেল অফিচত দীঘল হাতৰ টি-চাৰ্ট পৰিধান কৰাৰ বাবে এজন ৰক্ষণশীল সাংবাদিকৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল জেলেনস্কি । এইবাৰ তেওঁ গাঢ় ৰঙৰ জেকেট আৰু বুটামযুক্ত চাৰ্ট পৰিধান কৰি বৈঠকত উপস্থিত হোৱা দেখা যায় ৷ জেলেনস্কিয়ে কয় যে ২০২২ চনত ৰাছিয়াৰ বৃহৎ আক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই তেওঁৰ সাধাৰণতে কম আনুষ্ঠানিক সাজ-পোছাক পৰিধান কৰি ইউক্ৰেইনৰ সৈন্যৰ সৈতে সংহতি প্ৰদৰ্শন কৰে ।
ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত দেখিম, অৱশ্যে এতিয়াৰে পৰা বহুদিন পিছত নহয়, এসপ্তাহ বা দুসপ্তাহৰ পিছত আমি গম পাম যে আমি এই সমস্যা সমাধান কৰিম নে নাই বা এই ভয়ংকৰ যুঁজখন চলি থাকিব নে নাই ।’’ মস্কোৰ ক্ৰমবৰ্ধমান আগ্ৰাসনৰ পৰা ইউক্ৰেইন আৰু সমগ্ৰ মহাদেশখনক ৰক্ষা কৰিবলৈ ইউৰোপীয় নেতাসকলে ৱাশ্বিংটনলৈ লৰালৰিকৈ যায় ।
সোমবাৰৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে ট্ৰাম্পে পৰামৰ্শ দিছিল যে ইউক্ৰেইনে ২০১৪ চনত ৰাছিয়াই দখল কৰা ক্ৰিমিয়া পুনৰ লাভ নকৰিবও পাৰে, যাৰ ফলত ২০২২ চনত সশস্ত্ৰ সংঘাতৰ সূচনা হৈছিল আৰু ৰাছিয়াৰ পূৰ্ণাংগ আক্ৰমণৰ সূচনা হৈছিল । দেওবাৰে সন্ধিয়া জেলেনস্কিয়ে নিজৰ পোষ্টত উত্তৰ দি কয়, “আমি সকলোৱে এই যুদ্ধখন দ্ৰুত আৰু নিৰ্ভৰযোগ্যভাৱে শেষ কৰাৰ দৃঢ় ইচ্ছা কৰিছো । ৰাছিয়াই ক্ৰিমিয়া আৰু পূব ইউক্ৰেইনৰ ডনবাছৰ এটা অংশ নিজৰ অধীনলৈ অনাৰ দৰে নহয় আৰু পুটিনে ইয়াক কেৱল নতুন আক্ৰমণৰ বাবে স্প্ৰিংব’ৰ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।”
ৱাশ্বিংটনত ইউৰোপীয় দিগগ্বজসকল
ইউৰোপীয় নেতাসকলে পৰামৰ্শ দিছিল যে অস্থায়ী যুদ্ধবিৰতিৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি । শুকুৰবাৰে পুটিনৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ পিছত ট্ৰাম্পে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতিৰ দাবী ত্যাগ কৰি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত চূড়ান্ত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব বুলি কয়, যিটো পুটিনৰ পক্ষত লোৱা আকস্মিক পদক্ষেপ ।
সোমবাৰৰ বৈঠকৰ আৰম্ভণিতে জাৰ্মান আৰু ফ্ৰান্সৰ নেতাসকলে শান্তিৰ পথ মুকলি কৰাৰ বাবে ট্ৰাম্পক প্ৰশংসা কৰে যদিও আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে ৰাছিয়াক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । জাৰ্মানীৰ চ্যান্সেলৰ ফ্ৰেড্ৰিখ মেৰ্জে কয়, ‘‘মই পৰৱৰ্তী বৈঠকৰ ভিতৰত যুদ্ধবিৰতি দেখা পোৱাৰ আশা কৰিছো, যিখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক হ’ব লাগে ।’’
ট্ৰাম্পে পুনৰ কয়, ‘‘দুয়োখন দেশৰ মাজত দীঘলীয়া, যুদ্ধৰ সামৰণি পেলোৱা শান্তি চুক্তি অতিকৈ লাভজনক ৷ কিন্তু আমি সকলোৱে স্থায়ী শান্তিৰ কাম কৰাৰ সময়ত তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতি পছন্দ কৰিম ৷”
